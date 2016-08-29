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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4806480748084809

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 755
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
475
Всього голосів : 755
Повідомлення Додано: Сер 11 кві, 2018 22:46

Re: Валютный рынок в контексте

w_bufett"
реальність і статистика це різні речі !
Трохи дотичний до пошуку людей і повірте реальність далека, навіть дуже далека від того що ви написали. Маю на увазі 10чол на місце... Повірю в такі конкурси хіба при з.п овер 1к. у.о.
Львівський БатяР
 
Повідомлень: 108
З нами з: 25.12.17
Подякував: 10 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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  #<1 ... 4806480748084809
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