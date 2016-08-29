RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4798479948004801

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 754
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
474
Всього голосів : 754
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 17:21

связь курса гривны с курсом рубля

Каково нынче влияние курса рубля на курс гривны к доллару?

Помниться года два назад почти по часам падение рубля аукалось у нас через два бизес дня. Сейчас как?

Планировал купить валюту, да всё откладывал. Вот только сегодня увидел пляски рубля и задумался: торопиться купить завтра утром или до конца арпеля можно не дёргаться? ...А там на майские праздники будет слив валюты на шашлыки.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
ALEF
 
Повідомлень: 563
З нами з: 16.10.10
Подякував: 146 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 17:31

  дядя Caша написав:Все это чудесно, но банки, как правило, до 11.00 не успевают "собрать свои мозги воедино", определившись внутри "отдельно взятого" финансового института с клиентскими спросом и предложением. Не считая своей валютной позиции.

Так в том то и дело, что теперь нет необходимости ждать, пока все мозги соберутся.
Объем заявок на покупку известен, объем обязательной продажи известен, объем добровольной продажи могут приблизительно оценить как крупные банки для себя, так и НБУ для рынка в целом. Сделки до 11 уже идут достаточно активно. Теперь, когда появился механизм компенсации погрешностей предварительной оценки, можно проводить аукционы сколь угодно рано.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2888
З нами з: 02.09.15
Подякував: 460 раз.
Подякували: 793 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 17:42

  дядя Caша написав:
  500 написав:Кто-то может пояснить почему падение конкретных акций в РФ так сильно потянуло дерево вниз?


Рубли за проданные акции и векселя РФ заполнили рынок России. Рублевая ликвидность в комплекте с ростом спроса на СКВ для репатриации всех активом "варягов" на историческую родину с "Титаника-2" уронили "дерево".

US


А есть хоть примерные объемы сумм скидывания акция и офз? Особенно по офз.
500
 
Повідомлень: 1403
З нами з: 11.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 17:44

  mister-svet написав:
  дядя Caша написав:
  500 написав:Кто-то может пояснить почему падение конкретных акций в РФ так сильно потянуло дерево вниз?


Рубли за проданные акции и векселя РФ заполнили рынок России. Рублевая ликвидность в комплекте с ростом спроса на СКВ для репатриации всех активом "варягов" на историческую родину с "Титаника-2" уронили "дерево".

US


Можно предположить, "варяги" на процентов плюс/минус 20 по дешевке скинули бумаги и на 10% дороже успели купить валюту, попали на 30%? Кто то же выиграл?


В том-то и дело, что паровоз как шел так и идет, а представляется это как чуть ли не 98 год уже вчера.

Выходит есть вероятность увидеть отрастание дерева т.к. повышенный спрос на скв будет недолгим, а в остальном картина сильно не изменилась. Не на 10% точно.
500
 
Повідомлень: 1403
З нами з: 11.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4798479948004801
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 500 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1159, 1160, 1161
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
11604 1217579
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 кві, 2018 17:02
Zebra
Валютный рынок в мире 1 ... 613, 614, 615
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6147 1301875
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 кві, 2018 09:43
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 35692
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (9820)
10.04.2018 18:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.