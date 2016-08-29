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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4803480448054806>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 755
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
475
Всього голосів : 755
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 13:29

Re: Валютный рынок в контексте

чернівецькі обмінки в роздумах - 25,90/26,10
Buxx
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 13:44

Напряжение растёт, Трамп пообещал, что запустит новые и умные ракеты по Сирии, и пусть Россия пробует их сбивать (twitter). Так что, думаю, рубль в ближайшей перспективе продолжит своё падение. Очень интересно, как это всё отразится на нас. Запасаюсь попкорном, тушенкой и спичками :lol:
sailed
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 13:59

  sailed написав:Напряжение растёт, Трамп пообещал, что запустит новые и умные ракеты по Сирии, и пусть Россия пробует их сбивать (twitter). Так что, думаю, рубль в ближайшей перспективе продолжит своё падение. Очень интересно, как это всё отразится на нас. Запасаюсь попкорном, тушенкой и спичками :lol:



Кушайте поп-корн и слушайте (или читайте )...
На протяжении многих месяцев держалась определенная цена , которую формировал курс рубля .
И вот, в один ,момент рубль упал .
Вы ,все время , сглаживая колебания рубля,старались держать одну и ту же цену.
Сейчас ее надо держать еще тверже.
Вот взять сейчас и опустить цену на товар , это удар по "яйцам" покупателя .
Это же как , продавал по 100(к примеру) , а сейчас ниже на 10-12 %.....и все, закупились дорого , а сейчас еще и цена упала и получается ты полинял на 10 -12 %.
Кто же после этого с тобой работать будет ?
Вот и перевариваешь на себе весь этот мотлох...
холява
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 14:03

sailed
Не, не, не, только рис, он "сохраняется до 8-ми лет"(с) :twisted:
Тем временем харьковские тоже решили слегка покататься: $ 26.05/26.10
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
UAH 20%/USD 60%/EUR 16%/XAG 3%/XAU 1%
slot
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 14:23

Запасаюсь попкорном, долларом...

  sailed написав:Очень интересно, как это всё отразится на нас. Запасаюсь попкорном, тушенкой и спичками

А я решил запастить долларом. Куплю часть, а спустя время (примерно неделю) посмотрю не взять ли вторую часть.
P.S.Забыл как вы это называете, когда частями покупается.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
ALEF
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 14:44

  ALEF написав:
  sailed написав:Очень интересно, как это всё отразится на нас. Запасаюсь попкорном, тушенкой и спичками

А я решил запастить долларом. Куплю часть, а спустя время (примерно неделю) посмотрю не взять ли вторую часть.
P.S.Забыл как вы это называете, когда частями покупается.

Долларом? Неожиданное решение. Зеленый ведь тоже пополз вниз на мировых рынках на фоне твита от Трампа. Почему не Евро, он достаточно популярен в наших степях, к тому же у еврозоны нет параллельно разгорающейся торговой войны с Китаем
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 14:45

Re: Валютный рынок в контексте

Наверное на днях ждём разворот и рост до 20 апреля,а потом вниз на станцию 25,5! Т.К поезд на Пасху не приехал на данную станцию,то теперь жду его на майские,неплохо было бы на 9 мая торжественно встретить поезд на станции 25,5 8) p.s Тоже запасся попкорном и наблюдаю за кретином трампом и главное ответом шизофреника путлера,но думаю шоу не будет-всё обойдётся ужесточением санций!
bub-har
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 14:53

  sailed написав:Напряжение растёт


А чему радоваться?

Вы наверное в августе 1939-го тоже прыгали бы до потолка и радовались бабушкиным серьгам,которые помогут пережить то страшное время,которое наступило чуть позднее?

А что у вас в кармане сейчас?Быстрые ноги и пару штук бакса,даже консерв вышеупомянутых нет,все эти мегакрутые штучки сделают вас повелителем земли при шухере? :mrgreen:

В некоторых странах алкоголь продают по достижении 21-го года,думаю на форуме некоторым от силы 3-5ть месяцев,даже не лет развития!)))

Гривна молодец,нечего сказать,вот что значит 4-ре года решительных реформ,все пугливые в валюте,валютчики и рады бы устроить волну,ну кто же её поддержит? Бабушка с 1500-2000 грн пенсии? Студенты читатели,которые радуются запахом третьей и ПОСЛЕДНЕЙ мировой войны? Предприниматели,которым немного перед Пасхой смазали клюв,но в долгой дороге к коммунизму кормить не обещали????

Кто же будет брать валюту??? Имя сестра,имя?(с)
п.с.Главный фактор межбанк,а там выкупает\играет в футбол НБУ,опять всё правильно делает?(с)
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 15:02

  somilitark написав:
  sailed написав:Напряжение растёт


А чему радоваться?



А где вы радость прочитали? Это скорее любопытство. Скучно точно не будет, но это и не значит, что будет весело.

п.с. две штуки баксов при шухере точно не спасут, даже айтишникам будет не сладко, ведь кому в разгар военных действий нужны будут формочки и web 2.0
sailed
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 15:12

на сколько мозги приучены к рублю

Падение рубля и рост доллара и евро совершенно точно подстегнут спрос на недвижимость, потому что это единственный инструмент, с помощью которого рядовой гражданин нашей страны может попытаться спасти свои сбережения, стремительно теряющие в цене.

Подробнее на РБК: https://realty.rbc.ru/news/5acccfe39a79476df1b65509

Доллар растёт, купить его не запрещено, нацвалюта падает, а никто и не думает перекинуться в СКВ. Знаю по личным знакомствам.
Вот на сколько мозги граждан приучены к нацвалюте. Это в общем-то бльшоё и позитивное достижение государства.
Если бы не это, то на сегодня (среда) - за три дня падение курса рубля было бы куда значительнее чем 65р за доллар.
Востаннє редагувалось ALEF в Сер 11 кві, 2018 15:22, всього редагувалось 1 раз.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
ALEF
 
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