Додано: Чет 12 кві, 2018 16:11

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, повысившийся в среду относительно доллара на 4,96 коп., на торгах четверга понизился на 6,05 коп., и оказавшись на уровне 25,9864 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 12 апреля с уровней предыдущего закрытия 25,900/25,925 UAH/USD виртуально, без сделок.



Рано, около 10.05 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 25,99/26,02, а спустя 10 минут, несколько замедлив темп повышения и откатившись, доллар обосновался на цифре 25,98/26,00 UAH/USD.



К 10.50 котировки СКВ на межбанке под давлением инициированных экспортерами продаж понизили, составив 25,95/25,98 UAH/USD. Эти уровни цен оставались действующими до 11.47 Киева.

Судя по всему, заметное подорожание доллара на старте торгов было связано с превентивной подготовкой к этим продажам посредством низколиквидного спроса.



Незадолго до полудня, в 11.47 цена доллара вновь приподнялась на локальных покупках СКВ до 25,97/25,99 UAH/USD.

Вскоре, около 12.11 этот рост был продан, и курс доллара на межбанке вернулся к

25,95/25,97 UAH/USD.

Новые покупки около 12.30 подняли «американца» до 25,97/25,00 UAH/USD, а на обеденный перерыв в 12.50 межбанк ушел на фоне заметного отскока долларовых цен: 26,01/26,04 UAH/USD.



Эти котировки «американца» на пустеющем межбанке оставались действующими до 16.15 Киева, когда единичные продажи понизили курс СКВ до 26,00/26,03 UAH/USD.



На этой цифре (26,00/26,03 UAH/USD) финишировала сессия валютного межбанка в этот четверг.



Большинство сделок на межбанке 12 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 25,9864 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 7,41% с 28,0672 UAH/USD до 25,9854 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 12 апреля overnight котировалась банками по 15,25/16,50% годовых (с 12.17 Киева - 15,25/16,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 12 апреля, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, полагаю, в четверг были выкуплены курсовые низы «американца», который, напомним, пребывал в состоянии снижения с 04 апреля, понизившись по средневзвешенному курсу с уровня 26,3296 к отметке 25,9259 UAH/USD. Против такого дисконта было сложно устоять покупателям.



Во-вторых, к покупкам доллара игроков подтолкнул рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке.



В-третьих, часть вины за смену тренда лежит на экспортерах, раскачавших рынок и превентивно поднявших цены СКВ перед своими продажами 50% экспортной выручки.



Для роста курса безналичного доллара в четверг имелась «база». Несмотря на некоторое (с уровня 58 755,4 млн. грн. к отметке 57 178,3 млн. грн.) снижение, гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ имел солидный объем, исключая в известном смысле проблемы с гривневой ликвидностью.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 12 апреля заметно повысились,

имея для этого следующие основания.



Во-первых, как известно, в четверг растет приток экспортной выручки, на обязательную часть которой, продающуюся на межбанке нашлись покупатели.



Во-вторых, текущие погодные условия (динамическое потепление) катализировало весенне-полевые работы, требующие больших расходов в нацвалюте, заставляя агросектор интенсивно продавать СКВ на межбанке.



В-третьих, продавцы СКВ стали более охотно расставаться с ней по более высоким, выросшим к четвергу ценам.



Дата: 12 апреля 2018 г. 17.30



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,07/26,15 UAH/USD (с утра – 26,02-04/26,10-12 UAH/USD, к 11.18 - 26,00/26,08 UAH/USD, к обеду - 26,00-02/26,08-10 UAH/USD)

€ – 32,20/32,40 UAH/EUR (с утра – 32,15-20/32,40 UAH/EUR, к 11.18 - 32,20/32,40 UAH/EUR, к обеду - 32,20/32,40 UAH/EUR)

RUB – 0,400/0,430 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,430 UAH/RUB, к обеду - 0,400/0,430 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Это равновесие сохранялось до полудня, нуждаясь в ценовой поддержке посредством дисконтирования.



Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют «размылись» - 26,00-02/26,08-10 UAH/USD, евро – 32,20/32,40 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и «средних» оборотов.



После обеда на рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность спроса и оферов и это равновесие, поддерживаемые незначительным ростом цен, привело обороты к прогрессу.



Ликвидность сессии 12 апреля в оптовом сегменте рынка Днепра, заслужив «четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.





Дата: 12 апреля 2018 г. на 17.16

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,00-03/26,08-10 UAH/USD (с утра 26,03/26,10 UAH/USD, к полудню 26,03/26,10 UAH/USD)

€ 32,23/32,33-35 UAH/EUR (с утра 32,25/32,35 UAH/EUR, к полудню 32,25/32,35 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 12 апреля стартовали в условиях баланса спроса и предложения на фоне низкой на моменте ликвидности реальных сделок.



До полудня столичный рынок пребывал в состоянии сбалансированной торговли, равновесие которой не нуждалось в поддержке ценовыми ревизиями.



На 11.52 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении прежнего настроения и сбалансированной торговли в паре доллар-гривня на фоне стабильных цен: 26,03/26,10 UAH/USD, евро - 32,25/32,35 UAH/EUR. Со слов местных дилеров, текущая ликвидность сессии «ниже среднего», а сбалансированная торговля не дает основания для ценовых ревизий.



После обеда, на киевском рынке сохранилась равновесная торговля в паре доллар-гривня, поддерживаемая незначительным снижением действующих цен в паре доллар-гривня.



Обороты, заслужив по итогам четверга «четверку» констатировали улучшение «посредственных» показателей предыдущей сессии.



Дата: 12 апреля 2018 г.



17.23 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,07/26,15 UAH/USD (с утра - 26,00/26,08 UAH/USD, к полудню - 26,03/26,10 UAH/USD)

€ – 32,15/32,40 UAH/EUR (с утра – 32,15/32,40 UAH/EUR, к полудню - 32,15/32,40 UAH/EUR)

RUB – 0,418/0,423 UAH/RUB (с утра - 0,410/0,425 UAH/RUB, к полудню 0,413/0,420 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги четверга в условиях

преобладания розничного (до $10,0) клиентского предложения в паре доллар – гривня.



В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы отмечали активизацию клиентских покупок, которая обеспечивала смену тренда.



По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – утреннее преобладание розничного «приноса» сменилось мелкооптовым (до $10,0 тыс). спросом. На этом фоне действующие цены обрели вид: 26,03/26,10 UAH/USD, евро - 32,15/32,40 UAH/EUR, рубль 0,413/0,420 UAH/RUB.



После обеда на запорожском наличном рынке сохранилось преобладание клиентских покупок в паре доллар-гривня, заставляя местных дилеров реагировать ростом действующих цен.



По итогам четверга запорожцы констатировали приблизительное равновесие покупок и продаж при некотором преобладании спроса. Этот «перекос» не повредил ликвидность, заслужившую «твердую четверку», как и накануне.





Дата: 12 апреля 2018 г. на 17.00

Рынок Харькова, «неформальный» опт



$ - 26,06/26,20 UAH/USD (с утра - 26,01/26,15 UAH/USD, к полудню - 26,04/26,15 UAH/USD)

€ – 32,23/32,52 UAH/EUR (с утра – 32,17/32,46 UAH/EUR, к полудню - 32,17/32,46 UAH/EUR)

RUB 0,415/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,411/0,423 UAH/RUB, к полудню - 0,413/0,420 UAH/RUB)



US



