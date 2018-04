Додано: Чет 12 кві, 2018 15:28

zzzzzz написав: Последние несколько лет НБУ еще ни разу не достиг своих целей Последние несколько лет НБУ еще ни разу не достигцелей

Я б замінив "своїх" на "задекларованих", бо своїх [особистих] вони досягають. Я б замінив "своїх" на "задекларованих", бо своїх [особистих] вони досягають.

“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”

― George Orwell