Додано: Сер 11 кві, 2018 13:59

sailed написав: Напряжение растёт, Трамп пообещал, что запустит новые и умные ракеты по Сирии, и пусть Россия пробует их сбивать ( twitter ). Так что, думаю, рубль в ближайшей перспективе продолжит своё падение. Очень интересно, как это всё отразится на нас. Запасаюсь попкорном, тушенкой и спичками Напряжение растёт, Трамп пообещал, что запустит новые и умные ракеты по Сирии, и пусть Россия пробует их сбивать (). Так что, думаю, рубль в ближайшей перспективе продолжит своё падение. Очень интересно, как это всё отразится на нас. Запасаюсь попкорном, тушенкой и спичками

Кушайте поп-корн и слушайте (или читайте )...На протяжении многих месяцев держалась определенная цена , которую формировал курс рубля .И вот, в один ,момент рубль упал .Вы ,все время , сглаживая колебания рубля,старались держать одну и ту же цену.Сейчас ее надо держать еще тверже.Вот взять сейчас и опустить цену на товар , это удар по "яйцам" покупателя .Это же как , продавал по 100(к примеру) , а сейчас ниже на 10-12 %.....и все, закупились дорого , а сейчас еще и цена упала и получается ты полинял на 10 -12 %.Кто же после этого с тобой работать будет ?Вот и перевариваешь на себе весь этот мотлох...