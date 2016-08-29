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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4799480048014802

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 754
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
474
Всього голосів : 754
Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 19:55

  ALEF написав:Каково нынче влияние курса рубля на курс гривны к доллару?

Помниться года два назад почти по часам падение рубля аукалось у нас через два бизес дня. Сейчас как?

Планировал купить валюту, да всё откладывал. Вот только сегодня увидел пляски рубля и задумался: торопиться купить завтра утром или до конца арпеля можно не дёргаться? ...А там на майские праздники будет слив валюты на шашлыки.


На 1 апреля 2016 В наличном обращении украинцев находится 2,6 млрд штук гривневых банкнот на общую сумму 285,8 млрд грн. Монет – 12,2 млрд штук на сумму 1,9 млрд грн.

Данные по состоянию на 1 апреля 2016 года приводит пресс-служба Национального банка Украины.

На 1 июля 2016 Сумма наличных денег, которые находятся в обороте украинцев, по состоянию на 1 июля 2016 года составляет 307,4 миллиарда гривен, из которых 305,4 млрд грн. составляют банкноты (2,8 млрд штук), а 1,9 млрд грн. – монеты (12,4 млрд штук). Об этом сообщает Национальный банк Украины.

на 1 октября 2016 По состоянию на 1 октября 2016 года общая сумма наличных денег в обращении в Украине составила 312,5 млрд грн. Об этом сообщает Национальный банк в Facebook.

На 01.07.2017 В наличном обращении страны по состоянию на 01.07.2017 г. находилось наличности на общую сумму 331,0 млрд. грн., в том числе банкнот - 328,9 млрд грн. (2,8 млрд шт.) и монет - 2,04 млрд грн. (12,9 млрд шт.).
Источник: https://censor.net.ua/n447659

В декабре 2017 Денежная масса в Украине в декабре 2017 года выросла на 6,9% – до 1 трлн 207,547 млрд гривен. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на предварительные данные денежно-кредитной статистики НБУ.

Отмечается, что соответствующая динамика обусловлена как ростом объема наличных средств в обращении вне банков – на 7,5%, до 333,504 млрд гривен, так и остатков по депозитам – на 6,7%, до 873,87 млрд грн.

В целом с начала 2017 года объем денежной массы возрос на 9,5%.

На 1 января 2018 года По состоянию на 1 января 2018 года в наличном обращении находилось 2,98 млрд банкнот на суму 359,4 млрд грн и 12,97 млрд монет на суму 2,07 млрд грн, сообщили в Национальном банке Украины. :?:
w_bufett
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 20:20

  Сибарит написав:
  дядя Caша написав:Все это чудесно, но банки, как правило, до 11.00 не успевают "собрать свои мозги воедино", определившись внутри "отдельно взятого" финансового института с клиентскими спросом и предложением. Не считая своей валютной позиции.

Так в том то и дело, что теперь нет необходимости ждать, пока все мозги соберутся.
Объем заявок на покупку известен, объем обязательной продажи известен, объем добровольной продажи могут приблизительно оценить как крупные банки для себя, так и НБУ для рынка в целом. Сделки до 11 уже идут достаточно активно. Теперь, когда появился механизм компенсации погрешностей предварительной оценки, можно проводить аукционы сколь угодно рано.


Проводить можно не только очень рано, но и очень поздно. Но есть ли в этом практический смысл? Насколько эффективен столь ранний аукцион? В этом вопрос. Аукционить чуть свет для "галочки"? А потом "зачищать" рынок Matching-ом?

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 20:39

дядя Caша
Рано или поздно - не самоцель. Аукционить нужно тогда, когда наметилась чрезмерная динамика. А динамика в последнее время стала ранней, виртуальных торгов до 11-12 уже давно не было. Если в первый час торгов курс упал на 30 копеек, его сразу назад не вернешь - это будет выглядеть как ручное управление курсом и будет противоречить заявленной концепции сглаживания колебаний. НБУ такого себе давно не позволяет. Пресечь такую динамику можно только интервенциями в самом начале движения. Я допускаю даже целесообразность объявления аукциона со старта торгов, если известно об аномальных объемах. Когда есть механизм последующей ненавязчивой корректировки, это становится просто.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 10 кві, 2018 21:18

На днях был вопрос - 8,31 млрд. на ЕКС много или мало?
Остаток средств на едином казначейском счете в марте сократился на 15,7% с 9,85 млрд грн до 8,31 млрд грн.

Об этом сообщает Государственная казначейская служба.

Согласно данным, на 1 апреля 2017 года остаток средств на едином счете составлял 34,81 млрд грн, а на 1 марта 2018 года - 9,85 млрд грн, что вдвое меньше, чем на 1 февраля
ЛАД
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  #<1 ... 4799480048014802
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