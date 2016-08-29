zzzzzz написав:Заглянул в рубрику ТОП ОТВЕТОВ В лидерах Адам Смит и Сомик . Но что самое интересное , их топ ответы взаимопротивоположны ))) Адам Смит утверждает что все плохо и доллары по 26 надо покупать на всю котлету viewtopic.php?p=4341450#p4341450 Сомик же утверждает противоположное , что гривна сильна как никогда и все будет Кока-кола viewtopic.php?p=4337939#p4337939
Ніяких протиріч там немає. Ключовий месидж у повідомленні Адама Сміта - насувається світова криза,яка приходить кожні 10 років.Якраз в день написання повідомлення у АС закінчився тримісячний гривневий депозит.От він і розмірковує - чи розміститись ще на три місяці,тобто до перших чисел липня,чи зараз купувати долари і розміщувати депо у валюті. Сомік же прогнозує найближчі кроки,без горизонту в три місяці.Логіка теж є.Доки НБУ на міжбанку викуповує надлишки,то гривня буде зміцнюватись.Скільки по часу це триватиме і до якого найнижчого курсу по року дійде - спрогнозувати важко.
В версии АС не учтен один фактор , в США проходит налоговая реформа , а именно стимулируется возврат капитала в страну и снижение корпоративных налогов по-этому цены на акции могут быть на этом уровне еще долго.
В сообщении Соимика упоминается жесткая монетарная политика НБУ. Я же хотел сказать что большее влияние на наш курс оказывает монетарная политика НБУ а не мировой кризис который может опосредованно нас коснуться.
zzzzzz написав:В сообщении Соимика упоминается жесткая монетарная политика НБУ. Я же хотел сказать что большее влияние на наш курс оказывает монетарная политика НБУ а не мировой кризис который может опосредованно нас коснуться.
Как показывает практика, после того как он перекинется в доллар его риторика сразу измениться на обратную. Раза 3 уже подобное наблюдается.
На 10.54 цена доллара, отдав ранее должное Дню космонавтики, вернулась к земным проблемам и опустилась на межбанке до 25,95/25,98 UAH/USD, ведомая доминированием предложения.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 12 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,02-04/26,10-12 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 7,0-9,0 коп., предложение прибавило 5,0-7,0 коп.); евро – 32,15-20/32,40 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 11 апреля спрос вырос на 10,0-15,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На открытии торгов 12 апреля в розничном сегменте наблюдалось низколиквидное равновесие покупок и продаж.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,02-04/26,10-12 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 7,0-9,0 коп., предложение прибавило 5,0-7,0 коп.); евро – 32,15-20/32,40 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 11 апреля спрос вырос на 10,0-15,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).
На старте торгов 12 апреля в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.
Дата: 12 апреля 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.37
Мелкий опт «неформал»
$ 26,03/26,10 UAH/USD EUR 32,25/32,35 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 12 апреля стартовали в условиях баланса спроса и предложения на фоне низкой на моменте ликвидности реальных сделок.
В версии АС не учтен один фактор , в США проходит налоговая реформа , а именно стимулируется возврат капитала в страну и снижение корпоративных налогов по-этому цены на акции могут быть на этом уровне еще долго.
Зверніть увагу,що Адам Сміт розмістив у своєму повідомленні графік СіП500,на якому видно,що в січні,лютому і березні графік пішов вниз. https://ru.investing.com/indices/us-spx-500 Тому він і розглядає цей факт як можливий тривожний дзвіночок.
zzzzzz написав:В сообщении Соимика упоминается жесткая монетарная политика НБУ. Я же хотел сказать что большее влияние на наш курс оказывает монетарная политика НБУ а не мировой кризис который может опосредованно нас коснуться.
Как показывает практика, после того как он перекинется в доллар его риторика сразу измениться на обратную. Раза 3 уже подобное наблюдается.
Этим все грешат. И АС тоже , особенно его опусы про рост цен на недвижимость были наиболее запоминающиеся. Другое дело я , у меня почти 50/50 доллар- гривна
tea написав:Зверніть увагу,що Адам Сміт розмістив у своєму повідомленні графік СіП500,на якому видно,що в січні,лютому і березні графік пішов вниз. https://ru.investing.com/indices/us-spx-500 Тому він і розглядає цей факт як можливий тривожний дзвіночок.
Я каждый день по несколько раз смотрю на биржевые котировки ) Говорить о падении СП500 еще очень рано. В мае традиционно идет коррекция. СП500 может целый год находится в боковике и это не означает что наступит кризис.
Около 11.10 на межбанковской валютной сессии без изменений – цена «американца» замерла на отметке 25,95/25,98 UAH/USD.
К 11.16, не без участия коррекции цен безналичного доллара на межбанке, котировки работавшихся валют на наличном рынке Днепра тоже понизились: 26,00/26,08 UAH/USD, евро - 32,20/32,40 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB.