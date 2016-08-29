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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 11 кві, 2018 22:46
w_bufett"
реальність і статистика це різні речі !
Трохи дотичний до пошуку людей і повірте реальність далека, навіть дуже далека від того що ви написали. Маю на увазі 10чол на місце... Повірю в такі конкурси хіба при з.п овер 1к. у.о.
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Львівський БатяР
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