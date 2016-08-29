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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4803480448054806

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 755
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
475
Всього голосів : 755
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 15:14

  sailed написав:
А где вы радость прочитали?


Вы смайлики просто так лепите,для связки слов? Не важно какой,главное обязательно вставить?
Да и что за привычка,считать чужие деньги? Зачем вам айтишники и снова бурная радость,что они не будут нужны,вы наверное хлеб выпекаете,раз у вас такая твёрдая уверенность в собственной значимости и нужности,а вот теперь я поставлю смайлик опписался,от таких экзерсисов петросянчикофф :lol:
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 15:19

Re: Валютный рынок в контексте

  sailed написав:п.с. две штуки баксов при шухере точно не спасут, даже айтишникам будет не сладко, ведь кому в разгар военных действий нужны будут формочки и web 2.0

в разгар будут нужны еда и патроны - таки шо вы предлагаете айтишникам в аграриев/хлебопекарей/токарей переквалифицироваться? Тоже самое относится почти ко всем специальностям.

P.S. С двумя штуками баксов наличными даже при шухере всяко лучше, чем без них или с гривнами.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
ALEF
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 15:23

  Yuri_61 написав:
  Interest написав:Одесса/Книжка опт: 25,92/26,00


Долбаная обменка в райцентре Харьковщины: 25,05 / 27,12
И это не опечатка!!!!!
Наверное, таких курсов нет нигде больше в Украине.

Есть!
Луганск 26-30 / 27-30
Если, конечно, считать его Украиной :D
Victor37
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 15:24

  ALEF написав:Вот на сколько мозги граждан приучены к нацвалюте. Это в общем-то бльшоё и позитивное достижение государства.
Если бы не это, то на сегодня (среда) - за три дня падение курса рубля было бы куда значительнее чем 65р за доллар.


Пропаганда это достижение?
Которая 24 часа в сутки твердит,что Америка загнивает,гомосеки там всё разрушили и жизни совсем нет нигде,кроме как в той,у которой до трети живёт с печным отоплением? Только у 75% есть водоснабжение?

Ребятки вы красавцы!!!

Начнём с того,что фубль стартовал бы не с 56,а со 126,если бы 147% было бы хоть чуток с сереньким.

А у нас выходит государство идиот,всех само загоняет в валюту? Или это форма демократии и протеста? Если не веришь в то,что делает правительство,то избавляешься от их дензнаков?
И вообще мне нравятся учётки красавцы,пишут пишут,а потом выходит,что один царь опять всё сделал правильно,меня не коснутся никакие проблемы и вообще,беру попкорн и наблюдаю! :lol:
somilitark
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 15:38

Re: Валютный рынок в контексте

У нас инертен народ в массе своей на валютном рынке к мировым новостям. Но скоро курс полетит вверх, как российский рублик, когда все прочтут, услышат от бабки на скамейке что мировой обвал и побегут алени с выпученными глазами.

P.S. прикупил ещё штукарик баксов по 26.10
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 16:04

Даже не знаю, стоит ли куда спешить: "В США поднят в воздух так называемый самолет «судного дня»" https://echo.msk.ru/news/2182486-echo.html
«Отче, прости им, ибо не ведают, что творят». (Лука,23,34). Порохоботы в игноре.
mister-svet
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 16:08

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 5,15 коп., на торгах среды укрепился на 4,96 коп., и оказавшись на уровне 25,9259 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 11 апреля с уровней предыдущего закрытия 25,94/25,97 UAH/USD виртуально, без сделок.

Рано, около 10.15 начались реальные сделки, сопровождаясь коррекцией «американца» до 25,92/25,96, а спустя 23 минуты, несколько замедлив темп снижения, доллар обосновался на цифре 25,92/25,95 UAH/USD.

К 10.51 котировки СКВ на межбанке составили 25,91/25,93 UAH/USD. Мы не исключаем, что именно в это время на рынок вышел регулятор, который «анонимной» скупкой в рамках «технологии» Matching «лишнего» доллара заморозил его дальнейшее снижение. Во всяком случае, эти цены (25,91/25,93 UAH/USD) оставались действующими до 13.20 Киева, после чего «американец» возобновил снижение, индицируя возможный уход НБУ с рынка, вначале до 25,90/25,93, а с 15.10 до 25,900/25,925 UAH/USD.

Эти котировки «американца» на пустеющем межбанке оставались действующими, по сути, до самого завершения торгов.

На этой цифре (25,900/25,925 UAH/USD) финишировала сессия валютного межбанка в эту среду.

