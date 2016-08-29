Додано: Сер 11 кві, 2018 20:04

Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.



Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, повысившийся во вторник относительно доллара на 5,15 коп., на торгах среды укрепился на 4,96 коп., оказавшись на уровне 25,9259 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 11 апреля с уровней предыдущего закрытия 25,94/25,97 UAH/USD виртуально, без сделок.



Рано, около 10.15 начались реальные сделки, сопровождаясь коррекцией «американца» до 25,92/25,96, а спустя 23 минуты, несколько замедлив темп снижения, доллар обосновался на цифре 25,92/25,95 UAH/USD.



К 10.51 котировки СКВ на МЕЖБАНКЕ составили 25,91/25,93 UAH/USD. Мы не исключаем, что именно в это время на рынок вышел регулятор, который «анонимной» скупкой в рамках «технологии» Matching «лишнего» доллара заморозил его дальнейшее снижение. Во всяком случае, эти цены (25,91/25,93 UAH/USD) оставались действующими до 13.20 Киева, после чего «американец» возобновил снижение, индицируя возможный уход обогатившегося на $15,0 млн. НБУ с рынка, вначале до 25,90/25,93, а с 15.10 до 25,900/25,925 UAH/USD.



Эти котировки «американца» на пустеющем МЕЖБАНКЕ оставались действующими, по сути, до самого завершения торгов.



На этой цифре (25,900/25,925 UAH/USD) финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в эту среду.



Большинство сделок на межбанке 11 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 25,9259 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 7,63% с 28,0672 UAH/USD до 25,9259 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 11 апреля overnight котировалась банками по 15,00/16,25% годовых (с 12.07 Киева - 15,00/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 11 апреля, сохранив «медвежий» тренд, потерял в цене по следующим причинам.



Во-первых, как и ожидалось, на рынке появилась двойная «порция» отложенного из-за длинных выходных в Украине предложения обязательной к продаже на межбанк части экспортной выручки из-за рубежа.



Во-вторых, текущие погодные условия (динамическое потепление) катализировало весенне-полевые работы, требующие больших расходов в нацвалюте, заставляя агросектор интенсивно продавать СКВ на МЕЖБАНКЕ.



В-третьих, на доллар оказывал давление привычный для среды рост притока экспортной выручки, которая «вступит в игру» 12 апреля.



Сдерживало коррекцию «американца» текущее состояние рынка гривневого ресурса, сменившего тренд и констатировавшего изрядный (с уровня 44 366,8 млн. грн. к отметке 58 755,4 млн. грн.) рост гривневого «навеса» на транзитных и коррсчетах НБУ. Это заставляло продавцов СКВ на МЕЖБАНКЕ действовать с оглядкой, не увлекаясь объемными продажами доллара.



Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 11 апреля повысились,

имея для этого следующие основания.



Во-первых, к среде вырос приток экспортной СКВ из-за рубежа на межбанк, 50% которой следовало продать.



Во-вторых, напомним об участии в сессии регулятора, выкупавшего СКВ по технологии Matching.



В-третьих, вероятно в среду активно продавал СКВ агросектор, небезосновательно опасаясь дальнейшего снижения курса доллара в четверг.









Торги 11 апреля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь)

продемонстрировали схожую динамику, которая заключалась незначительным повышением котировок пар доллар-гривня и евро-гривня в течение среды. Констатировав новое проявление дивергенции (расхождении) с «медвежьим» настроением безналичного «американца». Кроме того, нельзя не отметить некоторое увеличение курсовой разницы наличного и безналичного долларов. Последний заметно дешевле первого.



При этом нельзя не отметить заметную утреннюю «просадку» долларовых цен наличного рынка, которую мы ожидали, предвидя влияние на настроения клиентов «налички» «зеленых медведей» с валютного межбанка. После обеда пути наличного и безналичного долларов снова разошлись. Первый повернул «на север», второй – «на юг».



Зв исключением рынка наличных Днепра, констатировавшего подорожание «американца» по сравнению с закрытием вторника, большинство рынков вышеперечисленных городов продемонстрировали межсессионную относительную стабильность в паре доллар-гривня.



Мы не исключаем, что заставить клиентов наличного рынка после обеда более активно скупать «старый надежный» доллара могла воинственная риторика президента США, анонсировавшего экзекуцию сирийского сатрапа и предупредившего Москву, чтоб та не путалась под ногами.



