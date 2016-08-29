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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 кві, 2018 13:29
Re: Валютный рынок в контексте
чернівецькі обмінки в роздумах - 25,90/26,10
Додано: Сер 11 кві, 2018 13:44
Напряжение растёт, Трамп пообещал, что запустит новые и умные ракеты по Сирии, и пусть Россия пробует их сбивать (
Додано: Сер 11 кві, 2018 13:59
Кушайте поп-корн и слушайте (или читайте )...
На протяжении многих месяцев держалась определенная цена , которую формировал курс рубля .
И вот, в один ,момент рубль упал .
Вы ,все время , сглаживая колебания рубля,старались держать одну и ту же цену.
Сейчас ее надо держать еще тверже.
Вот взять сейчас и опустить цену на товар , это удар по "яйцам" покупателя .
Это же как , продавал по 100(к примеру) , а сейчас ниже на 10-12 %.....и все, закупились дорого , а сейчас еще и цена упала и получается ты полинял на 10 -12 %.
Кто же после этого с тобой работать будет ?
Вот и перевариваешь на себе весь этот мотлох...
Додано: Сер 11 кві, 2018 14:03
sailed
Не, не, не, только рис, он "сохраняется до 8-ми лет"(с)
Тем временем харьковские тоже решили слегка покататься: $ 26.05/26.10
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
UAH 20%/USD 60%/EUR 16%/XAG 3%/XAU 1%
Додано: Сер 11 кві, 2018 14:23
Запасаюсь попкорном, долларом...
А я решил запастить долларом. Куплю часть, а спустя время (примерно неделю) посмотрю не взять ли вторую часть.
P.S.Забыл как вы это называете, когда частями покупается.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
Додано: Сер 11 кві, 2018 14:44
Долларом? Неожиданное решение. Зеленый ведь тоже пополз вниз на мировых рынках на фоне твита от Трампа. Почему не Евро, он достаточно популярен в наших степях, к тому же у еврозоны нет параллельно разгорающейся торговой войны с Китаем
Додано: Сер 11 кві, 2018 14:45
Re: Валютный рынок в контексте
Наверное на днях ждём разворот и рост до 20 апреля,а потом вниз на станцию 25,5! Т.К поезд на Пасху не приехал на данную станцию,то теперь жду его на майские,неплохо было бы на 9 мая торжественно встретить поезд на станции 25,5 p.s Тоже запасся попкорном и наблюдаю за кретином трампом и главное ответом шизофреника путлера,но думаю шоу не будет-всё обойдётся ужесточением санций!
Додано: Сер 11 кві, 2018 14:53
А чему радоваться?
Вы наверное в августе 1939-го тоже прыгали бы до потолка и радовались бабушкиным серьгам,которые помогут пережить то страшное время,которое наступило чуть позднее?
А что у вас в кармане сейчас?Быстрые ноги и пару штук бакса,даже консерв вышеупомянутых нет,все эти мегакрутые штучки сделают вас повелителем земли при шухере?
В некоторых странах алкоголь продают по достижении 21-го года,думаю на форуме некоторым от силы 3-5ть месяцев,даже не лет развития!)))
Гривна молодец,нечего сказать,вот что значит 4-ре года решительных реформ,все пугливые в валюте,валютчики и рады бы устроить волну,ну кто же её поддержит? Бабушка с 1500-2000 грн пенсии? Студенты читатели,которые радуются запахом третьей и ПОСЛЕДНЕЙ мировой войны? Предприниматели,которым немного перед Пасхой смазали клюв,но в долгой дороге к коммунизму кормить не обещали????
Кто же будет брать валюту??? Имя сестра,имя?(с)
п.с.Главный фактор межбанк,а там выкупает\играет в футбол НБУ,опять всё правильно делает?(с)
Додано: Сер 11 кві, 2018 15:02
А где вы радость прочитали? Это скорее любопытство. Скучно точно не будет, но это и не значит, что будет весело.
п.с. две штуки баксов при шухере точно не спасут, даже айтишникам будет не сладко, ведь кому в разгар военных действий нужны будут формочки и web 2.0
Додано: Сер 11 кві, 2018 15:12
на сколько мозги приучены к рублю
Подробнее на РБК:
Доллар растёт, купить его не запрещено, нацвалюта падает, а никто и не думает перекинуться в СКВ. Знаю по личным знакомствам.
Вот на сколько мозги граждан приучены к нацвалюте. Это в общем-то бльшоё и позитивное достижение государства.
Если бы не это, то на сегодня (среда) - за три дня падение курса рубля было бы куда значительнее чем 65р за доллар.
Востаннє редагувалось ALEF в Сер 11 кві, 2018 15:22, всього редагувалось 1 раз.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
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