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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 кві, 2018 15:14
sailed написав:
А где вы радость прочитали?
Вы смайлики просто так лепите,для связки слов? Не важно какой,главное обязательно вставить?
Да и что за привычка,считать чужие деньги? Зачем вам айтишники и снова бурная радость,что они не будут нужны,вы наверное хлеб выпекаете,раз у вас такая твёрдая уверенность в собственной значимости и нужности,а вот теперь я поставлю смайлик опписался,от таких экзерсисов петросянчикофф
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somilitark
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Додано: Сер 11 кві, 2018 15:19
sailed написав:
п.с. две штуки баксов при шухере точно не спасут, даже айтишникам будет не сладко, ведь кому в разгар военных действий нужны будут формочки и web 2.0
в разгар будут нужны еда и патроны - таки шо вы предлагаете айтишникам в аграриев/хлебопекарей/токарей переквалифицироваться? Тоже самое относится почти ко всем специальностям.
P.S. С двумя штуками баксов наличными даже при шухере всяко лучше, чем без них или с гривнами.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
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ALEF
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Додано: Сер 11 кві, 2018 15:23
Yuri_61 написав: Interest написав:
Одесса/Книжка опт: 25,92/26,00
Долбаная обменка в райцентре Харьковщины: 25,05 / 27,12
И это не опечатка!!!!!
Наверное, таких курсов нет нигде больше в Украине.
Есть!
Луганск 26-30 / 27-30
Если, конечно, считать его Украиной
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Victor37
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Додано: Сер 11 кві, 2018 15:24
ALEF написав:
Вот на сколько мозги граждан приучены
к нацвалюте. Это в общем-то бльшоё и позитивное достижение государства.
Если бы не это, то на сегодня (среда) - за три дня падение курса рубля было бы куда значительнее чем 65р за доллар.
Пропаганда это достижение?
Которая 24 часа в сутки твердит,что Америка загнивает,гомосеки там всё разрушили и жизни совсем нет нигде,кроме как в той,у которой до трети живёт с печным отоплением? Только у 75% есть водоснабжение?
Ребятки вы красавцы!!!
Начнём с того,что фубль стартовал бы не с 56,а со 126,если бы 147% было бы хоть чуток с сереньким.
А у нас выходит государство идиот,всех само загоняет в валюту? Или это форма демократии и протеста? Если не веришь в то,что делает правительство,то избавляешься от их дензнаков?
И вообще мне нравятся учётки красавцы,пишут пишут,а потом выходит,что один царь опять всё сделал правильно,меня не коснутся никакие проблемы и вообще,беру попкорн и наблюдаю!
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somilitark
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