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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 кві, 2018 10:32
Re: Валютный рынок в контексте
Одесса Книжка опт: 26,00/26,05
Додано: Чет 12 кві, 2018 10:39
А я скільки пам"ятаю - гривня буде тільки зміцнюватись... І так від 9 грн/дол ))
Ахтунг: ALEX 2006 - не отвечающий за свои слова загоняла в гривну !!! Лжец
Додано: Чет 12 кві, 2018 10:55
Падает или растет - это не важно, главное -
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Додано: Чет 12 кві, 2018 10:55
Привет из Днепра-6
К 11.46 цены безналичного доллара возобновили «восхождение», оказавшись на указанный час на отметке 25,97/25,99 UAH/USD. «Скорее рынок сузился», уточнил наш гуру.
Дополуденная «двухходовка» экспортеров, превентивно поднявших низкими лотами спроса текущую цену «американца» на межбанке с последовавшими засим продажами, понизившими курс СКВ, сопровождалась признаками сжатия гривневой ликвидности.
На это указывал рост ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,25% годовых. Эта динамика пребывает в относительном «согласии» с некоторым снижением гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.
На 11.52 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении прежнего настроения и сбалансированной торговли в паре доллар-гривня на фоне стабильных цен: 26,03/26,10 UAH/USD, евро - 32,25/32,35 UAH/EUR. Со слов местных дилеров, текущая ликвидность сессии «ниже среднего», а сбалансированная торговля не дает основания для ценовых ревизий.
US
Додано: Чет 12 кві, 2018 11:26
Привет из Днепра-7
Около 12.19 подтверждая наши предположения об «американских горках» курсовой динамики безналичного доллара, котировки СКВ на межбанке снова понизились к цифре 25,95/25,97 UAH/USD.
По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – утреннее преобладание розничного «приноса» сменилось мелкооптовым (до $10,0 тыс). спросом. На этом фоне действующие цены обрели вид: 26,03/26,10 UAH/USD, евро - 32,15/32,40 UAH/EUR, рубль 0,413/0,420 UAH/RUB.
Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют «размылись» - 26,00-02/26,08-10 UAH/USD, евро – 32,20/32,40 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и «средних» оборотов.
Дата: 12 апреля 2018 г. на 12.15
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,04/26,15 UAH/USD
€ – 32,17/32,46 UAH/EUR
RUB – 0,413/0,430 UAH/RUB
US
Додано: Чет 12 кві, 2018 11:34
Привет из Днепра-8
К 12.31 «американские горки» снова забрасывают курс безналичного «американца» наверх, до 25,97/26,00 UAH/USD.
US
Додано: Чет 12 кві, 2018 11:34
Re: Валютный рынок в контексте
А тем временем: Чистые международные резервы Нацбанка в марте сократились на 1,8% — до $6,343 млрд.
Додано: Чет 12 кві, 2018 11:38
Додано: Чет 12 кві, 2018 11:53
Zebra
Ви б може спочатку віддали 500 грн.боргу Ігорю за самим же запропонований спір.
Додано: Чет 12 кві, 2018 12:16
Re: Валютный рынок в контексте
с Днем Космонавтики всех!!!
стартуем 2608/2619
Пиво отпускается только членам профсоюза.
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