Таким образом, в течение среды позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Запорожье, Киев, Одесса), либо прибавила 4,0-5,0 коп. (Харьков, Днепр, Крыжополь). Предложение за 11 апреля либо не изменилось (Запорожье, Киев, Одесса), либо прибавило 1,0-5,0 коп. (Харьков, Днепр, Крыжополь).



По сравнению с закрытием вторника, биды наличного «американца» либо не изменились (Запорожье, Харьков, Одесса), либо выросли на 2,0 коп. (Днепр), либо потеряли 2,0-5,0 коп. (Киев, Крыжополь).



Торги среды на наличном «неформальном» рынке тоже не продемонстрировали оживления, повторив в целом «вялое» настроение вторника. То ли клиенты еще не отошли от пасхальных застолий, то ли их «смутил» разнобой в настроениях дополуденной и послеобеденной части торгов. Повторимся, в первой половине сессии шла деловитая торговля в паре доллар-гривня, сопровождаясь равновесием покупок и продаж, не требовавшего ценовой поддержки, а после обеда встревоженные трамповским «Иду на вы» в адрес сирийского диктатора клиенты инициировали осторожные покупки «американца».



В целом, за исключением Запорожья, констатировавшего итоговый «перекос» местного рынка в сторону спроса, остальные представители этого финансового бизнеса рапортовали о сохранившемся балансе спроса и предложения, для которого пришлось в послеобеденную часть торгов немного поднимать действующие цены.



Впрочем, по порядку.



Торги 11 апреля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,00/26,10 UAH/USD, евро – 32,10/32,40 UAH/EUR, рубль – 0,395/0,425 UAH/RUB.



Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги среды в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня. Это, не требующее ценовой поддержки равновесие сохранялось до полудня, позволив дилерам розницы попытаться сузить спред.



Около 12.17 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют едва заметно изменились, ограничившись сжатием маржи (25,95/26,038 UAH/USD, евро – 32,05/32,33 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB), сопровождаясь равновесной торговлей и «средних» оборотов.



После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность спроса и оферов, хотя это равновесие не привело обороты к прогрессу.



Ликвидность сессии 11 апреля в мелкооптовом и розничном сегменте рынка Днепра, заслужив «четверку», повторила показатели предыдущей сессии.



В течение среды биды и офера наличного «неформального» наличного розничного доллара прибавили по 5,0 коп.



Меж тем, по сравнению с закрытием вторника биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре выросли на 2,0 коп., офера прибавили 4,0 коп.



Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 26,00/26,10 UAH/USD.



До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие, не нуждавшееся в поддержке ценами, дало повод местным оптовикам уже к полудню сузить маржу.



К полудню на «неформальном» оптовом наличном рынке Днепра цены работавшихся валют обрели вид: 25,95/26,03 UAH/USD, евро – 32,05/32,33 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «ниже средних».



После обеда на оптовом рынке Днепра удалось сберечь равновесие спроса и предложения, хотя это не обеспечило рост итоговой ликвидности - по итогам дня оптовики поставили себе «четверку с минусом», констатировав повторение показателей вторника.



На протяжении 11 апреля биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре прибавили по 5,0 коп.



По сравнению с закрытием 10 апреля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре повысились на 2,0 коп., офера прибавили 4,0 коп.



В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 11 апреля уровнями 32,10/32,40 UAH/EUR, констатировав в течение среды пятикопеечные привесы бидов и оферов.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового наличного евро в Днепре потеряли 5,0 коп., офера стали выше на столько же.



Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 11 апреля, приходилось заниматься наличной парой доллар-гривня, в которой до полудня требовался минимум вмешательства посредством ценового регулирования, а после обеда пара доллар-гривня уже нуждалась в незначительном повышении цен в качестве реакции на ставшие более активными клиентские покупки «американца».



При этом, как и накануне, пара евро-гривня не баловала оборотами, сводя курсовую ее динамику к индикативу. Не упуская, однако, из виду подорожание пары евро-доллар на мировом валютном рынке в течение волатильной европейской сессии форекса.



Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.



Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в среду (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2363 к отметке $1,2382, констатировав внутридневное его повышение на 19 пунктов.



Полагаю, наши дилеры наличного рынка адекватно отнеслись к этому росту, приподняв в течение среды обе позиции наличного евро на 5,0 коп.



Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.



