Додано: Сер 11 кві, 2018 12:06

Привет из Днепра-8



В среду торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 25,94/25,97 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда и резкое расширение гривневой ликвидности. Об этом дали понять взлетевшие по состояние на утро среды остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 44 366,8 млн. грн. к отметке 58 755,4 млн. грн., снова намекая на «теоретические» риски для гривни на торгах межбанка.



Меж тем, довольно рано (около 10.14 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара понизились, оказавшись на отметке 25,92/25,96 UAH/USD.



Спустя 24 минуты, на 10.38 стало очевидно стремление рынка доллара на межбанке пролонгировать «медвежий» тренд, несмотря на изрядное увеличение гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ – на указанный час «американец» просел до 25,92/25,95 UAH/USD, немного сузив спред.



На 10.53 цена доллара опустилась на межбанке до 25,91/25,93 UAH/USD, ведомая доминированием предложения.



Около 11.08 на межбанковской валютной сессии появились признаки торможения коррекции цен «американца» на отметке 25,91/25,93 UAH/USD. Мы не исключаем анонимного вмешательства регулятора в торги посредством платформы Matching.



К 11.10 Киева котировки доллара на межбанке, удерживаемые сбалансированной торговлей, остались на уровне 25,96/25,99 UAH/USD.



Около 12.04 подтверждая наши подозрения об участии регулятора в сессии, котировки безналичного доллара на межбанке не тронулись с цифры 25,91/25,93 UAH/USD.



Дополуденное снижение курса доллара на межбанке приостановленное около 11.08 Киева предполагаемым «вмешательством» в сессию регулятора, изымавшего с рынка долларовую ликвидность посредством технологии Matching, сопровождалось признаками нетвердого сжатия на рынке гривневой ликвидности. На это указывал рост ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo с уровня 15,00/16,00% к отметке 15,00/16,25% годовых. Эта динамика пребывает в диссонансе с заметным ростом гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.



Наконец, около 12.50 Киева в сопровождении не тронувшихся с отметки 25,91/25,93 UAH/USD «зеленых» котировок, валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.



На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром среды легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 11 апреля с уровней: доллар – 25,85/26,15 UAH/USD, евро – 31,80/32,40 UAH/EUR, рубль - 0,380/0,460 UAH/RUB.



По сравнению с открытием вторника, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 10 апреля по спросу не изменился, по предложению вырос на 20,0 коп.



Наличный рубль в среду по сравнению с дебютом 10 апреля по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на среду повысилось до отметки $1,2353, поднявшись до $1,2372 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного поднявшись до $1,2378 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

10 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 25,95/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.); евро – 32,05/32,35 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 10 апреля спрос не изменился, предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение потеряли по 100 пунктов).



На открытии торгов 11 апреля в розничном сегменте наблюдалось низколиквидное равновесие покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в среду показал следующие стартовые курсы: доллар – 25,95/26,05 UAH/USD (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение потеряли по 5,0 коп.); евро – 32,05/32,35 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 10 апреля спрос не изменился, предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием вторника спрос и предложение потеряли по 100 пунктов).



На старте торгов 11 апреля в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



К 12.00 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении прежнего настроения и сбалансированной торговли в паре доллар-гривня на фоне немного понизившихся с утра цен: 25,97/26,00 UAH/USD, евро - 32,15/32,30 UAH/EUR. Со слов местных дилеров, текущая ликвидность сессии «ниже среднего».



По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания клиентского «приноса» на фоне гривневого изобилия. Цены работавшихся валют ограничились сужением спреда за счет снижения оферов: 26,00/26,05 UAH/USD, евро - 32,10/32,40 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB.



Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют едва заметно изменились, ограничившись сжатием маржи (25,95/26,038 UAH/USD, евро – 32,05/32,33 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB), сопровождаясь равновесной торговлей и «средних» оборотов.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в среду в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 11 апреля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 25,96/26,14 UAH/USD, евро – 32,05/32,45 UAH/EUR, рубль 0,406/0,419 UAH/RUB, Киев опт 26,00/26,07 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,00/26,07 UAH/USD, евро (опт) 32,15/32,30 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,15/32,30 UAH/EUR; Хмельницкий – 25,95/26,15 UAH/USD, евро – 31,80/32,20 UAH/EUR, рубль - 0,380/0,430 RUB/USD, Одесса – опт 26,00/26,07 UAH/USD, розница – 25,95/26,10 UAH/USD; Запорожье – 26,00/26,07 UAH/USD; евро – 32,15/32,42 UAH/EUR, рубль - 0,400/0,425 RUB/USD.



Сюжет торгов безналичным долларом на валютном межбанке в среду в целом оправдал наши ожидания. Хотя, признаться, мы ожидали более «живой» торговли, сопровождаемой хорошей текущей ликвидностью.

Не исключено, потенциальных продавцов «смутил» заметный рост гривневого навеса на транзитных и коррсчетах НБУ, потенциально являющийся поводом для динамичной смены тренда и появления на рынке «быков».



Кроме того, предположительно в сессии принимал участие регулятор, анонимно выкупавший долларовые излишки в рамках технологии Matching. Надеемся, все подробности долларовой сессии 11 апреля станут известны вечером среды.



Как и предполагалось, наличный рынок под давлением «зеленых медведей» межбанка также попытался откатиться в паре доллар-гривня, одновременно сужая при этом спред текущих котировок.



Давление поступающей в страну из-за рубежа СКВ, по всей видимости, сохранится на ближайших торгах, дав возможность регулятору пополнять свои резервы. Первую скрипку в продажах экспортной выручки на межбанке будут играть аграрии. У них горячая пора, требующая больших расходов в нацвалюте. Мы не исключаем некоторого снижения текущего темпа долларовой коррекции на межбанке на ближайших межбанковских торгах. С высоковероятной попыткой вхождения рынка безналичного «американца» в боковой тренд на пятничной, 13 апреля, сессии. К подобному сценарию рынок доллара подталкивают «пятничный синдром», состояние гривневых коррсчетов НБУ и, наконец, дата сессии.



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