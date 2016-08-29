Додано: Вів 10 кві, 2018 19:29

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, повысившийся в пятницу относительно доллара на 3,95 коп., на торгах вторника укрепился на 5,15 коп., и оказавшись на уровне 25,9755 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 10 апреля с уровней предыдущего закрытия 25,985/26,020 UAH/USD виртуально, без сделок.



Рано, около 10.05, покидая виртуальную сферу, доллар потерял в цене, понизившись до 25,95/25,99, а спустя 50 минут, немного восстановился, приподнявшись к 25,96/25,99 UAH/USD.

Эти уровни оставались действующими до 11.58 Киева, когда безналичная пара доллар-гривня инициировала «ползучее» снижение, «для начала» оказавшись в указанный час на отметке 25,95/25,98 UAH/USD.



К 12.28 доллар откатился к 25,95/25,97 UAH/USD. На этих же цифрах межбанк и игроки ушли на обеденный перерыв, а доллар не покидал этот уровень до 13.30, сделав в это время еще небольшой шаг вниз: 25,94/25,97 UAH/USD.



Эти котировки «американца» на пустеющем МЕЖБАНКЕ оставались действующими, по сути, до самого завершения торгов.



На этой цифре (25,94/25,97 UAH/USD) финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в этот вторник.



Большинство сделок на межбанке 10 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,0270 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 7,45% с 28,0672 UAH/USD до 25,9755 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 10 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,00% годовых (с 12.46 Киева - 15,00/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 10 апреля, сохранив «медвежий» тренд, немного потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, несмотря на ожидаемое падение во вторник притока на межбанк экспортной выручки из-за рубежа (Украина пребывала на длинных выходных), участники межбанка пытались продать толику СКВ, небезосновательно опасаясь более серьезного падения цен на торгах 11 апреля, когда на рынок придет «двойная порция» СКВ в виде отложенного с 09-го предложения.



Во-вторых, динамическое потепление катализировало весенне-полевые работы, требующие изрядных расходов в нацвалюте.



В-третьих, рынок гривневого ресурса, сменив тренд, констатировал сжатие гривневой ликвидности, о чем дали понять упавшие с уровня 47 654,5 млн. грн. к отметке 44 366,8 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.

Это стимулировало расставание игроков с активами в СКВ ради гривни.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 10 апреля заметно понизились,

имея для этого следующие основания.



Во-первых, как мы указали выше, во вторник был низкий приток экспортной СКВ из-за рубежа на межбанк.



Во-вторых, в отличие от пятницы, сессия которой потребовала «вмешательство» НБУ с гривневой интервенцией, нынче торги обошлись своими силами.



В-третьих, из-за длинных выходных пресловутый «синдром понедельника» (в дебюте недели обороты редко радуют рынок) сместился на 10 апреля.









Торги 10 апреля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь)

продемонстрировали схожую динамику, которая, прежде всего, заключалась очередной дивергенции (расхождении) с «медвежьим» настроением безналичного «американца». По сравнению с закрытием пятницы, цена наличного доллара немного выросла.

Мы не исключаем, что это связано с аккуратной конвертации части полученной в пасхальные праздники гривневой выручки в более твердую валюту.



В целом же, в течение вторника наличный доллар по сути не изменился в цене, ограничившись сужением спреда.



В этом контексте исключение составил рынок Днепра, продемонстрировав в течение вторника некоторое снижение действующих цен, которое мы связываем с регрессом на участке здешней ликвидности, которую местные дилеры пытались реанимировать «дисконтной терапией».



Большинство рынков вышеперечисленных городов завершило вторничную сессию в балансе спрос/предложение, который, как показал опыт Днепра, Киева, Харькова и Одессы, отнюдь не гарантировал бонусы в оборотах.



С другой стороны, итоговый незначительный перекос рынка Запорожья в направлении спроса вовсе не повредил обороты, напротив, они, по сравнению с предыдущей сессией, выросли.



Таким образом, в течение вторника позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо потеряла 2,0 коп. (Днепр, Киев), либо не изменилась (Запорожье, Одесса), или же выросла на 4,0 коп. (Харьков).

Предложение за 10 апреля потеряло 1,0-5,0 коп.



По сравнению с закрытием пятницы, биды наличного «американца» либо не изменились (Запорожье, Харьков, Одесса), либо выросли на 1,0-3,0 коп. (Днепр, Киев, Крыжополь).



Итак, первая после пасхальных каникул сессия наличного «неформального» рынка прошла «вяло». Клиенты не полностью вышли из «штопора» праздника. Кроме того, наличный рынок в лице клиентов ждет первые реальные торги валютного межбанка в среду, на которых ожидается заметное оживление и выход на торги регулятора со скупкой долларовых излишков. Впрочем, это пока всего лишь предположение, а валютный рынок в Украине горазд на сюрпризы.



Отметим очевидное стремление наличного рынка к стабильности, а незначительное подорожание в наличных парах доллар=гривня и евро-гривня усугубили дивергенцию в настроениях «налички» с валютным межбанком.

