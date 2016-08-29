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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 кві, 2018 10:32
Re: Валютный рынок в контексте
Одесса Книжка опт: 26,00/26,05
Додано: Чет 12 кві, 2018 10:39
А я скільки пам"ятаю - гривня буде тільки зміцнюватись... І так від 9 грн/дол ))
Ахтунг: ALEX 2006 - не отвечающий за свои слова загоняла в гривну !!! Лжец
Додано: Чет 12 кві, 2018 10:55
Падает или растет - это не важно, главное -
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Додано: Чет 12 кві, 2018 10:55
Привет из Днепра-6
К 11.46 цены безналичного доллара возобновили «восхождение», оказавшись на указанный час на отметке 25,97/25,99 UAH/USD. «Скорее рынок сузился», уточнил наш гуру.
Дополуденная «двухходовка» экспортеров, превентивно поднявших низкими лотами спроса текущую цену «американца» на межбанке с последовавшими засим продажами, понизившими курс СКВ, сопровождалась признаками сжатия гривневой ликвидности.
На это указывал рост ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,25% годовых. Эта динамика пребывает в относительном «согласии» с некоторым снижением гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.
На 11.52 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении прежнего настроения и сбалансированной торговли в паре доллар-гривня на фоне стабильных цен: 26,03/26,10 UAH/USD, евро - 32,25/32,35 UAH/EUR. Со слов местных дилеров, текущая ликвидность сессии «ниже среднего», а сбалансированная торговля не дает основания для ценовых ревизий.
US
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