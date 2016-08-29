Додано: Сер 11 кві, 2018 16:08

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся во вторник относительно доллара на 5,15 коп., на торгах среды укрепился на 4,96 коп., и оказавшись на уровне 25,9259 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 11 апреля с уровней предыдущего закрытия 25,94/25,97 UAH/USD виртуально, без сделок.



Рано, около 10.15 начались реальные сделки, сопровождаясь коррекцией «американца» до 25,92/25,96, а спустя 23 минуты, несколько замедлив темп снижения, доллар обосновался на цифре 25,92/25,95 UAH/USD.



К 10.51 котировки СКВ на межбанке составили 25,91/25,93 UAH/USD. Мы не исключаем, что именно в это время на рынок вышел регулятор, который «анонимной» скупкой в рамках «технологии» Matching «лишнего» доллара заморозил его дальнейшее снижение. Во всяком случае, эти цены (25,91/25,93 UAH/USD) оставались действующими до 13.20 Киева, после чего «американец» возобновил снижение, индицируя возможный уход НБУ с рынка, вначале до 25,90/25,93, а с 15.10 до 25,900/25,925 UAH/USD.



Эти котировки «американца» на пустеющем межбанке оставались действующими, по сути, до самого завершения торгов.



На этой цифре (25,900/25,925 UAH/USD) финишировала сессия валютного межбанка в эту среду.



Большинство сделок на межбанке 11 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 25,9259 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,63% с 28,0672 UAH/USD до 25,9259 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 11 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.07 Киева - 15,00/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 11 апреля, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, как и ожидалось, на рынке появилась двойная «порция» отложенного из-за длинных выходных в Украине предложения обязательной к продаже на межбанк части экспортной выручки из-за рубежа.



Во-вторых, текущие погодные условия (динамическое потепление) катализировало весенне-полевые работы, требующие больших расходов в нацвалюте, заставляя агросектор интенсивно продавать СКВ на межбанке.



В-третьих, на доллар оказывал давление привычный для среды рост притока экспортной выручки, которая «вступит в игру» 12 апреля.



Сдерживало коррекцию «американца» текущее состояние рынка гривневого ресурса, сменившего тренд и констатировавшего изрядный (с уровня 44 366,8 млн. грн. к отметке 58 755,4 млн. грн.) рост гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ. Это заставляло продавцов СКВ на межбанке действовать с оглядкой, не увлекаясь объемными продажами доллара.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 11 апреля повысились,

имея для этого следующие основания.



Во-первых, к среде вырос приток экспортной СКВ из-за рубежа на межбанк, 50% которой следовало продать.



Во-вторых, мы не исключаем участие в сессии регулятора, выкупавшего СКВ по технологии Matching.



В-третьих, вероятно в среду активно продавал СКВ агросектор, небезосновательно опасаясь дальнейшего снижения курса доллара в четверг.



Дата: 11 апреля 2018 г. 17.16



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,00/26,10 UAH/USD (с утра – 25,95/26,05 UAH/USD, к обеду - 25,95/26,03 UAH/USD)

€ – 32,10/32,40 UAH/EUR (с утра – 32,05/32,35 UAH/EUR, к обеду - 32,05/32,33 UAH/EUR)

RUB – 0,395/0,425 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,430 UAH/RUB, к обеду - 0,400/0,430 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги среды в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Это равновесие сохранялось до полудня, не требуя ценовой поддержки и дав возможность дилерам инициировать сужение спреда.



Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют едва заметно изменились, ограничившись сжатием маржи (25,95/26,038 UAH/USD, евро – 32,05/32,33 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB), сопровождаясь равновесной торговлей и «средних» оборотов.



После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность спроса и оферов, хотя это равновесие не привело обороты к прогрессу.



Ликвидность сессии 11 апреля в оптовом сегменте рынка Днепра, заслужив «четверку с минусом», повторила показатели предыдущей сессии.



Дата: 11 апреля 2018 г. на 17.27

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 25,98-26,00/26,05-08 UAH/USD (с утра 26,00/26,07 UAH/USD, к полудню 25,97/26,00 UAH/USD)

€ 32,15-17/32,35 UAH/EUR (с утра 32,15/32,30 UAH/EUR, к полудню 32,15/32,30 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 11 апреля стартовали в условиях баланса спроса и предложения на фоне низкой пока ликвидности реальных сделок.



До полудня столичный рынок пребывал в состоянии сбалансированной торговли, равновесие которой поддерживалось символическим дисконтированием цен.



К 12.00 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении прежнего настроения и сбалансированной торговли в паре доллар-гривня на фоне немного понизившихся с утра цен: 25,97/26,00 UAH/USD, евро - 32,15/32,30 UAH/EUR. Со слов местных дилеров, текущая ликвидность сессии «ниже среднего».



После обеда, на киевском рынке сохранилась равновесная торговля в паре доллар-гривня, поддерживаемая незначительным повышением действующих цен.



Обороты, заслужив по итогам среды «тройку» констатировали повторение не самых лучших показателей предыдущей сессии.



Дата: 11 апреля 2018 г.



17.19 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,00/26,07 UAH/USD (с утра - 26,00/26,07 UAH/USD, к полудню - 26,00/26,05 UAH/USD)

€ – 32,20/32,40 UAH/EUR (с утра – 32,15/32,42 UAH/EUR, к полудню - 32,10/32,40 UAH/EUR)

RUB – 0,400/0,420 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,425 UAH/RUB, к полудню 0,400/0,420 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги среды в условиях

преобладания оптового ($10,0-30,0 тыс.) клиентского предложения в паре доллар – гривня.



В период до полудня настроение на рынке города не менялось – запорожцы отмечали сохранение доминирования «приноса», пытаясь стимулировать клиентские покупки снижением позиции «предложение».



По состоянию на 12.10 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о сохранении преобладания клиентского предложения на фоне текущего гривневого изобилия. Цены работавшихся валют ограничились сужением спреда за счет снижения оферов: 26,00/26,05 UAH/USD, евро - 32,10/32,40 UAH/EUR, рубль 0,400/0,420 UAH/RUB.



После обеда на запорожском наличном рынке активизировались клиентские покупки доллара, которых по итогам среды оказалось немного больше, чем «приноса», вызвав итоговый перекос рынка в сторону спроса.



Это обстоятельство ухудшило итоговую ликвидность, заслужившую в среду «четверку», констатировав некоторое снижение показателей предыдущей сессии.





Дата: 11 апреля 2018 г. на 17.00

Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,00/26,15 UAH/USD (с утра - 25,96/26,14 UAH/USD, к полудню - 25,96/26,08 UAH/USD)

€ – 32,05/32,45 UAH/EUR (с утра – 32,05/32,40 UAH/EUR, к полудню - 32,05/32,40 UAH/EUR)

RUB 0,399/0,413 UAH/RUB (с утра - 0,406/0,419 UAH/RUB, к полудню - 0,398/0,418 UAH/RUB)



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