Хотя мы не исключаем, что высоковероятный энтузиазм «зеленых медведей» на ближайшей сессии межбанка посредством влияния на умы потенциальных клиентов наличного рынка сумеет обеспечить там аналогичные настроения и возможное снижение действующих цен наличного «американца».



Впрочем, по порядку.



Торги 10 апреля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 25,98/26,06 UAH/USD, евро – 32,15/32,35 UAH/EUR, рубль – 0,410/0,440 UAH/RUB.



Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги вторника в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Это равновесие сохранялось до полудня, позволив дилерам розницы попытаться сузить спред.



Около 12.21 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют едва заметно изменились (26,00-02/26,08 UAH/USD, евро – 32,10/32,33 UAH/EUR, рубль 0,410/0,440 UAH/RUB), сопровождаясь равновесной торговлей и «средних» оборотов.



После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность спроса и оферов, хотя это равновесие не спасло обороты от некоторых потерь.



Ликвидность вторничной сессии в мелкооптовом и розничном сегменте рынка Днепра, заслужив «четверку», немного ухудшила показатели предыдущей сессии.



В течение вторника биды наличного «неформального» наличного розничного доллара потеряли 2,0 коп, предложение упало на 4,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием пятницы биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре выросли на 2,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги вторника в котором завершились уровнями 25,98/26,06 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие дало повод местным оптовикам уже к полудню попытаться сузить маржу.



К полудню на «неформальном» оптовом наличном рынке Днепра цены работавшихся валют обрели вид: 26,00-02/26,08 UAH/USD, евро – 32,10/32,33 UAH/EUR, рубль 0,410/0,440 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «ниже средних».



После обеда на оптовом рынке Днепра удалось сберечь равновесие спроса и предложения, хотя это не спасло итоговую ликвидность от некоторых потерь - по итогам дня оптовики поставили себе «четверку с минусом», констатировав незначительное ухудшение показателей пятницы.



На протяжении 10 апреля биды оптового «неформального» наличного доллара в Днепре понизились на 2,0 коп., офера потеряли 4,0 коп.



По сравнению с закрытием 06 апреля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре повысились на 1,0 коп., офера потеряли 2,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 10 апреля уровнями 32,15/32,35 UAH/EUR, констатировав в течение вторника десятикопеечный рост бидов на фоне пятикопеечной прибавки оферов.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 20,0 коп., офера стали выше на 15,0 коп.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 10 апреля, приходилось заниматься наличной парой доллар-гривня, в которой требовался минимум вмешательства посредством ценового регулирования. При этом, со слов наших дилеров, ввиду обострения дефицита наличного евро в Украине, этот сегмент наличного рынка не баловал оборотами, сводя курсовую динамику к индикативу. Не упуская, однако, из виду подорожание пары евро-доллар на мировом валютном рынке в течение волатильной европейской сессии форекса.



Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка во вторник (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2318 к отметке $1,2350, констатировав внутридневное его повышение на 32 пункта.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка адекватно отнеслись к этому росту, приподняв в течение вторника обе позиции наличного евро, акцентировав рост в более значимых бидах.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 10 апреля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2320 пара евро-доллар не покидала ближайшие «окрестности» это цифры, ограничившись символическим снижением (в район $1,2315) около 05.30 Киева. До начала европейской сессии форекса (09.00) пара не покидала этой отметки, инициировав с указанного часа первую попытку роста, подняв евро в пределы коридора $1,2320-1,2330.

Около 14.30 пара евро-доллар буквально взлетела к цифре $1,2375. Отметившись на этом внутридневном максимуме, евро немного откатился, оставаясь в диапазоне $1,2350-1,2365.

Новая «вводная» уронила пару евро-доллар около 18.20 Киев к $1,2330, из которой евро тотчас затеял «реабилитационное ралли», сумев к 20.10 приподняться до $1,2345…На большее пары евро-доллар не хватило…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.

Доллар США опускается в паре с евро, японская иена дешевеет к большинству мировых валют после того, как речь председателя КНР Си Цзиньпина на Боаосском форуме успокоила рынки.



Курс доллара США относительно иены поднялся к 14.20 Киева до ¥107,01 против ¥106,77 на закрытие предыдущей сессии.



Стоимость евро к иене увеличилась до ¥132,31 по сравнению со ¥131,55 накануне.



Пара евро-доллар торгуется на уровне $1,2365 по сравнению с $1,2321 на закрытие предыдущей сессии.



Индекс WSJ Dollar Index, отслеживающий колебания доллара США относительно 10-ти основных мировых валют, снизился в ходе торгов во вторник на 0,14%.

Си Цзиньпин заверил инвесторов в стремлении Китая активнее открывать экономику страны для внешнего мира, при этом в своем выступлении он не упомянул непосредственно о торговых спорах с США.



Кроме того, он пообещал предоставить иностранным компаниям более широкий доступ к финансовому и производственному секторам, увеличить импорт, а также улучшить защиту интеллектуальной собственности и обеспечить более прозрачную и управляемую среду для зарубежных инвестиций.



