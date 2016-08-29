ALEF написав:Каково нынче влияние курса рубля на курс гривны к доллару?
Помниться года два назад почти по часам падение рубля аукалось у нас через два бизес дня. Сейчас как?
Планировал купить валюту, да всё откладывал. Вот только сегодня увидел пляски рубля и задумался: торопиться купить завтра утром или до конца арпеля можно не дёргаться? ...А там на майские праздники будет слив валюты на шашлыки.
На 1 апреля 2016 В наличном обращении украинцев находится 2,6 млрд штук гривневых банкнот на общую сумму 285,8 млрд грн. Монет – 12,2 млрд штук на сумму 1,9 млрд грн.
Данные по состоянию на 1 апреля 2016 года приводит пресс-служба Национального банка Украины.
На 1 июля 2016 Сумма наличных денег, которые находятся в обороте украинцев, по состоянию на 1 июля 2016 года составляет 307,4 миллиарда гривен, из которых 305,4 млрд грн. составляют банкноты (2,8 млрд штук), а 1,9 млрд грн. – монеты (12,4 млрд штук). Об этом сообщает Национальный банк Украины.
на 1 октября 2016 По состоянию на 1 октября 2016 года общая сумма наличных денег в обращении в Украине составила 312,5 млрд грн. Об этом сообщает Национальный банк в Facebook.
На 01.07.2017 В наличном обращении страны по состоянию на 01.07.2017 г. находилось наличности на общую сумму 331,0 млрд. грн., в том числе банкнот - 328,9 млрд грн. (2,8 млрд шт.) и монет - 2,04 млрд грн. (12,9 млрд шт.). Источник: https://censor.net.ua/n447659
В декабре 2017 Денежная масса в Украине в декабре 2017 года выросла на 6,9% – до 1 трлн 207,547 млрд гривен. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на предварительные данные денежно-кредитной статистики НБУ.
Отмечается, что соответствующая динамика обусловлена как ростом объема наличных средств в обращении вне банков – на 7,5%, до 333,504 млрд гривен, так и остатков по депозитам – на 6,7%, до 873,87 млрд грн.
В целом с начала 2017 года объем денежной массы возрос на 9,5%.
На 1 января 2018 года По состоянию на 1 января 2018 года в наличном обращении находилось 2,98 млрд банкнот на суму 359,4 млрд грн и 12,97 млрд монет на суму 2,07 млрд грн, сообщили в Национальном банке Украины.
дядя Caша написав:Все это чудесно, но банки, как правило, до 11.00 не успевают "собрать свои мозги воедино", определившись внутри "отдельно взятого" финансового института с клиентскими спросом и предложением. Не считая своей валютной позиции.
Так в том то и дело, что теперь нет необходимости ждать, пока все мозги соберутся. Объем заявок на покупку известен, объем обязательной продажи известен, объем добровольной продажи могут приблизительно оценить как крупные банки для себя, так и НБУ для рынка в целом. Сделки до 11 уже идут достаточно активно. Теперь, когда появился механизм компенсации погрешностей предварительной оценки, можно проводить аукционы сколь угодно рано.
Проводить можно не только очень рано, но и очень поздно. Но есть ли в этом практический смысл? Насколько эффективен столь ранний аукцион? В этом вопрос. Аукционить чуть свет для "галочки"? А потом "зачищать" рынок Matching-ом?
дядя Caша Рано или поздно - не самоцель. Аукционить нужно тогда, когда наметилась чрезмерная динамика. А динамика в последнее время стала ранней, виртуальных торгов до 11-12 уже давно не было. Если в первый час торгов курс упал на 30 копеек, его сразу назад не вернешь - это будет выглядеть как ручное управление курсом и будет противоречить заявленной концепции сглаживания колебаний. НБУ такого себе давно не позволяет. Пресечь такую динамику можно только интервенциями в самом начале движения. Я допускаю даже целесообразность объявления аукциона со старта торгов, если известно об аномальных объемах. Когда есть механизм последующей ненавязчивой корректировки, это становится просто.
ALEF написав:Каково нынче влияние курса рубля на курс гривны к доллару?
Помниться года два назад почти по часам падение рубля аукалось у нас через два бизес дня. Сейчас как?
Планировал купить валюту, да всё откладывал. Вот только сегодня увидел пляски рубля и задумался: торопиться купить завтра утром или до конца арпеля можно не дёргаться? ...А там на майские праздники будет слив валюты на шашлыки.
