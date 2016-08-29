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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 кві, 2018 07:13
Василь-Рівне написав:
реалії от такі:Обсяг грошової бази в Україні за березень скоротився на 2,9% - до 393,232 млрд грн.
Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року обсяг грошової бази скоротився на 1,5%. За інформацією регулятора, грошова маса (агрегат М3) скоротилася на 0,1% у березні і на 3,3% з початку року - до 1,169 трлн грн.
То, что сократилось - это как влияет на экономику Украины в целом? Денег стало меньше, они стали дороже. Я правильно понимаю? И это гуд?
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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козак
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Додано: Чет 12 кві, 2018 07:18
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zzzzzz
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Додано: Чет 12 кві, 2018 07:38
козак написав:
То, что сократилось - это как влияет на экономику Украины в целом? Денег стало меньше, они стали дороже. Я правильно понимаю? И это гуд?
Це проста відповідь всепропалістам, обвалістам і панікерам які бачать новенькі купюри в банкоматах. Щодо економіки України - що для неї гут ТУТ не знає ніхто, так як ніхто не володіє РЕАЛЬНОЮ аналітикою. Але найбільше чого жахаюсь я, це того, що можливо, цього не знають і в Кабміні, а щє гірше, що можливо, цього не знає взагалі ніхто в світі. Причина (на мій погляд): занадто велика швидкоплинність та непередбачуваність подій які навкруг відбуваються і алярмне реагування на них занадто невеличкої групи людей, які здатні ефективно працювати лише гасячи вибухові пожежі економічних перекосів на 5% від потрібного, на більше, тих хто реально може працювати в цих умовах, їх просто не вистачає фізично. Решта - крикуни, демагоги, профани, казнокради, корупціонери, мрійники та романтики. Перепрошую у ДС за офтоп
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
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Василь-Рівне
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Додано: Чет 12 кві, 2018 07:49
Заглянул в рубрику ТОП ОТВЕТОВ
В лидерах Адам Смит и Сомик . Но что самое интересное , их топ ответы взаимопротивоположны )))
Адам Смит утверждает что все плохо и доллары по 26 надо покупать на всю котлету viewtopic.php?p=4341450#p4341450
Сомик же утверждает противоположное , что гривна сильна как никогда и все будет Кока-кола viewtopic.php?p=4337939#p4337939
Если же говорить о моем мнении , то будет все зависеть от действий НБУ.Ни один ни другой автор не учли влияние НБУ а именно изменение учетной ставки.
Кстати сегодня НБУ будет принимать решение о учетной ставке на ближайшие 1,5 месяца.Так вот по моему мнению курс очень зависит от учетной ставки , темпы инфляции остаются достаточно высокими .
Вот свежие данные.
По отношению к аналогичному месяцу прошлого года рост цен производителей в марте замедлился до 15,9% с 19,6% по итогам февраля и 22% – по итогам января.
Потребительские цены в годовом измерении (по сравнению к марту прошлого года) инфляция снизилась до 13,2% с 14% по итогам февраля.
У НБУ достаточно амбициозные цели по инфляции , снизить ниже 10% пока что темп на снижение задан, но инфляция еще далека от прогнозируемых значений ( ниже 10% )
А до выборов остается все меньше времени ( 11 месяцев ) и подходить к выборам с инфляцией в 13% совсем не комильфо , по-этому НБУ будет бороться с высокими темпами инфляции - это как-бы позитив в сторону гривны.
С другой стороны ,есть и негатив , это необходимость отдавать внешние долги в валюте , т.к. возможности перезанять на Западе практически не осталось учитывая не выполненные обязательства Правительства нашей страны.Видимо будет выход в том что НБУ будет продолжать пылесосить валюту для возврата долгов в то же время держать на высоком уровне учетную ставку, к сожалению это будет сдерживать темпы экономического роста , но ради победы на выборах придется чем-то жертвовать.
Подводя итоги можно прийти к выводу что монетарная политика будет скорее всего направлена на борьбу с инфляцией , чем на стимулирования потребления.
П.С. Пенсии военным будут уже повышены с 1 апреля , это еще 30 млрд которые будут выплачены и их придется удерживать высокой учетной ставкой.
Востаннє редагувалось zzzzzz
в Чет 12 кві, 2018 07:53, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 12 кві, 2018 08:00
Василь-Рівне ты идиот, еще раз перечитай те данные. За 20 месяцев количество ГРИВНЫ В НАЛИЧНОМ ОБРАЩЕНИИ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 26%! То что ты один месяц "за березень" вытянул и светишь меньше о чем говорит чем общая статистика за 20 месяцев.
ДС мне друг, но истина дороже
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