В первой т.з. цифры тоже какие-то неубедительные, о чём я там же и написал.
Так что с учётом моей и вашей мысли - можно считать что таки посредине.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 кві, 2018 12:32
истина таки посредине
В первой т.з. цифры тоже какие-то неубедительные, о чём я там же и написал.
Так что с учётом моей и вашей мысли - можно считать что таки посредине.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
Додано: Чет 12 кві, 2018 12:43
Прес-брифінг щодо рішень Правління НБУ з монетарної політики - січень 2018 року
Живите своим умом!
Додано: Чет 12 кві, 2018 13:09
НБУ сохранил ставку на уровне 17%
Понравилось про цели инфляции
середина 2019 года - 5,8%
конец 2019 - 5%
Последние несколько лет НБУ еще ни разу не достиг своих целей
Живите своим умом!
Додано: Чет 12 кві, 2018 13:22
тобто, ставка висока, долар рости не повинен, я правильно розумію?
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 12 кві, 2018 14:03
Re: Валютный рынок в контексте
Мы можем только догадываться об их истинных намерениях
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Додано: Чет 12 кві, 2018 14:04
Re: Валютный рынок в контексте
Одесса Книжка опт: 26,07/26,17
Додано: Чет 12 кві, 2018 14:21
Re: Валютный рынок в контексте
Ставка без змін, це рішення очікуване і прогнозоване напередодні.
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