Стало быть, стартовав 11 апреля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2353 пара евро-доллар до 09.00 Киева очень медленно и спокойно росла в цене, оказавшись в указанный час на отметке $1,2363. Затем началась европейская сессия форекса, которая по обыкновению, проходила очень волатильно, изобилуя многочисленными провалами и отскоками, за которыми, однако, прослеживался «бычий» тренд пары. Впрочем, если быть полностью корректным, то это не евро рос, но доллар терял в цене.

Ралли пары евро-доллар по сути исчерпалось уже около 16.20 Киева, и с этого часа до 20.00 пара евро-доллар не покидала диапазон $1,2372-1,2387. Затем уже на американских торгах волатильность пошла на убыль, размах колебаний пары понизился, а «рабочий коридор» сузился до $1,2370-1,2376…



Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.



В среду к 14.55 Киева в ходе европейских торгов британский фунт при продвижении «на север» встретил сопротивление в районе $1,4223. Оттуда цена упала на 62 пунктов, до $1,4161, на фоне неоднозначной британской статистики.



Промпроизводство и производство в обрабатывающем секторе не дотянули до прогнозов, а дефицит торгового баланса сократился до £2,12 млрд. На фоне роста кросс-пары евро-фунт курс евро к доллару повышался до $1,2396. Стоит заметить, что при смешанной динамике курса доллара евро держится около $1,24 за счет кросс-пар.



Инфляционные данные в США за март совпали с прогнозом. Марио Драги не оказал влияния на рынок. На 15.00 Киева евро стоит $1,2376. Все внимание на протоколы FOMC и новости из США по Сирии.



К закрытию дня мы настроены увидеть встречу цены с балансовой линией на уровне $1,2375.



Европейская статистика:



Производство в секторе обрабатывающей промышленности в Великобритании за февраль составило -0,2% м/м (прогноз был 0,2%, предыдущее значение пересмотрено с 0,0% до 0,1%). Объем промышленного производства в Великобритании за февраль составило 0,1% м/м (прогноз был 0,4%, предыдущее значение составляло 1,3%). Дефицит торгового баланса Великобритании в феврале составил -£10,20 млрд. (прогноз был -£11,95 млрд., предыдущее значение пересмотрено от -£12,32 млрд. до £12,23 млрд.).



Курс доллара опускается к евро и иене в ходе европейских торгов в среду в ожидании статданных по росту потребительских цен в США.



Евро торгуется к 15.20 Киева в районе $1,2386 против $1,2356 на закрытие прошлой сессии.



Курс евро находится в среду в районе ¥132,27 по сравнению со ¥132,46 в предыдущий день.



Курс доллара составляет ¥106,79 против ¥107,20 во вторник.



Рынок ждал отчета министерства труда США о динамике потребительских цен в стране, который обнародован в 15.30 Киева.



Как оказалось, индекс потребительских цен (CPI) в США за март составил -0,1% (прогноз был +0,1%, предыдущее значение +0,2%). Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители (CPI excluding food and energy) в США за март составил +0,2% (прогноз был +0,2%, предыдущее значение +0,2%).



Опрошенные Bloomberg эксперты ожидают, что потребительские цены (индекс CPI) в Штатах в марте не изменились по отношению к февралю и подскочили на 2,4% в годовом выражении.



Меж тем трейдеры также следят за развитием ситуации в Сирии, где силы международной коалиции рассматривают возможность нанесения авиаудара в ответ на предполагаемую атаку химическим оружием.



Президент США Дональд Трамп в соцсети Twitter призвал Россию «приготовиться» отражать американский ракетный удар по Сирии и раскритиковал власти за поддержку президента Сирии Башара Асада.

На таких заявлениях иена, которая входит в число активов «тихой гавани», дорожает на 0,4% к доллару и на 0,1% к евро.



Индекс WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, уменьшился на 0,06%.



Приходится констатировать слабую реакцию рынка форекс на в целом ожидаемые данные по индексу потребительских цен в США.



Индекс потребительских цен в США продолжает двигаться выше, хотя не более, чем ожидал консенсус-прогноз в марте. Действительно, снижение на 0,1% основного показателя индекса потребительских цен было немного слабее, чем ожидание, хотя годовой темп 2,4% соответствовал ожиданиям.

