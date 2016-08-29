Додано: Чет 12 кві, 2018 07:49

Заглянул в рубрику ТОП ОТВЕТОВВ лидерах Адам Смит и Сомик . Но что самое интересное , их топ ответы взаимопротивоположны )))Адам Смит утверждает что все плохо и доллары по 26 надо покупать на всю котлетуСомик же утверждает противоположное , что гривна сильна как никогда и все будет Кока-колаЕсли же говорить о моем мнении , то будет все зависеть от действий НБУ.Ни один ни другой автор не учли влияние НБУ а именно изменение учетной ставки.Кстати сегодня НБУ будет принимать решение о учетной ставке на ближайшие 1,5 месяца.Так вот по моему мнению курс очень зависит от учетной ставки , темпы инфляции остаются достаточно высокими .Вот свежие данные.По отношению к аналогичному месяцу прошлого года рост цен производителей в марте замедлился до 15,9% с 19,6% по итогам февраля и 22% – по итогам января.Потребительские цены в годовом измерении (по сравнению к марту прошлого года) инфляция снизилась до 13,2% с 14% по итогам февраля.У НБУ достаточно амбициозные цели по инфляции , снизить ниже 10% пока что темп на снижение задан, но инфляция еще далека от прогнозируемых значений ( ниже 10% )А до выборов остается все меньше времени ( 11 месяцев ) и подходить к выборам с инфляцией в 13% совсем не комильфо , по-этому НБУ будет бороться с высокими темпами инфляции - это как-бы позитив в сторону гривны.С другой стороны ,есть и негатив , это необходимость отдавать внешние долги в валюте , т.к. возможности перезанять на Западе практически не осталось учитывая не выполненные обязательства Правительства нашей страны.Видимо будет выход в том что НБУ будет продолжать пылесосить валюту для возврата долгов в то же время держать на высоком уровне учетную ставку, к сожалению это будет сдерживать темпы экономического роста , но ради победы на выборах придется чем-то жертвовать.Подводя итоги можно прийти к выводу что монетарная политика будет скорее всего направлена на борьбу с инфляцией , чем на стимулирования потребления.П.С. Пенсии военным будут уже повышены с 1 апреля , это еще 30 млрд которые будут выплачены и их придется удерживать высокой учетной ставкой.