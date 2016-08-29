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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4801480248034804>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 754
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
474
Всього голосів : 754
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 09:42

Привет из Днепра-2

Спустя 24 минуты, на 10.38 стало очевидно стремление рынка доллара на межбанке пролонгировать «медвежий» тренд, несмотря на изрядное увеличение гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ – на указанный час «американец» просел до 25,92/25,95 UAH/USD, немного сузив спред.

Дата: 11 апреля 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.35

Мелкий опт «неформал»

$ 26,00/26,07 UAH/USD
EUR 32,15/32,30 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 11 апреля стартовали в условиях баланса спроса и предложения на фоне низкой пока ликвидности реальных сделок.

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 09:58

Привет из Днепра-3

На 10.53 цена доллара опустилась на межбанке до 25,91/25,93 UAH/USD, ведомая доминированием предложения.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 10 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,95/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.); евро – 32,05/32,35 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 10 апреля спрос не изменился, предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение потеряли по 100 пунктов).

На открытии торгов 11 апреля в розничном сегменте наблюдалось низколиквидное равновесие покупок и продаж.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,95/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.); евро – 32,05/32,35 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 10 апреля спрос не изменился, предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение потеряли по 100 пунктов).

На старте торгов 11 апреля в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.

Дата: 11 апреля 2018 г. на 10.47

рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,00/26,07 UAH/USD
€ 32,15/32,42 UAH/EUR
RUB – 0,400/0,425 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях
преобладания оптового ($10,0-30,0 тыс.) клиентского предложения в паре доллар – гривня.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 10:06

Re: Валютный рынок в контексте

Доброго дня .Киiв трохи вниз 98/03.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 10:10

Привет из Днепра-4

Около 11.08 на межбанковской валютной сессии появились признаки торможения коррекции цен «американца» на отметке 25,91/25,93 UAH/USD. Мы не исключаем анонимного вмешательства регулятора в торги посредством платформы Matching.

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 10:21

Днепр обменник на ЖД 25.95/26.05
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Одесса/Книжка опт: 25,92/26,00
Interest
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 11:03

Re: Валютный рынок в контексте

А наличка при этом ни в какую ниже 26.00 на продажу.
Забавный феномен.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 11:08

Привет из Днепра-5

Около 12.04 подтверждая наши подозрения об участии регулятора в сессии, котировки безналичного доллара на межбанке не тронулись с цифры 25,91/25,93 UAH/USD.

Дополуденное снижение курса доллара на межбанке приостановленное около 11.08 Киева предполагаемым «вмешательством» в сессию регулятора, изымавшего с рынка долларовую ликвидность посредством технологии Matching, сопровождалось признаками нетвердого сжатия на рынке гривневой ликвидности. На это указывал рост ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo с уровня 15,00/16,00% к отметке 15,00/16,25% годовых. Эта динамика пребывает в диссонансе с заметным ростом гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.

К 12.00 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении прежнего настроения и сбалансированной торговли в паре доллар-гривня на фоне немного понизившихся с утра цен: 25,97/26,00 UAH/USD, евро - 32,15/32,30 UAH/EUR. Со слов местных дилеров, текущая ликвидность сессии «ниже среднего».

По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания клиентского «приноса» на фоне гривневого изобилия. Цены работавшихся валют ограничились сужением спреда за счет снижения оферов: 26,00/26,05 UAH/USD, евро - 32,10/32,40 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB.

Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют едва заметно изменились, ограничившись сжатием маржи (25,95/26,038 UAH/USD, евро – 32,05/32,33 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB), сопровождаясь равновесной торговлей и «средних» оборотов.

Дата: 11 апреля 2018 г. на 11.52

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 25,96/26,08 UAH/USD
€ – 32,05/32,40 UAH/EUR
RUB – 0,398/0,418 UAH/RUB

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дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 11:22

7
25.90-25.95/26.03-26.05
Перед тобою львы, а ты спрашиваешь о лисицах?
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 11:28

  Interest написав:Одесса/Книжка опт: 25,92/26,00


Долбаная обменка в райцентре Харьковщины: 25,05 / 27,12
И это не опечатка!!!!!
Наверное, таких курсов нет нигде больше в Украине.
Yuri_61
 
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