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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4803480448054806

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 755
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
475
Всього голосів : 755
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 15:14

  sailed написав:
А где вы радость прочитали?


Вы смайлики просто так лепите,для связки слов? Не важно какой,главное обязательно вставить?
Да и что за привычка,считать чужие деньги? Зачем вам айтишники и снова бурная радость,что они не будут нужны,вы наверное хлеб выпекаете,раз у вас такая твёрдая уверенность в собственной значимости и нужности,а вот теперь я поставлю смайлик опписался,от таких экзерсисов петросянчикофф :lol:
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 15:19

Re: Валютный рынок в контексте

  sailed написав:п.с. две штуки баксов при шухере точно не спасут, даже айтишникам будет не сладко, ведь кому в разгар военных действий нужны будут формочки и web 2.0

в разгар будут нужны еда и патроны - таки шо вы предлагаете айтишникам в аграриев/хлебопекарей/токарей переквалифицироваться? Тоже самое относится почти ко всем специальностям.

P.S. С двумя штуками баксов наличными даже при шухере всяко лучше, чем без них или с гривнами.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
ALEF
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 15:23

  Yuri_61 написав:
  Interest написав:Одесса/Книжка опт: 25,92/26,00


Долбаная обменка в райцентре Харьковщины: 25,05 / 27,12
И это не опечатка!!!!!
Наверное, таких курсов нет нигде больше в Украине.

Есть!
Луганск 26-30 / 27-30
Если, конечно, считать его Украиной :D
Victor37
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 15:24

  ALEF написав:Вот на сколько мозги граждан приучены к нацвалюте. Это в общем-то бльшоё и позитивное достижение государства.
Если бы не это, то на сегодня (среда) - за три дня падение курса рубля было бы куда значительнее чем 65р за доллар.


Пропаганда это достижение?
Которая 24 часа в сутки твердит,что Америка загнивает,гомосеки там всё разрушили и жизни совсем нет нигде,кроме как в той,у которой до трети живёт с печным отоплением? Только у 75% есть водоснабжение?

Ребятки вы красавцы!!!

Начнём с того,что фубль стартовал бы не с 56,а со 126,если бы 147% было бы хоть чуток с сереньким.

А у нас выходит государство идиот,всех само загоняет в валюту? Или это форма демократии и протеста? Если не веришь в то,что делает правительство,то избавляешься от их дензнаков?
И вообще мне нравятся учётки красавцы,пишут пишут,а потом выходит,что один царь опять всё сделал правильно,меня не коснутся никакие проблемы и вообще,беру попкорн и наблюдаю! :lol:
somilitark
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  #<1 ... 4803480448054806
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