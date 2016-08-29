RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4804480548064807

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 755
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
475
Всього голосів : 755
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 17:04

Re: Валютный рынок в контексте

[/quote]

Спочатку гривня, далі "рубл"... +-Півроку... :shock:
А далі наввипередки, змагання хто вище...
Но в нашому випадку - це може бути і з завтрашнього дня!

Вітаю Всіх![/quote]
Звнюсь, у кого шо бильше впало.
Надеюсь многие помнят, что стоил рубль в гривне до санкций. И с чем витать?, выйдем по курсу на 14-й год?
Эвген
 
Повідомлень: 197
З нами з: 23.05.12
Подякував: 61 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 17:28

Re: Валютный рынок в контексте

...у місті Лева, в обмінках, дуже "копійками не пересипають", а тримають "широко"!
... наприклад, обмінка біля ТЦ Сихів(з правого боку)
Зображення
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3848
З нами з: 19.10.15
Подякував: 105 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 17:39

  antey1969 написав:
  ALEF написав:
  sailed написав:Очень интересно, как это всё отразится на нас. Запасаюсь попкорном, тушенкой и спичками

А я решил запастить долларом. Куплю часть, а спустя время (примерно неделю) посмотрю не взять ли вторую часть.
P.S.Забыл как вы это называете, когда частями покупается.

Долларом? Неожиданное решение. Зеленый ведь тоже пополз вниз на мировых рынках на фоне твита от Трампа. Почему не Евро, он достаточно популярен в наших степях, к тому же у еврозоны нет параллельно разгорающейся торговой войны с Китаем

За евро полностью, но подрос не в тему, брал до Пасхи по 32.15 и на праздник уже рост был. Фиксанулся сегодня по 26, нервы ни к черту, ниже вижу не дождусь пока.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Proofy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1017
З нами з: 24.10.08
Подякував: 26 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 17:40

  Долярчик написав:...у місті Лева, в обмінках, дуже "копійками не пересипають", а тримають "широко"!
... наприклад, обмінка біля ТЦ Сихів(з правого боку)
Зображення


Продажа дерева особо доставляет. Во Львове что-то знают?
500
 
Повідомлень: 1405
З нами з: 11.09.13
Подякував: 29 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 17:41

там резервов о-го-го!

Новые санкции — это как раз удар по спросу. Спрос в рыночной экономике — главное, что позволяет развиваться.

Конечно, какое-то время можно этот упавший спрос как-то компенсировать. Но у государства для этого возможностей все меньше и меньше. Не будем забывать, что с 1 февраля 2018 года в стране из двух основных резервных фондов остался только один — Фонд национального благосостояния, в котором сегодня уже менее 3,8 трлн рулей (совсем недавно там было более 5 трлн рублей). Резервный фонд, в котором еще в начале 2015 года было около 6 трлн рублей, израсходован полностью. Но признать, что Резервный фонд израсходовали полностью, власти так и не смогли, поэтому упорно твердили, что Резервный фонд с начала 2018 года они просто объединяют с Фондом национального благосостояния.

Ну, да, «0» объединили с ФНБ, где еще что-то оставалось, и получился объединенный фонд. Честное слово, уж лучше бы ничего не говорили. Про фонды это я говорю к тому, что цена тех санкций 2014 года и упавших цен на нефть — это триллионы рублей.

отсюда: https://echo.msk.ru/blog/nikolaev_i/2181500-echo/
Я не знал что они свои фонды слили. Следил периодически, и тут на валютной ветке писали что там резервов о-го-го!
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
ALEF
 
Повідомлень: 571
З нами з: 16.10.10
Подякував: 146 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 17:58

  ALEF написав:Я не знал что они свои фонды слили. Следил периодически, и тут на валютной ветке писали что там резервов о-го-го!


ЗВР РФ на сейчас - 457,7 млрд долларов.
Не знаю это много или мало. Прошлый локальный минимум был в 2016 году - 368 млрд долларов. Если по 2016 году добавить оба фонда к ЗВР, то с их учетом на сейчас нарастили миллиардов 20-25 с тех пор в совокупности трех составляющих.
freeze
4
 
Повідомлень: 7539
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2053 раз.
Подякували: 2829 раз.
 