Даже при том, что базовый индекс потребительских цен сейчас вернулся выше 2%, он остается ниже среднего уровня, наблюдаемого для резкого замедления прошлой весной, и может по-прежнему оставлять базовый индекс цен по расходам на личное потребление немного ниже 2%. Таким образом, шансы ожидать еще лишь 2 повышения ставки ФРС в оставшуюся часть года выросли. Играя против доллара.



Меж тем индекс доллара ГЫВЧ испытывает трудности с устойчивым повышением. Тем не менее, он демонстрирует похвальную стойкость, удерживая долгосрочный уровень 90 пунктов. Похоже, это ключевой момент для дальнейшего продолжительного тренда в долларе и важный момент в настроениях глобальных инвесторов.

Развязка близка, поэтому надо следить за развитием ситуации вокруг американской валюты. Особенно в контексте уже европейских проблем, о которых сигнализирует индекс экономических сюрпризов Citi European Surprise Index, а также на фоне возможного ухудшения экономической ситуации в Китае.



Даже валюты участников Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA) не смогли избежать потрясений на прошлой неделе, в то время как еще недавно казалось, что у них есть серьезная возможность продолжить ралли. Даже несмотря на солидный отчет о занятости в Канаде, канадский доллар ушел вниз, вплотную приблизившись к важному уровню 1,25.



Поинтересуемся традиционными «защитными» валютами.



Тренд в швейцарском франке и японской иене далеко не восходящий. «Миролюбивые» заявление представителей тамошних центробанков не оставили данным валютам шансов на уверенный рост. Поведение доллара в последние месяцы дает неочевидные сигналы, нельзя сказать точно, его «топтание» у важного уровня – это хороший знак или плохой. Однако с технической точки зрения, консолидация после сильного тренда обычно пробивается в сторону его продолжения, то есть, в нашем случае – вниз. И вслед за прохождением установленного в феврале чуть выше 88 пунктов трехлетнего минимума, индексу доллара USDX открывается дорога к цифре 80, а это почти 10% потерь.



Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.



Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойной и сообразной курсовой динамикой «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.



Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги среды уровнями 32,10/32,40 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневные пятикопеечные прибавки бидов и оферов этой СКВ.



Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «самостоятельно, потеряв в течение 11 апреля 50 пунктов по спросу и столько же по предложению.



Торги рублем в среду в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,395/0,425 UAH/RUB.



По сравнению с закрытием вторника биды оптового рубля обвалились на 150 пунктов, офера потеряли столько же.



Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 11 апреля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью. Особенно в контексте падения рубля на последних двух сессиях в Москве.



Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в среду, заслужив «четверку с минусом», повторила показатели предыдущей сессии.



Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру среды пытались работать по понизившемуся на 5,0 коп. с закрытия вторника спросу и прибавившему столько же предложению



Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 11 апреля по спросу упали на 150 пунктов, потеряв столько же по предложению.



Сюжет торгов безналичным долларом на валютном межбанке в среду в целом оправдал наши ожидания. Хотя, признаться, мы ожидали более «живой» торговли, сопровождаемой хорошей текущей ликвидностью.

Не исключено, потенциальных продавцов «смутил» заметный рост гривневого навеса на транзитных и коррсчетах НБУ, потенциально являющийся поводом для динамичной смены тренда и появления на рынке «быков».



Кроме того, в сессии принимал участие регулятор, анонимно выкупавший долларовые излишки в рамках технологии Matching. Здесь тоже было отмечено снижение активности – если накануне НБКУ пополнил закрома на $50,0 млн., нынче он «обогатился» лишь на $15,0 млн.



Как и предполагалось, наличный рынок под давлением «зеленых медведей» межбанка поутру также попытался откатиться в паре доллар-гривня, одновременно сужая при этом спред текущих котировок.



Давление поступающей в страну из-за рубежа СКВ, по всей видимости, сохранится на ближайших торгах, дав возможность регулятору пополнять свои резервы. Первую скрипку в продажах экспортной выручки на межбанке будут играть аграрии. У них горячая пора, требующая больших расходов в нацвалюте. Мы не исключаем некоторого снижения текущего темпа долларовой коррекции на межбанке на ближайших межбанковских торгах. С высоковероятной попыткой вхождения рынка безналичного «американца» в боковой тренд на пятничной, 13 апреля, сессии. К подобному сценарию рынок доллара подталкивают «пятничный синдром», состояние гривневых коррсчетов НБУ и, наконец, дата сессии.



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