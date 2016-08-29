Дерево, как и известная субстанция, в большинстве случаев не тонет.
Почему бы не избрать альтернативный вариант "буксировщика"? Например, пояснить нынешнее подорожание доллара на межбанке ростом "американца" в миру"?
US
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 кві, 2018 16:53
Дерево, как и известная субстанция, в большинстве случаев не тонет.
Почему бы не избрать альтернативный вариант "буксировщика"? Например, пояснить нынешнее подорожание доллара на межбанке ростом "американца" в миру"?
US
Додано: Чет 12 кві, 2018 17:11
Если уже брать 2013 год то приводимый объем денег обслуживал 42 млн населения проживающего на территории Украины, в 2018 это уже 30 млн населения.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Чет 12 кві, 2018 17:12
дядя Caша значит все таки отделились или просто не время? ( по доллару вас читал,а по евру пропустил, вот и в переживании ,падения, слона не заметил)
Додано: Чет 12 кві, 2018 17:34
Якщо повірити в фантазію про 42 млн в 2013 і 30 млн в 2017 - то треба радіти , бо при цих данних продуктивність праці і споживання продукції тих хто залишився-збільшилась в рази.
ВВП 2013 - 1 454 931 млн грн / 42 млн = 36 641 грн/людина
ВВП 2017 - 2 982 920 млн грн / 30 млн = 99 430 грн/людина
Висновок-правильно зробили , що любителів расейського міра на вільні хліба вишвирнули.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: Чет 12 кві, 2018 17:43
і ростом євро "в миру" також, бо в них євро па 80 і ростом фунта і ростом.... Одним словом, рубл стабільний, відносно ? гондурасської валюти!
*Відправлено з Чату
Додано: Чет 12 кві, 2018 17:49
він дешевий, тому якщо брати на більш менш суму, ну наприклад в еквіваленті 10т.$, то там і 1-2 копійки нормально.
*Відправлено з Чату
Зараз переглядають цей форум: vovodabravis, ЛОБ і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
реклама
|