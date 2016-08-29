Додано: Чет 12 кві, 2018 12:22

Привет из Днепра-9



В четверг торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 25,900/25,925 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда и некоторое «сжатие» гривневой ликвидности. Об этом дали понять понизившиеся по состояние на утро четверга остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 58 755,4 млн. грн. к отметке 57 178,3 млн. грн., не очень, однако, ослабляя, «теоретические» риски для гривни на торгах межбанка.



Реализуя ожидания относительно рисков для гривни, довольно рано (около 10.04 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара повысились, оказавшись на отметке 25,99/26,02 UAH/USD.



Спустя 11 минут, на 10.15 цены безналичного «американца» на межбанке стали более «земными»: 25,98/26,00 UAH/USD, немного сузив спред.



На 10.54 цена доллара, отдав ранее должное Дню космонавтики, вернулась к земным проблемам и опустилась на межбанке до 25,95/25,98 UAH/USD, ведомая доминированием предложения.



Около 11.10 на межбанковской валютной сессии без изменений – цена «американца» замерла на отметке 25,95/25,98 UAH/USD.



К 11.46 цены безналичного доллара возобновили «восхождение», оказавшись на указанный час на отметке 25,97/25,99 UAH/USD. «Скорее рынок сузился», уточнил наш гуру.



Дополуденная «двухходовка» экспортеров, превентивно поднявших низкими лотами спроса текущую цену «американца» на межбанке с последовавшими засим продажами, понизившими курс СКВ, сопровождалась признаками сжатия гривневой ликвидности.

На это указывал рост ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo с уровня 15,00/16,25% к отметке 15,00/16,25% годовых. Эта динамика пребывает в относительном «согласии» с некоторым снижением гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.



Около 12.19 подтверждая наши предположения об «американских горках» курсовой динамики безналичного доллара, котировки СКВ на межбанке снова понизились к цифре 25,95/25,97 UAH/USD.



К 12.31 «американские горки» снова забрасывают курс безналичного «американца» наверх, до 25,97/26,00 UAH/USD.



Наконец, около 12.49 Киева в сопровождении появившегося на межбанке штатного кота Рыжика, который совершает свой «фирменный» подскок, котировки доллара растут вместе с местной фауной до цифры 26,01/26,04 UAH/USD, валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.



На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром четверга легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 12 апреля с уровней: доллар – 25,90/26,20 UAH/USD, евро – 31,90/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,380/0,460 UAH/RUB.



По сравнению с открытием среды, доллар по спросу и по предложению прибавил по 5,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 11 апреля по спросу и по предложению вырос на 10,0 коп.



Наличный рубль в четверг по сравнению с дебютом 11 апреля по спросу и по предложению не претерпел изменений.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на четверг повысилось до отметки $1,2366, не тронувшись с этой отметки на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного поднявшись до $1,2372 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

12 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,02-04/26,10-12 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 7,0-9,0 коп., предложение прибавило 5,0-7,0 коп.); евро – 32,15-20/32,40 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 11 апреля спрос вырос на 10,0-15,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 12 апреля в розничном сегменте наблюдалось низколиквидное равновесие покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в четверг показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,02-04/26,10-12 UAH/USD (по сравнению с открытием среды спрос вырос на 7,0-9,0 коп., предложение прибавило 5,0-7,0 коп.); евро – 32,15-20/32,40 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 11 апреля спрос вырос на 10,0-15,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием среды спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 12 апреля в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



К 11.16, не без участия коррекции цен безналичного доллара на межбанке, котировки работавшихся валют на наличном рынке Днепра тоже понизились: 26,00/26,08 UAH/USD, евро - 32,20/32,40 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB.



На 11.52 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении прежнего настроения и сбалансированной торговли в паре доллар-гривня на фоне стабильных цен: 26,03/26,10 UAH/USD, евро - 32,25/32,35 UAH/EUR. Со слов местных дилеров, текущая ликвидность сессии «ниже среднего», а сбалансированная торговля не дает основания для ценовых ревизий.



По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – утреннее преобладание розничного «приноса» сменилось мелкооптовым (до $10,0 тыс). спросом. На этом фоне действующие цены обрели вид: 26,03/26,10 UAH/USD, евро - 32,15/32,40 UAH/EUR, рубль 0,413/0,420 UAH/RUB.



Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют «размылись» - 26,00-02/26,08-10 UAH/USD, евро – 32,20/32,40 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и «средних» оборотов.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в четверг в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 12 апреля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,05/26,15 UAH/USD, евро – 32,17/32,46 UAH/EUR, рубль 0,411/0,423 UAH/RUB, Киев опт 26,03/26,10 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,03/26,10 UAH/USD, евро (опт) 32,25/32,35 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,25/32,35 UAH/EUR; Хмельницкий – 25,95/26,15 UAH/USD, евро – 32,00/32,30 UAH/EUR, рубль - 0,380/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 26,03/26,10 UAH/USD, розница – 26,00/26,15 UAH/USD; Запорожье – 26,00/26,08 UAH/USD; евро – 32,15/32,40 UAH/EUR, рубль - 0,410/0,425 RUB/USD.



Вопреки нашим ожиданиям, предполагавшим сохранение на торгах четверга «медвежьего» тренда в безналичной паре доллар-гривня на отечественном валютном межбанке, там появились «зеленые быки», спровоцировав более раннюю смену тренда.



Полагаю, катализировало процесс очевидное обострение противостояния на Ближнем Востоке.



Кроме того, уже на старте сессии рост курса доллара спровоцировал превентивный подъем действующих цен низколотовым спросом со стороны экспортеров, инициировавшими после достижения американцем» локальных курсовых максимумов продажу обязательной части экспортной выручки.

«Быков» валютного межбанка поддержала произошедшая накануне вечером смена относительной стабильности ростом курса наличного «американца».



Меж тем, возвращаясь на межбанк, заметим: не исключено, что образовавшиеся локальные низы были оперативно выкуплены «встревоженными» сирийским обострением игроками, вернув цену «американца» наверх и вводя рынок безналичного доллара в состояние «американских горок»



Полагаю, экспортеры в полной мере воспользовались возможностью «слиться» по хорошей цене, причем их офера были выкуплены остальной половиной игроков, удерживая цену доллара в приподнятом состоянии.

То, что предложение СКВ моментально на межбанке находило свой спрос, обеспечило рост торговой активности и, судя по текущей ликвидности состоявшихся сделок, обороты торгов валютного межбанка 12-го превзойдут скромную ликвидность предыдущей сессии.



На пятничной сессии валютного межбанка в силу изменившихся обстоятельств и более раннего возобновления роста курса «зеленого» безнала, рискнем предположить сохранение присутствия «зеленых быков» на торгах межбанка 13 апреля. Хотя, думаю, энтузиазма у них будет поменьше.



US

