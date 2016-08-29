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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4809481048114812

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 755
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
475
Всього голосів : 755
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 12:32

истина таки посредине

  ЛАД написав:
  ALEF написав:......
Истина видимо где-то посредине между этими точками зрения, как обычно.

Учтите, что во второй точке зрения цифры несколько "лукавые".
Так что, по-видимому, не посередине, а смещено к первой точке зрения (хотя, скорее всего, и не полностью с ней совпадает).

В первой т.з. цифры тоже какие-то неубедительные, о чём я там же и написал.
Так что с учётом моей и вашей мысли - можно считать что таки посредине.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
ALEF
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 12:43






Прес-брифінг щодо рішень Правління НБУ з монетарної політики - січень 2018 року
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 13:09

НБУ сохранил ставку на уровне 17%

Понравилось про цели инфляции

середина 2019 года - 5,8%
конец 2019 - 5%

Последние несколько лет НБУ еще ни разу не достиг своих целей :mrgreen:
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 13:22

тобто, ставка висока, долар рости не повинен, я правильно розумію?

*Відправлено з Чату
Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 13:25

Senkiv
ну типа ДА
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 14:03

Re: Валютный рынок в контексте

  zzzzzz написав:Последние несколько лет НБУ еще ни разу не достиг своих целей :mrgreen:

Мы можем только догадываться об их истинных намерениях
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козак
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 14:04

Re: Валютный рынок в контексте

Одесса Книжка опт: 26,07/26,17
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 14:21

Re: Валютный рынок в контексте

Ставка без змін, це рішення очікуване і прогнозоване напередодні.
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