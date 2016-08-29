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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4808480948104811

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 755
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
475
Всього голосів : 755
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 10:32

Re: Валютный рынок в контексте

Одесса Книжка опт: 26,00/26,05
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 10:39

  dj0nk1 написав:
  zzzzzz написав:В сообщении Соимика упоминается жесткая монетарная политика НБУ. Я же хотел сказать что большее влияние на наш курс оказывает монетарная политика НБУ а не мировой кризис который может опосредованно нас коснуться.

Как показывает практика, после того как он перекинется в доллар его риторика сразу измениться на обратную. Раза 3 уже подобное наблюдается.

А я скільки пам"ятаю - гривня буде тільки зміцнюватись... І так від 9 грн/дол ))
Ахтунг: ALEX 2006 - не отвечающий за свои слова загоняла в гривну !!! Лжец
alex10
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 10:55

  alex10 написав:
  dj0nk1 написав:Как показывает практика, после того как он перекинется в доллар его риторика сразу измениться на обратную. Раза 3 уже подобное наблюдается.

А я скільки пам"ятаю - гривня буде тільки зміцнюватись... І так від 9 грн/дол ))

Падает или растет - это не важно, главное -
  somilitark написав:вот теперь я поставлю смайлик опписался,от таких экзерсисов петросянчикофф :lol:
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 10:55

Привет из Днепра-6

К 11.46 цены безналичного доллара возобновили «восхождение», оказавшись на указанный час на отметке 25,97/25,99 UAH/USD. «Скорее рынок сузился», уточнил наш гуру.

Дополуденная «двухходовка» экспортеров, превентивно поднявших низкими лотами спроса текущую цену «американца» на межбанке с последовавшими засим продажами, понизившими курс СКВ, сопровождалась признаками сжатия гривневой ликвидности.
На это указывал рост ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,25% годовых. Эта динамика пребывает в относительном «согласии» с некоторым снижением гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.

На 11.52 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении прежнего настроения и сбалансированной торговли в паре доллар-гривня на фоне стабильных цен: 26,03/26,10 UAH/USD, евро - 32,25/32,35 UAH/EUR. Со слов местных дилеров, текущая ликвидность сессии «ниже среднего», а сбалансированная торговля не дает основания для ценовых ревизий.

US
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