Додано: Чет 12 кві, 2018 16:11

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в среду относительно доллара на 4,96 коп., на торгах четверга понизился на 6,05 коп., и оказавшись на уровне 25,9864 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 12 апреля с уровней предыдущего закрытия 25,900/25,925 UAH/USD виртуально, без сделок.



Рано, около 10.05 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 25,99/26,02, а спустя 10 минут, несколько замедлив темп повышения и откатившись, доллар обосновался на цифре 25,98/26,00 UAH/USD.



К 10.50 котировки СКВ на межбанке под давлением инициированных экспортерами продаж понизили, составив 25,95/25,98 UAH/USD. Эти уровни цен оставались действующими до 11.47 Киева.

Судя по всему, заметное подорожание доллара на старте торгов было связано с превентивной подготовкой к этим продажам посредством низколиквидного спроса.



Незадолго до полудня, в 11.47 цена доллара вновь приподнялась на локальных покупках СКВ до 25,97/25,99 UAH/USD.

Вскоре, около 12.11 этот рост был продан, и курс доллара на межбанке вернулся к

25,95/25,97 UAH/USD.

Новые покупки около 12.30 подняли «американца» до 25,97/25,00 UAH/USD, а на обеденный перерыв в 12.50 межбанк ушел на фоне заметного отскока долларовых цен: 26,01/26,04 UAH/USD.



Эти котировки «американца» на пустеющем межбанке оставались действующими до 16.15 Киева, когда единичные продажи понизили курс СКВ до 26,00/26,0 UAH/USD.



На этой цифре (26,00/26,03 UAH/USD) финишировала сессия валютного межбанка в этот четверг.



Большинство сделок на межбанке 12 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 25,9864 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,41% с 28,0672 UAH/USD до 25,9854 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 12 апреля overnight котировалась банками по 15,25/16,50% годовых (с 12.17 Киева - 15,25/16,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 12 апреля, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, полагаю, в четверг были выкуплены курсовые низы «американца», который, напомним, пребывал в состоянии снижения с 04 апреля, понизившись по средневзвешенному курсу с уровня 26,3296 к отметке 25,9259 UAH/USD. Против такого дисконта было сложно устоять покупателям.



Во-вторых, к покупкам доллара игроков подтолкнул рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке.



В-третьих, часть вины за смену тренда лежит на экспортерах, раскачавших рынок и превентивно поднявших цены СКВ перед своими продажами 50% экспортной выручки.



Для роста курса безналичного доллара в четверг имелась «база». Несмотря на некоторое (с уровня 58 755,4 млн. грн. к отметке 57 178,3 млн. грн.) снижение, гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ имел солидный объем, исключая в известном смысле проблемы с гривневой ликвидностью.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 12 апреля заметно повысились,

имея для этого следующие основания.



Во-первых, как известно, в четверг растет приток экспортной выручки, на обязательную часть которой, продающуюся на межбанке нашлись покупатели.



Во-вторых, текущие погодные условия (динамическое потепление) катализировало весенне-полевые работы, требующие больших расходов в нацвалюте, заставляя агросектор интенсивно продавать СКВ на межбанке.



В-третьих, продавцы СКВ стали более охотно расставаться с ней по более высоим, выросшим к четвергу ценам.

