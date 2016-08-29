RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте

Валютный рынок в контексте
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4808480948104811>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 755
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
475
Всього голосів : 755
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 09:47

  zzzzzz написав:Заглянул в рубрику ТОП ОТВЕТОВ
В лидерах Адам Смит и Сомик . Но что самое интересное , их топ ответы взаимопротивоположны )))
Адам Смит утверждает что все плохо и доллары по 26 надо покупать на всю котлету
viewtopic.php?p=4341450#p4341450
Сомик же утверждает противоположное , что гривна сильна как никогда и все будет Кока-кола :D
viewtopic.php?p=4337939#p4337939

Ніяких протиріч там немає.
Ключовий месидж у повідомленні Адама Сміта - насувається світова криза,яка приходить кожні 10 років.Якраз в день написання повідомлення у АС закінчився тримісячний гривневий депозит.От він і розмірковує - чи розміститись ще на три місяці,тобто до перших чисел липня,чи зараз купувати долари і розміщувати депо у валюті.
Сомік же прогнозує найближчі кроки,без горизонту в три місяці.Логіка теж є.Доки НБУ на міжбанку викуповує надлишки,то гривня буде зміцнюватись.Скільки по часу це триватиме і до якого найнижчого курсу по року дійде - спрогнозувати важко.
tea
 
Повідомлень: 14112
З нами з: 15.11.08
Подякував: 132 раз.
Подякували: 1648 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 09:52

tea

В версии АС не учтен один фактор , в США проходит налоговая реформа , а именно стимулируется возврат капитала в страну и снижение корпоративных налогов по-этому цены на акции могут быть на этом уровне еще долго.

В сообщении Соимика упоминается жесткая монетарная политика НБУ. Я же хотел сказать что большее влияние на наш курс оказывает монетарная политика НБУ а не мировой кризис который может опосредованно нас коснуться.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 26882
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2595 раз.
Подякували: 3661 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 09:56

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:В сообщении Соимика упоминается жесткая монетарная политика НБУ. Я же хотел сказать что большее влияние на наш курс оказывает монетарная политика НБУ а не мировой кризис который может опосредованно нас коснуться.

Как показывает практика, после того как он перекинется в доллар его риторика сразу измениться на обратную. Раза 3 уже подобное наблюдается.
dj0nk1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 139
З нами з: 10.11.16
Подякував: 16 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 09:57

Привет из Днепра-4

На 10.54 цена доллара, отдав ранее должное Дню космонавтики, вернулась к земным проблемам и опустилась на межбанке до 25,95/25,98 UAH/USD, ведомая доминированием предложения.

Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 12 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,02-04/26,10-12 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 7,0-9,0 коп., предложение прибавило 5,0-7,0 коп.); евро – 32,15-20/32,40 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 11 апреля спрос вырос на 10,0-15,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).

На открытии торгов 12 апреля в розничном сегменте наблюдалось низколиквидное равновесие покупок и продаж.

Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,02-04/26,10-12 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 7,0-9,0 коп., предложение прибавило 5,0-7,0 коп.); евро – 32,15-20/32,40 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 11 апреля спрос вырос на 10,0-15,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).

На старте торгов 12 апреля в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.


Дата: 12 апреля 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.37

Мелкий опт «неформал»

$ 26,03/26,10 UAH/USD
EUR 32,25/32,35 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 12 апреля стартовали в условиях баланса спроса и предложения на фоне низкой на моменте ликвидности реальных сделок.

Дата: 12 апреля 2018 г. на 10.40

рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,00/26,08 UAH/USD
€ 32,15/32,40 UAH/EUR
RUB – 0,410/0,425 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях
преобладания розничного клиентского предложения в паре доллар – гривня.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63086
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3777 раз.
Подякували: 7161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 09:59

  zzzzzz написав:tea

В версии АС не учтен один фактор , в США проходит налоговая реформа , а именно стимулируется возврат капитала в страну и снижение корпоративных налогов по-этому цены на акции могут быть на этом уровне еще долго.

Зверніть увагу,що Адам Сміт розмістив у своєму повідомленні графік СіП500,на якому видно,що в січні,лютому і березні графік пішов вниз.
https://ru.investing.com/indices/us-spx-500
Тому він і розглядає цей факт як можливий тривожний дзвіночок.
tea
 
Повідомлень: 14112
З нами з: 15.11.08
Подякував: 132 раз.
Подякували: 1648 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 09:59

  dj0nk1 написав:
  zzzzzz написав:В сообщении Соимика упоминается жесткая монетарная политика НБУ. Я же хотел сказать что большее влияние на наш курс оказывает монетарная политика НБУ а не мировой кризис который может опосредованно нас коснуться.

Как показывает практика, после того как он перекинется в доллар его риторика сразу измениться на обратную. Раза 3 уже подобное наблюдается.


Этим все грешат. И АС тоже , особенно его опусы про рост цен на недвижимость были наиболее запоминающиеся. :mrgreen:
Другое дело я , у меня почти 50/50 доллар- гривна :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 26882
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2595 раз.
Подякували: 3661 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 10:07

  tea написав:Зверніть увагу,що Адам Сміт розмістив у своєму повідомленні графік СіП500,на якому видно,що в січні,лютому і березні графік пішов вниз.
https://ru.investing.com/indices/us-spx-500
Тому він і розглядає цей факт як можливий тривожний дзвіночок.


Я каждый день по несколько раз смотрю на биржевые котировки )
Говорить о падении СП500 еще очень рано.
В мае традиционно идет коррекция.
СП500 может целый год находится в боковике и это не означает что наступит кризис.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 26882
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2595 раз.
Подякували: 3661 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 10:12

Чтоб вы не удивлялись

  deniska написав:
  Yuri_61 написав:
  Interest написав:Одесса/Книжка опт: 25,92/26,00


Долбаная обменка в райцентре Харьковщины: 25,05 / 27,12
И это не опечатка!!!!!
Наверное, таких курсов нет нигде больше в Украине.

Пипец, у вас там какая-то аномальная зона :)

Чтоб вы не удивлялись: USD 25,40 - 26,50
Сегодня, Киев, обменка.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
ALEF
 
Повідомлень: 571
З нами з: 16.10.10
Подякував: 146 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 10:21

Привет из Днепра-5

Около 11.10 на межбанковской валютной сессии без изменений – цена «американца» замерла на отметке 25,95/25,98 UAH/USD.

К 11.16, не без участия коррекции цен безналичного доллара на межбанке, котировки работавшихся валют на наличном рынке Днепра тоже понизились: 26,00/26,08 UAH/USD, евро - 32,20/32,40 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB.

US
дядя Caша
Аватар користувача
Нострадамус Jr
 
Повідомлень: 63086
З нами з: 29.05.06
Подякував: 3777 раз.
Подякували: 7161 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 10:27

Рубль скорректировался , вчера курс доходил до 65 , сегодня в районе 62 болтается.Это как-бы снижает психологическое давление на гривну
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 26882
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2595 раз.
Подякували: 3661 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 4808480948104811>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1164, 1165, 1166
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
11650 1223673
Переглянути останнє повідомлення
Чет 12 кві, 2018 10:35
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 613, 614, 615
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6149 1302269
Переглянути останнє повідомлення
Сер 11 кві, 2018 15:00
ЛОБ
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 15:08
38 35757
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 16:17
Оранжевое настроение
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (5794)
12.04.2018 12:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.