Большинство сделок на межбанке 11 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 25,9259 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,63% с 28,0672 UAH/USD до 25,9259 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 11 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.07 Киева - 15,00/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 11 апреля, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.

Во-первых, как и ожидалось, на рынке появилась двойная «порция» отложенного из-за длинных выходных в Украине предложения обязательной к продаже на межбанк части экспортной выручки из-за рубежа.

Во-вторых, текущие погодные условия (динамическое потепление) катализировало весенне-полевые работы, требующие больших расходов в нацвалюте, заставляя агросектор интенсивно продавать СКВ на межбанке.

В-третьих, на доллар оказывал давление привычный для среды рост притока экспортной выручки, которая «вступит в игру» 12 апреля.

Сдерживало коррекцию «американца» текущее состояние рынка гривневого ресурса, сменившего тренд и констатировавшего изрядный (с уровня 44 366,8 млн. грн. к отметке 58 755,4 млн. грн.) рост гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ. Это заставляло продавцов СКВ на межбанке действовать с оглядкой, не увлекаясь объемными продажами доллара.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 11 апреля повысились,
имея для этого следующие основания.

Во-первых, к среде вырос приток экспортной СКВ из-за рубежа на межбанк, 50% которой следовало продать.

Во-вторых, мы не исключаем участие в сессии регулятора, выкупавшего СКВ по технологии Matching.

В-третьих, вероятно в среду активно продавал СКВ агросектор, небезосновательно опасаясь дальнейшего снижения курса доллара в четверг.

Дата: 11 апреля 2018 г. 17.16

Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:

$ - 26,00/26,10 UAH/USD (с утра – 25,95/26,05 UAH/USD, к обеду - 25,95/26,03 UAH/USD)
€ – 32,10/32,40 UAH/EUR (с утра – 32,05/32,35 UAH/EUR, к обеду - 32,05/32,33 UAH/EUR)
RUB – 0,395/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,430 UAH/RUB, к обеду - 0,400/0,430 UAH/RUB)

Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Это равновесие сохранялось до полудня, не требуя ценовой поддержки и дав возможность дилерам инициировать сужение спреда.

Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют едва заметно изменились, ограничившись сжатием маржи (25,95/26,038 UAH/USD, евро – 32,05/32,33 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB), сопровождаясь равновесной торговлей и «средних» оборотов.

После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность спроса и оферов, хотя это равновесие не привело обороты к прогрессу.

Ликвидность сессии 11 апреля в оптовом сегменте рынка Днепра, заслужив «четверку с минусом», повторила показатели предыдущей сессии.

Дата: 11 апреля 2018 г. на 17.27
Рынок наличных Киева

Опт и мелкий опт («неформал»)

$ 25,98-26,00/26,05-08 UAH/USD (с утра 26,00/26,07 UAH/USD, к полудню 25,97/26,00 UAH/USD)
€ 32,15-17/32,35 UAH/EUR (с утра 32,15/32,30 UAH/EUR, к полудню 32,15/32,30 UAH/EUR)

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 11 апреля стартовали в условиях баланса спроса и предложения на фоне низкой пока ликвидности реальных сделок.

До полудня столичный рынок пребывал в состоянии сбалансированной торговли, равновесие которой поддерживалось символическим дисконтированием цен.

К 12.00 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении прежнего настроения и сбалансированной торговли в паре доллар-гривня на фоне немного понизившихся с утра цен: 25,97/26,00 UAH/USD, евро - 32,15/32,30 UAH/EUR. Со слов местных дилеров, текущая ликвидность сессии «ниже среднего».

После обеда, на киевском рынке сохранилась равновесная торговля в паре доллар-гривня, поддерживаемая незначительным повышением действующих цен.

Обороты, заслужив по итогам среды «тройку» констатировали повторение не самых лучших показателей предыдущей сессии.

Дата: 11 апреля 2018 г.

17.19 рынок Запорожья, опт:

$ - 26,00/26,07 UAH/USD (с утра - 26,00/26,07 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,05 UAH/USD)
€ – 32,20/32,40 UAH/EUR (с утра – 32,15/32,42 UAH/EUR, к полудню - 32,10/32,40 UAH/EUR)
RUB – 0,400/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,425 UAH/RUB, к полудню 0,400/0,420 UAH/RUB).

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях
преобладания оптового ($10,0-30,0 тыс.) клиентского предложения в паре доллар – гривня.

В период до полудня настроение на рынке города не менялось – запорожцы отмечали сохранение доминирования «приноса», пытаясь стимулировать клиентские покупки снижением позиции «предложение».

По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания клиентского предложения на фоне текущего гривневого изобилия. Цены работавшихся валют ограничились сужением спреда за счет снижения оферов: 26,00/26,05 UAH/USD, евро - 32,10/32,40 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB.

После обеда на запорожском наличном рынке активизировались клиентские покупки доллара, которых по итогам среды оказалось немного больше, чем «приноса», вызвав итоговый перекос рынка в сторону спроса.

Это обстоятельство ухудшило итоговую ликвидность, заслужившую в среду «четверку», констатировав некоторое снижение показателей предыдущей сессии.


Дата: 11 апреля 2018 г. на 17.00
Рынок Харькова, неформальный опт

$ - 26,00/26,15 UAH/USD (с утра - 25,96/26,14 UAH/USD, к полудню - 25,96/26,08 UAH/USD)
€ – 32,05/32,45 UAH/EUR (с утра – 32,05/32,40 UAH/EUR, к полудню - 32,05/32,40 UAH/EUR)
RUB 0,399/0,413 UAH/RUB (с утра - 0,406/0,419 UAH/RUB, к полудню - 0,398/0,418 UAH/RUB)

US

дядя Caша
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 16:15

Пропаганда это достижение?

  somilitark написав:Пропаганда это достижение?

Где хоть слово о пропаганде?
В Европе ситуация такая же - граждане (не трейдеры) не кидаются в СКВ при движениях курса нацвалюты. Знаю не понаслышке. Есть граждане, держащие часть себержений в СКВ, но процент таких очень мал.
Эти тоже "красавцы"?

Возможно вам будет интересно:
По поводу коверкания слов "фубль", "хоть чуток с сереньким" и т.п.
http://zygmantovich.com/?page_id=9341
Как простой человек приближает войну. Или "как убить человека".
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 16:22

  mister-svet написав:Даже не знаю, стоит ли куда спешить: "В США поднят в воздух так называемый самолет «судного дня»" https://echo.msk.ru/news/2182486-echo.html

Спешить паниковать точно не стоит: https://ru.wikipedia.org/wiki/Boeing_E-4
Позднее они были переведены на авиабазу Аффет, Небраска. До 1994 года все E-4B находились на авиабазе Эндрюс всё время на случай возникновения мирового кризиса, при котором они могли понадобиться президенту США и другим членам руководства. В 1994 году президент Клинтон распорядился перевести самолёты E-4B на авиабазу Аффет, дежурные самолёты и экипажи продолжили нести службу на авиабазах Эндрюс и Райт-Паттерсон. В настоящее время один из E-4B всегда находится на дежурстве и готов ко взлёту.

Географическая справка: Индиана находится по дороге из Мериленда в Небраску.
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Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 16:58

две точки зрения, а истина опять посредине

  w_bufett написав:
  ALEF написав:Каково нынче влияние курса рубля на курс гривны к доллару?


На 1 апреля 2016 В наличном обращении украинцев находится 2,6 млрд штук гривневых банкнот на общую сумму 285,8 млрд грн. Монет – 12,2 млрд штук на сумму 1,9 млрд грн.
...

На 1 января 2018 года По состоянию на 1 января 2018 года в наличном обращении находилось 2,98 млрд банкнот на суму 359,4 млрд грн и 12,97 млрд монет на суму 2,07 млрд грн, сообщили в Национальном банке Украины. :?:

Итого прирост 73,77 млрд грн = 25,6% за 21 месяц.
Это чисто наличка банкноты+монеты, поэтому этот показатель сам по себе странный, мне кажется: разве нынче эмиссия = физическая печать бумажных купюр и монет?

С другой стороны вот эти высказывания:
  somilitark написав:1) в прошлом году были повышены минимальная з.п. и пенсии,соответственно произошло повышение доходов бюджета и как оборотная сторона медали урезание субсидий уже в 2018-м году,т.е. бюджет стал более сбалансированный.
2) монетарная политика жёсткая,прирост денежных агрегатов ниже темпов инфляции,топлива для курса 30 просто нет!
3)бюджет выполняется на 90+ процентов,он адекватный,эмиссионного наполнения доходной части бюджета не предполагается!
4)выплаты по внешним долгам выполняются в срок,НБУ скупает валюту на МБ,внутренние долги пролонгировались на новые сроки,то что вкладывала в головы вражеская пропаганда оказалось банальным фейком и манипуляцией,мы спокойно можем обслуживать свои долги ещё минимум 2 года.
5)рост экономики абсорбирует и так мизерный номинальный прирост денежной массы,из-за не соответствия предложения денег в системе и потребностей экономики мы можем наблюдать ревальвацию,идёт балансировка между предложением валюты и спросом на неё.

Истина видимо где-то посредине между этими точками зрения, как обычно.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
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