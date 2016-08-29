Додано: Сер 11 кві, 2018 11:03

А наличка при этом ни в какую ниже 26.00 на продажу.

Забавный феномен.

Я верю в честность Президента

И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......