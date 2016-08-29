Додано: Чет 12 кві, 2018 09:57

Привет из Днепра-4



На 10.54 цена доллара, отдав ранее должное Дню космонавтики, вернулась к земным проблемам и опустилась на межбанке до 25,95/25,98 UAH/USD, ведомая доминированием предложения.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 12 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,02-04/26,10-12 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 7,0-9,0 коп., предложение прибавило 5,0-7,0 коп.); евро – 32,15-20/32,40 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 11 апреля спрос вырос на 10,0-15,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 12 апреля в розничном сегменте наблюдалось низколиквидное равновесие покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,02-04/26,10-12 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 7,0-9,0 коп., предложение прибавило 5,0-7,0 коп.); евро – 32,15-20/32,40 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 11 апреля спрос вырос на 10,0-15,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 12 апреля в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.





Дата: 12 апреля 2018 г.



Рынок наличных Киева 10.37



Мелкий опт «неформал»



$ 26,03/26,10 UAH/USD

EUR 32,25/32,35 UAH/EUR



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 12 апреля стартовали в условиях баланса спроса и предложения на фоне низкой на моменте ликвидности реальных сделок.



Дата: 12 апреля 2018 г. на 10.40



рынок Запорожья:



Опт, «неформал»



$ 26,00/26,08 UAH/USD

€ 32,15/32,40 UAH/EUR

RUB – 0,410/0,425 UAH/RUB



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях

преобладания розничного клиентского предложения в паре доллар – гривня.



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