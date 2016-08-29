После утреннего снижения гагарин вернулся практически на вчерашние курсы - 26,02/26,12.
А тем временем брент вырос до 71,38, а рубль - 64 (сегодняшние макс. 64,50).
Минимум этого года на 25,916 от 13.03.2018 сегодня не пробиваем.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 кві, 2018 12:48
После утреннего снижения гагарин вернулся практически на вчерашние курсы - 26,02/26,12.
А тем временем брент вырос до 71,38, а рубль - 64 (сегодняшние макс. 64,50).
Минимум этого года на 25,916 от 13.03.2018 сегодня не пробиваем.
Додано: Сер 11 кві, 2018 13:29
Re: Валютный рынок в контексте
чернівецькі обмінки в роздумах - 25,90/26,10
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