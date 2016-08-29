sailed написав:Очень интересно, как это всё отразится на нас. Запасаюсь попкорном, тушенкой и спичками
А я решил запастить долларом. Куплю часть, а спустя время (примерно неделю) посмотрю не взять ли вторую часть. P.S.Забыл как вы это называете, когда частями покупается.
Долларом? Неожиданное решение. Зеленый ведь тоже пополз вниз на мировых рынках на фоне твита от Трампа. Почему не Евро, он достаточно популярен в наших степях, к тому же у еврозоны нет параллельно разгорающейся торговой войны с Китаем
За евро полностью, но подрос не в тему, брал до Пасхи по 32.15 и на праздник уже рост был. Фиксанулся сегодня по 26, нервы ни к черту, ниже вижу не дождусь пока.
Новые санкции — это как раз удар по спросу. Спрос в рыночной экономике — главное, что позволяет развиваться.
Конечно, какое-то время можно этот упавший спрос как-то компенсировать. Но у государства для этого возможностей все меньше и меньше. Не будем забывать, что с 1 февраля 2018 года в стране из двух основных резервных фондов остался только один — Фонд национального благосостояния, в котором сегодня уже менее 3,8 трлн рулей (совсем недавно там было более 5 трлн рублей). Резервный фонд, в котором еще в начале 2015 года было около 6 трлн рублей, израсходован полностью. Но признать, что Резервный фонд израсходовали полностью, власти так и не смогли, поэтому упорно твердили, что Резервный фонд с начала 2018 года они просто объединяют с Фондом национального благосостояния.
Ну, да, «0» объединили с ФНБ, где еще что-то оставалось, и получился объединенный фонд. Честное слово, уж лучше бы ничего не говорили. Про фонды это я говорю к тому, что цена тех санкций 2014 года и упавших цен на нефть — это триллионы рублей.
ALEF написав:Я не знал что они свои фонды слили. Следил периодически, и тут на валютной ветке писали что там резервов о-го-го!
ЗВР РФ на сейчас - 457,7 млрд долларов. Не знаю это много или мало. Прошлый локальный минимум был в 2016 году - 368 млрд долларов. Если по 2016 году добавить оба фонда к ЗВР, то с их учетом на сейчас нарастили миллиардов 20-25 с тех пор в совокупности трех составляющих.
Читаю сегодняшний форум и не могу понять радостных настроений. Поводов для веселья на самом деле мало. Набирающая обороты история с российским «чёрным» понедельником прекрасно отражает возможные последствия применения на практике «экспортной» модели экономики. А как известно, на сегодняшний день, в Украине применяется практически та же модель. Проблема в том, что сегодня поставлена под вопрос сама «экспортно-ориентированная» экономическая теория. В основе этого фрейма, в его ядре, находится экспортёр. Максимум привилегий. Всё остальное – вторично. Профессионально непригодные, прости Господи, «эксперты и экономисты» проделали длинный путь, создавая из Украины сырьевой придаток. В итоге, на внешние рынки поставляется продукт низкого передела с очень хорошей маржинальностью (металл, ЖРС, агрокультуры и т.п.), а внутренне потребление загнано под плинтус. И вот в один прекрасный день оказалось, что в этой «идеальной» модели есть один большой изъян: тебе могут отрезать внешние рынки. Неожиданно, резко, одномоментно. После этого можно кричать об издевательстве со стороны мирового сообщества, нарушении всех правил ВТО, преступлением против всех рыночных принципов, грозно надувать щёки и грозить показать всем «кузькину мать», и так далее и тому подобное. Но факт остаётся фактом: экспортная модель без наличия «противовеса» – путь в никуда. Рано или поздно система даст сбой, а на «запасном аэродроме» уже давно разворованы бетонные плиты. Выход один: развитие внутреннего потребления. Это и есть противовес. Например, немцы выбрали именно этот путь. Внутреннее потребление – приоритет №1, экспорт – приоритет №2. Но до тех пор, пока плохо образованные господа будут визжать о необходимости ежегодной двузначной девальвации в угоду экспорту – движения вверх не будет. И свежие новости только подтверждают этот вывод.
Востаннє редагувалось SherLock в Сер 11 кві, 2018 18:09, всього редагувалось 1 раз.
Думаю, теперь можно объяснить очень ранний аукцион в пятницу, отбросив подозрения в заказухе. Заказуха не была нужна - НБУ купил 80 млн при помощи интервенции по единому курсу. Самое интересное, что в пятницу, кроме аукциона были впервые проведены анонимные интервенции со страшным названием "Matching". Было куплено 26 млн. и продано 8 млн. Это говорит о том, что НБУ применил новый комбинированный метод интервенции. Аукцион был объявлен столь рано, потому что НБУ больше не нужно выдерживать паузу для определения необходимых объемов интервенции. Сначала быстро пресекли динамику, проведя аукцион, а потом, по мере необходимости, значительно меньшими суммами анонимно выровняли баланс, работая в обе стороны. Очень мощный и точный инструмент!
Небольшое уточнение. Matching проводили не в пятницу, а во вторник 3.04. и четверг 5.04. Во вторник НБУ продал 8 млн. по 26,35, а в среду откупил 26 млн. по цене от 26,03 до 26,05.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html