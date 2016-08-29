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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4806480748084809

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 755
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
475
Всього голосів : 755
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 07:13

  Василь-Рівне написав: реалії от такі:
Обсяг грошової бази в Україні за березень скоротився на 2,9% - до 393,232 млрд грн.
Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року обсяг грошової бази скоротився на 1,5%. За інформацією регулятора, грошова маса (агрегат М3) скоротилася на 0,1% у березні і на 3,3% з початку року - до 1,169 трлн грн.

То, что сократилось - это как влияет на экономику Украины в целом? Денег стало меньше, они стали дороже. Я правильно понимаю? И это гуд?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 07:18

Сегодня НБУ будет принимать решение о учетной ставке

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... d=23282925
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 07:38

Re: Валютный рынок в контексте

  козак написав:То, что сократилось - это как влияет на экономику Украины в целом? Денег стало меньше, они стали дороже. Я правильно понимаю? И это гуд?

Це проста відповідь всепропалістам, обвалістам і панікерам які бачать новенькі купюри в банкоматах. Щодо економіки України - що для неї гут ТУТ не знає ніхто, так як ніхто не володіє РЕАЛЬНОЮ аналітикою. Але найбільше чого жахаюсь я, це того, що можливо, цього не знають і в Кабміні, а щє гірше, що можливо, цього не знає взагалі ніхто в світі. Причина (на мій погляд): занадто велика швидкоплинність та непередбачуваність подій які навкруг відбуваються і алярмне реагування на них занадто невеличкої групи людей, які здатні ефективно працювати лише гасячи вибухові пожежі економічних перекосів на 5% від потрібного, на більше, тих хто реально може працювати в цих умовах, їх просто не вистачає фізично. Решта - крикуни, демагоги, профани, казнокради, корупціонери, мрійники та романтики. Перепрошую у ДС за офтоп :oops:
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Василь-Рівне
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 07:49

Заглянул в рубрику ТОП ОТВЕТОВ

В лидерах Адам Смит и Сомик . Но что самое интересное , их топ ответы взаимопротивоположны )))

Адам Смит утверждает что все плохо и доллары по 26 надо покупать на всю котлету
viewtopic.php?p=4341450#p4341450

Сомик же утверждает противоположное , что гривна сильна как никогда и все будет Кока-кола :D
viewtopic.php?p=4337939#p4337939

Если же говорить о моем мнении , то будет все зависеть от действий НБУ.Ни один ни другой автор не учли влияние НБУ а именно изменение учетной ставки.
Кстати сегодня НБУ будет принимать решение о учетной ставке на ближайшие 1,5 месяца.Так вот по моему мнению курс очень зависит от учетной ставки , темпы инфляции остаются достаточно высокими .
Вот свежие данные.

По отношению к аналогичному месяцу прошлого года рост цен производителей в марте замедлился до 15,9% с 19,6% по итогам февраля и 22% – по итогам января.
Потребительские цены в годовом измерении (по сравнению к марту прошлого года) инфляция снизилась до 13,2% с 14% по итогам февраля.

У НБУ достаточно амбициозные цели по инфляции , снизить ниже 10% пока что темп на снижение задан, но инфляция еще далека от прогнозируемых значений ( ниже 10% )
А до выборов остается все меньше времени ( 11 месяцев ) и подходить к выборам с инфляцией в 13% совсем не комильфо , по-этому НБУ будет бороться с высокими темпами инфляции - это как-бы позитив в сторону гривны.

С другой стороны ,есть и негатив , это необходимость отдавать внешние долги в валюте , т.к. возможности перезанять на Западе практически не осталось учитывая не выполненные обязательства Правительства нашей страны.Видимо будет выход в том что НБУ будет продолжать пылесосить валюту для возврата долгов в то же время держать на высоком уровне учетную ставку, к сожалению это будет сдерживать темпы экономического роста , но ради победы на выборах придется чем-то жертвовать.
Подводя итоги можно прийти к выводу что монетарная политика будет скорее всего направлена на борьбу с инфляцией , чем на стимулирования потребления.

П.С. Пенсии военным будут уже повышены с 1 апреля , это еще 30 млрд которые будут выплачены и их придется удерживать высокой учетной ставкой.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Чет 12 кві, 2018 07:53, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 08:00

Василь-Рівне ты идиот, еще раз перечитай те данные. За 20 месяцев количество ГРИВНЫ В НАЛИЧНОМ ОБРАЩЕНИИ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 26%! То что ты один месяц "за березень" вытянул и светишь меньше о чем говорит чем общая статистика за 20 месяцев.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 08:54

Доброе утро, коллеги, привет, страна!

В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 25,900/25,925 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда и некоторое «сжатие» гривневой ликвидности. Об этом дали понять понизившиеся по состояние на утро четверга остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 58 755,4 млн. грн. к отметке 57 178,3 млн. грн., не очень, однако, ослабляя, «теоретические» риски для гривни на торгах межбанка.

Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 12 апреля с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 31,90/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,380/0,460 UAH/RUB.

По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.

Евро по сравнению с открытием 11 апреля по спросу и по предложению вырос на 10,0 коп.

Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 11 апреля по спросу и по предложению не претерпел изменений.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,2366, не тронувшись с этой отметки на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного поднявшись до $1,2372 на открытии торгов в Европе.

Дата: 12 апреля 2018 г. на 09.48

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,01/26,15 UAH/USD
€ – 32,17/32,46 UAH/EUR
RUB – 0,411/0,423 UAH/RUB

US
дядя Caша
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