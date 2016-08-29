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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4810481148124813

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 755
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
475
Всього голосів : 755
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 15:28

  zzzzzz написав:Последние несколько лет НБУ еще ни разу не достиг своих целей :mrgreen:

Я б замінив "своїх" на "задекларованих", бо своїх [особистих] вони досягають. :?
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 15:29

Re: Валютный рынок в контексте

и все-же рубль тянет за собой гривну, ничего не изменилось что-ли?
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 15:36

Re: Валютный рынок в контексте

Кто не успел купить доллар, как вариант может успеть купить биткоин.
На украинских биржах цены на него на 10% ниже мировых.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 15:53

Re: Валютный рынок в контексте

  Zebra написав:На украинских биржах цены на него на 10% ниже мировых.
С чем связано?
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 15:56

Re: Валютный рынок в контексте

  somilitark написав:Да вы вообще уникальный персонаж,сдаёте дороже оптовых обменок в Харькове,покупаете ниже самого низкого приёма,так надо уметь (дальше многие додумают сами и будут правы )

Не время ещё для 25.50,пока вы тут пятой точкой чувствуете бурю в стакане из под эспрессо,я спокойно подожду на депо...
Кататься на волнах тоже надо уметь. Вам лучше на депо, со скромными 10% годовых :)
"Мы не знаем, это живые люди или выдуманные" © Рожкова
Proofy
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 16:11

  Proofy написав:
  Zebra написав:На украинских биржах цены на него на 10% ниже мировых.
С чем связано?

Ментальность инертная к мировым трендам.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 16:11

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в среду относительно доллара на 4,96 коп., на торгах четверга понизился на 6,05 коп., и оказавшись на уровне 25,9864 UAH/USD.

Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 12 апреля с уровней предыдущего закрытия 25,900/25,925 UAH/USD виртуально, без сделок.

Рано, около 10.05 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 25,99/26,02, а спустя 10 минут, несколько замедлив темп повышения и откатившись, доллар обосновался на цифре 25,98/26,00 UAH/USD.

К 10.50 котировки СКВ на межбанке под давлением инициированных экспортерами продаж понизили, составив 25,95/25,98 UAH/USD. Эти уровни цен оставались действующими до 11.47 Киева.
Судя по всему, заметное подорожание доллара на старте торгов было связано с превентивной подготовкой к этим продажам посредством низколиквидного спроса.

Незадолго до полудня, в 11.47 цена доллара вновь приподнялась на локальных покупках СКВ до 25,97/25,99 UAH/USD.
Вскоре, около 12.11 этот рост был продан, и курс доллара на межбанке вернулся к
25,95/25,97 UAH/USD.
Новые покупки около 12.30 подняли «американца» до 25,97/25,00 UAH/USD, а на обеденный перерыв в 12.50 межбанк ушел на фоне заметного отскока долларовых цен: 26,01/26,04 UAH/USD.

Эти котировки «американца» на пустеющем межбанке оставались действующими до 16.15 Киева, когда единичные продажи понизили курс СКВ до 26,00/26,0 UAH/USD.

На этой цифре (26,00/26,03 UAH/USD) финишировала сессия валютного межбанка в этот четверг.

Большинство сделок на межбанке 12 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 25,9864 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,41% с 28,0672 UAH/USD до 25,9854 UAH/USD.

Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.

На Depo рынке 12 апреля overnight котировалась банками по 15,25/16,50% годовых (с 12.17 Киева - 15,25/16,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.

Безналичный доллар на торгах 12 апреля, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.

Во-первых, полагаю, в четверг были выкуплены курсовые низы «американца», который, напомним, пребывал в состоянии снижения с 04 апреля, понизившись по средневзвешенному курсу с уровня 26,3296 к отметке 25,9259 UAH/USD. Против такого дисконта было сложно устоять покупателям.

Во-вторых, к покупкам доллара игроков подтолкнул рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

В-третьих, часть вины за смену тренда лежит на экспортерах, раскачавших рынок и превентивно поднявших цены СКВ перед своими продажами 50% экспортной выручки.

Для роста курса безналичного доллара в четверг имелась «база». Несмотря на некоторое (с уровня 58 755,4 млн. грн. к отметке 57 178,3 млн. грн.) снижение, гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ имел солидный объем, исключая в известном смысле проблемы с гривневой ликвидностью.

Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 12 апреля заметно повысились,
имея для этого следующие основания.

Во-первых, как известно, в четверг растет приток экспортной выручки, на обязательную часть которой, продающуюся на межбанке нашлись покупатели.

Во-вторых, текущие погодные условия (динамическое потепление) катализировало весенне-полевые работы, требующие больших расходов в нацвалюте, заставляя агросектор интенсивно продавать СКВ на межбанке.

В-третьих, продавцы СКВ стали более охотно расставаться с ней по более высоим, выросшим к четвергу ценам.
дядя Caша
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Нострадамус Jr
 
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