На 1 апреля 2016 В наличном обращении украинцев находится 2,6 млрд штук гривневых банкнот на общую сумму 285,8 млрд грн. Монет – 12,2 млрд штук на сумму 1,9 млрд грн.
Данные по состоянию на 1 апреля 2016 года приводит пресс-служба Национального банка Украины.
На 1 июля 2016 Сумма наличных денег, которые находятся в обороте украинцев, по состоянию на 1 июля 2016 года составляет 307,4 миллиарда гривен, из которых 305,4 млрд грн. составляют банкноты (2,8 млрд штук), а 1,9 млрд грн. – монеты (12,4 млрд штук). Об этом сообщает Национальный банк Украины.
на 1 октября 2016 По состоянию на 1 октября 2016 года общая сумма наличных денег в обращении в Украине составила 312,5 млрд грн. Об этом сообщает Национальный банк в Facebook.
На 01.07.2017 В наличном обращении страны по состоянию на 01.07.2017 г. находилось наличности на общую сумму 331,0 млрд. грн., в том числе банкнот - 328,9 млрд грн. (2,8 млрд шт.) и монет - 2,04 млрд грн. (12,9 млрд шт.). Источник: https://censor.net.ua/n447659
В декабре 2017 Денежная масса в Украине в декабре 2017 года выросла на 6,9% – до 1 трлн 207,547 млрд гривен. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на предварительные данные денежно-кредитной статистики НБУ.
Отмечается, что соответствующая динамика обусловлена как ростом объема наличных средств в обращении вне банков – на 7,5%, до 333,504 млрд гривен, так и остатков по депозитам – на 6,7%, до 873,87 млрд грн.
В целом с начала 2017 года объем денежной массы возрос на 9,5%.
На 1 января 2018 года По состоянию на 1 января 2018 года в наличном обращении находилось 2,98 млрд банкнот на суму 359,4 млрд грн и 12,97 млрд монет на суму 2,07 млрд грн, сообщили в Национальном банке Украины.
И помнится, что по плану дальнейшее увеличение...
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Всемирный банк назвал сумму, которая нужна Украине на погашение долгов Украине на погашение долгов в 2019 году необходимо привлечь 18 миллиардов долларов. Об этом сообщил ведущий экономист представительства ВБ по Украине, Беларуси и Молдове Фарук Кхан, передает "Интерфакс-Украина". "Украине на 2018-2019 года понадобятся существенные объемы финансирования для обслуживания внешних обязательств и покрытия фискального дефицита", — сообщил Кхан. По его словам, нужно привлечь около 18 млрд долларов в этом и следующем годах. Из них 8 млрд долларов - на внешних рынках.
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
ребе Нок написав:w_bufett отличная подборка по наличной гривне. Кстати, обязательно читать тем кто кричит что новенькие купюры в банкомате потому что ветхие меняют.
Так самое интересное в том, что кричат практически все, когда я фотографии купюр после очередного похода к банкомату выкладываю. Лживый информационный фон вокруг настолько силен, что людям уже факты с фотографиями предоставляешь регулярно, а они головой об стенку с разбегу бьются и кричат, что всё не так и глазам своим верить не надо. Ну что поделать... Пусть умные делают своевременные выводы, а остальные верят телевизору и морозят уши на зло маме : )
Alex2006 написав: Вспоминая 2014 год - лично видел россиян в очереди к обменникам , которые не стесняясь говорили что они из россии и у них есть чужие ("друзей", "знакомых") украинские паспорта , позволявшие им выкупать валюту, что естественно только способствовало тому памятному мноократному обвалу гривны.
Конфабуляции? Или псевдореминисценции? Хотя скорее всего просто бред. Какие очереди из россиян в 14 году? Очереди из студентов и прочих волоцюг и безработных в виде организованных групп видеть приходилось, когда в банках давали по триста баксов в руки по льготному курсу. Члены бригад занимали очереди сразу в многих банках и подтягивались всей толпой когда очередь приближалась и купленные "социальные" доллары сразу старший группы отволакивал в оптовую обменку. Но шоб в обменках каким то лымарям кто-то хоть двадцатку продал по льготному курсу - видеть не доводилось. Потому что не держат у нас обменки в стране полные лохи. И никак хвост вилять собакой не может - первично падение гривны и курс реальный на прием выше чем банковский на продажу а уж потом, и то в случае ограничений "по 300 баксов в руки по социальному курсу " в банках появляются организованные бригады бездельников.