Профіль
10
1
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 18:06

Re: Валютный рынок в контексте

Читаю сегодняшний форум и не могу понять радостных настроений. Поводов для веселья на самом деле мало. Набирающая обороты история с российским «чёрным» понедельником прекрасно отражает возможные последствия применения на практике «экспортной» модели экономики. А как известно, на сегодняшний день, в Украине применяется практически та же модель. Проблема в том, что сегодня поставлена под вопрос сама «экспортно-ориентированная» экономическая теория. В основе этого фрейма, в его ядре, находится экспортёр. Максимум привилегий. Всё остальное – вторично. Профессионально непригодные, прости Господи, «эксперты и экономисты» проделали длинный путь, создавая из Украины сырьевой придаток. В итоге, на внешние рынки поставляется продукт низкого передела с очень хорошей маржинальностью (металл, ЖРС, агрокультуры и т.п.), а внутренне потребление загнано под плинтус. И вот в один прекрасный день оказалось, что в этой «идеальной» модели есть один большой изъян: тебе могут отрезать внешние рынки. Неожиданно, резко, одномоментно.
После этого можно кричать об издевательстве со стороны мирового сообщества, нарушении всех правил ВТО, преступлением против всех рыночных принципов, грозно надувать щёки и грозить показать всем «кузькину мать», и так далее и тому подобное. Но факт остаётся фактом: экспортная модель без наличия «противовеса» – путь в никуда. Рано или поздно система даст сбой, а на «запасном аэродроме» уже давно разворованы бетонные плиты. Выход один: развитие внутреннего потребления. Это и есть противовес. Например, немцы выбрали именно этот путь. Внутреннее потребление – приоритет №1, экспорт – приоритет №2. Но до тех пор, пока плохо образованные господа будут визжать о необходимости ежегодной двузначной девальвации в угоду экспорту – движения вверх не будет. И свежие новости только подтверждают этот вывод.
Востаннє редагувалось SherLock в Сер 11 кві, 2018 18:09, всього редагувалось 1 раз.
SherLock
 
Повідомлень: 148
З нами з: 21.07.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 18:08

  Сибарит написав:На сайте НБУ появилась новость: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=55838
Прямая ссылка на файл: https://bank.gov.ua/doccatalog/document?id=59280903

Думаю, теперь можно объяснить очень ранний аукцион в пятницу, отбросив подозрения в заказухе. Заказуха не была нужна - НБУ купил 80 млн при помощи интервенции по единому курсу.
Самое интересное, что в пятницу, кроме аукциона были впервые проведены анонимные интервенции со страшным названием "Matching". Было куплено 26 млн. и продано 8 млн. Это говорит о том, что НБУ применил новый комбинированный метод интервенции. Аукцион был объявлен столь рано, потому что НБУ больше не нужно выдерживать паузу для определения необходимых объемов интервенции. Сначала быстро пресекли динамику, проведя аукцион, а потом, по мере необходимости, значительно меньшими суммами анонимно выровняли баланс, работая в обе стороны.
Очень мощный и точный инструмент!

Небольшое уточнение. Matching проводили не в пятницу, а во вторник 3.04. и четверг 5.04. Во вторник НБУ продал 8 млн. по 26,35, а в среду откупил 26 млн. по цене от 26,03 до 26,05.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 1227
З нами з: 22.02.16
Подякував: 102 раз.
Подякували: 256 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 18:16

  Yuri_61 написав:
  Interest написав:Одесса/Книжка опт: 25,92/26,00


Долбаная обменка в райцентре Харьковщины: 25,05 / 27,12
И это не опечатка!!!!!
Наверное, таких курсов нет нигде больше в Украине.

Пипец, у вас там какая-то аномальная зона :)
deniska
 
Повідомлень: 413
З нами з: 23.04.16
Подякував: 24 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4804480548064807
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: motosmile і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1162, 1163, 1164
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
11634 1221589
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 кві, 2018 15:50
barabass
Валютный рынок в мире 1 ... 613, 614, 615
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6149 1302129
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 кві, 2018 15:00
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 35751
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (13135)
11.04.2018 19:37
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.