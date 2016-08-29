В первой т.з. цифры тоже какие-то неубедительные, о чём я там же и написал.
Так что с учётом моей и вашей мысли - можно считать что таки посредине.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 кві, 2018 12:32
истина таки посредине
В первой т.з. цифры тоже какие-то неубедительные, о чём я там же и написал.
Так что с учётом моей и вашей мысли - можно считать что таки посредине.
Слышу голос - голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я?
Додано: Чет 12 кві, 2018 12:43
Прес-брифінг щодо рішень Правління НБУ з монетарної політики - січень 2018 року
Живите своим умом!
Додано: Чет 12 кві, 2018 13:09
НБУ сохранил ставку на уровне 17%
Понравилось про цели инфляции
середина 2019 года - 5,8%
конец 2019 - 5%
Последние несколько лет НБУ еще ни разу не достиг своих целей
Живите своим умом!
Додано: Чет 12 кві, 2018 13:22
тобто, ставка висока, долар рости не повинен, я правильно розумію?
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 12 кві, 2018 14:03
Re: Валютный рынок в контексте
Мы можем только догадываться об их истинных намерениях
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
Додано: Чет 12 кві, 2018 14:04
Re: Валютный рынок в контексте
Одесса Книжка опт: 26,07/26,17
Додано: Чет 12 кві, 2018 14:21
Re: Валютный рынок в контексте
Ставка без змін, це рішення очікуване і прогнозоване напередодні.
Додано: Чет 12 кві, 2018 14:56
вовремя учуял взлет, вчера скупился. Сомика не слышно со своим 25.50.
Востаннє редагувалось Proofy в Чет 12 кві, 2018 15:53, всього редагувалось 1 раз.
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Додано: Чет 12 кві, 2018 15:08
Да вы вообще уникальный персонаж,сдаёте дороже оптовых обменок в Харькове,покупаете ниже самого низкого приёма,так надо уметь (дальше многие додумают сами и будут правы )
Не время ещё для 25.50,пока вы тут пятой точкой чувствуете бурю в стакане из под эспрессо,я спокойно подожду на депо...
В прошлом году тоже "усреднился" в Богуславе сразу после пасхи по 26.80,а потом случилась классика,камнем вниз))))
п.с. фубль 61.92,ещё немножко и уйдёт под 60,а тут уже многие в космос ракету увидели и гривне тоже предрекли преждевременную космонавтику...
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