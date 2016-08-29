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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4802480348044805

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 755
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
475
Всього голосів : 755
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 12:48

После утреннего снижения гагарин вернулся практически на вчерашние курсы - 26,02/26,12.
А тем временем брент вырос до 71,38, а рубль - 64 (сегодняшние макс. 64,50).

Минимум этого года на 25,916 от 13.03.2018 сегодня не пробиваем.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 13:29

Re: Валютный рынок в контексте

чернівецькі обмінки в роздумах - 25,90/26,10
Buxx
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 13:44

Напряжение растёт, Трамп пообещал, что запустит новые и умные ракеты по Сирии, и пусть Россия пробует их сбивать (twitter). Так что, думаю, рубль в ближайшей перспективе продолжит своё падение. Очень интересно, как это всё отразится на нас. Запасаюсь попкорном, тушенкой и спичками :lol:
sailed
 
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