Его слова успокоили инвесторов, опасавшихся угроз жестких мер в отношении США, и спрос на защитные активы, включая золото и иену, снизился.

Тем временем фунт стерлингов в паре с долларом подорожал на 0,3%, до $1,418 за фунт, на заявлении члена правления Банка Англии Иэна Маккафферти о том, что центробанку не стоит откладывать повышение ставки.

Глава ЦБ Австрии Эвальд Новотны также сказал, что настало время для постепенной нормализации денежно-кредитной политики.



После обеда, по состоянию на 14.50 Киева евро укрепился после падения до $1,23, так как оптимизм относительно быстрого разрешения ситуации между США и Китаем угас. В центре внимания отчет по индексу цен производителей в США и индекс потребительских цен, публикуемый в среду.



Уровни сопротивления расположились на $1,2335, $1,2400 и $1,2450. Уровни поддержки находятся на $1,2300, $1,2240 и $1,2200.



При этом доллар США остается под давлением против иены

Пара доллар-иена остается в нисходящем тренде и может вернуться к 106,60, но преодолеть 106,20 она не сможет в ближайшие сутки.



На указанное время пара держится около ¥107,00, и следующий уровень сопротивления расположен на ¥107,20. Без сильных геополитических потрясений пара останется в коридоре ¥106,20-107,90.



Фунт вырос выше $1,4150 до новых 2-недельных максимумов, так как доллар США не смог продолжить рост после сообщений, что переговоры между США и Китаем зашли в тупик. Поддержку паре оказали рост пары фунт-йена и снижение евро-фунт. В центре внимания данные по индексу цен производителей США во вторник и отчет по инфляции и протокол заседания FOMC – в среду.



Стало быть, пара евро-доллар во вторник продолжила рост от нижней границы уже почти 3-месячного диапазона $1,2150-1,2550. Новый локальный максимум показан на отметке $1,2375, резкий подскок вверх показан в 14.30 Киева на выступлении представителя ЕЦБ Новотны.



Эвальд Новотны, глава ЦБ Австрии, заявил, что следующим шагом ЕЦБ после окончания программы количественного смягчения будет подъем депозитной ставки, которая сейчас находится в отрицательной зоне, обратно в положительную зону.



Впрочем, доллар падал по всему спектру валют на forex, и к фунту, и сырьевой тройке - канадскому, австралийскому и новозеландскому долларам.



Полагаю, уместно остановиться на паре доллар США-канадский доллар.

Дело в том, что она в течение двух сессий потерял 2 фигуры, с 1,28 до 1,26, канадский доллар сильно вырос.



Это, впрочем, не удивительно - нефть поднялась уже до $70,60 за баррель Brent.



Американский фондовый рынок также чувствуют себя отлично, рост вторник по индексу Dow Jones на 2%. Почему бы и нет, если Д.Трамп заявил, что США, скорее всего, достигнут соглашения с Китаем. Поэтому пока наши ожидания того, что аппетиты к риску пойдут в рост, полностью оправдываются.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги вторника уровнями 32,15/32,35 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневной десятикопеечный рост бидов на фоне пятикопеечной прибавки оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно, не изменившись в течение 10 апреля ни по спросу, ни по предложению.



Торги рублем во вторник в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,410/0,440 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием пятницы биды оптового рубля обвалились на 330 пунктов, офера потеряли 120 пунктов.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 10 апреля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью. Особенно в контексте падения рубля на последних двух сессиях в Москве.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра во вторник, заслужив «четверку с минусом», немного понизила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру вторника пытались работать по выросшему на 20,0 коп. с закрытия пятницы спросу и прибавившему 15,0 коп.



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 10 апреля по спросу упали на 330 пунктов, потеряв 120 пунктов по предложению.



Как и предполагалось, торги безналичным долларом на украинском валютном межбанке во вторник были «скучными». «Скуку» и низкую текущую ликвидность обеспечивал упавший из-за длинных «пасхальных» выходных приток экспортной выручки из-за рубежа. Тем не менее, на межбанке наблюдалось ползучее, очень медленное снижение средневзвешенного курса доллара, ставшее следствием, полагаю, ожидания появления здесь на торгах среды удвоенной порции отложенного с длинных выходных предложения СКВ, которое, судя по всему, заставит регулятор 11 апреля включить свой «долларовый пылесос», изымая с межбанка долларовую ликвидность.



Наличный рынок, немного отскочив к вечеру пятницы в паре доллар-гривня, сохранил этот «ненавязчивый» «бычий» тренд на торгах вторника. Некоторые считают это реакцией на «черный понедельник» у финансового рынка РФ, мы склонны думать, что труженики прилавка нынче аккуратно пытаются конвертировать часть праздничного выторга в более твердую валюту.

Вероятно, не без участия ставших предположительно более активных «зеленых медведей» на межбанке 11-12 апреля, наличный доллар тоже попытается немного просесть в цене.



US

