Додано: Сер 11 кві, 2018 18:06

Читаю сегодняшний форум и не могу понять радостных настроений. Поводов для веселья на самом деле мало. Набирающая обороты история с российским «чёрным» понедельником прекрасно отражает возможные последствия применения на практике «экспортной» модели экономики. А как известно, на сегодняшний день, в Украине применяется практически та же модель. Проблема в том, что сегодня поставлена под вопрос сама «экспортно-ориентированная» экономическая теория. В основе этого фрейма, в его ядре, находится экспортёр. Максимум привилегий. Всё остальное – вторично. Профессионально непригодные, прости Господи, «эксперты и экономисты» проделали длинный путь, создавая из Украины сырьевой придаток. В итоге, на внешние рынки поставляется продукт низкого передела с очень хорошей маржинальностью (металл, ЖРС, агрокультуры и т.п.), а внутренне потребление загнано под плинтус. И вот в один прекрасный день оказалось, что в этой «идеальной» модели есть один большой изъян: тебе могут отрезать внешние рынки. Неожиданно, резко, одномоментно.

После этого можно кричать об издевательстве со стороны мирового сообщества, нарушении всех правил ВТО, преступлением против всех рыночных принципов, грозно надувать щёки и грозить показать всем «кузькину мать», и так далее и тому подобное. Но факт остаётся фактом: экспортная модель без наличия «противовеса» – путь в никуда. Рано или поздно система даст сбой, а на «запасном аэродроме» уже давно разворованы бетонные плиты. Выход один: развитие внутреннего потребления. Это и есть противовес. Например, немцы выбрали именно этот путь. Внутреннее потребление – приоритет №1, экспорт – приоритет №2. Но до тех пор, пока плохо образованные господа будут визжать о необходимости ежегодной двузначной девальвации в угоду экспорту – движения вверх не будет. И свежие новости только подтверждают этот вывод.