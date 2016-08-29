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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4812481348144815>

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 755
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
475
Всього голосів : 755
Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 16:53

  vovodabravis написав:и все-же рубль тянет за собой гривну, ничего не изменилось что-ли?


Дерево, как и известная субстанция, в большинстве случаев не тонет.

Почему бы не избрать альтернативный вариант "буксировщика"? Например, пояснить нынешнее подорожание доллара на межбанке ростом "американца" в миру"?

Зображення

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 17:11

  zzzzzz написав:
  ребе Нок написав:Василь-Рівне За 20 месяцев количество ГРИВНЫ В НАЛИЧНОМ ОБРАЩЕНИИ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 26%! То что ты один месяц "за березень" вытянул и светишь меньше о чем говорит чем общая статистика за 20 месяцев.


Ниочем

Денежный агрегат М0 - готивкови кошти в обигу поза банками

31.12.2013 - 237 777
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Рост +36% за 51 месяц
Ну и шо Вы этим хотели сказать ?

Если уже брать 2013 год то приводимый объем денег обслуживал 42 млн населения проживающего на территории Украины, в 2018 это уже 30 млн населения.
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 17:12

дядя Caша значит все таки отделились или просто не время? ( по доллару вас читал,а по евру пропустил, вот и в переживании ,падения, слона не заметил)
vovodabravis
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 17:34

  ребе Нок написав:
  zzzzzz написав:
  ребе Нок написав:Василь-Рівне За 20 месяцев количество ГРИВНЫ В НАЛИЧНОМ ОБРАЩЕНИИ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 26%! То что ты один месяц "за березень" вытянул и светишь меньше о чем говорит чем общая статистика за 20 месяцев.
Ниочем
Денежный агрегат М0 - готивкови кошти в обигу поза банками
31.12.2013 - 237 777
31.03.2018 - 323 933
Рост +36% за 51 месяц
Ну и шо Вы этим хотели сказать ?
Если уже брать 2013 год то приводимый объем денег обслуживал 42 млн населения проживающего на территории Украины, в 2018 это уже 30 млн населения.
Якщо повірити в фантазію про 42 млн в 2013 і 30 млн в 2017 - то треба радіти , бо при цих данних продуктивність праці і споживання продукції тих хто залишився-збільшилась в рази.
ВВП 2013 - 1 454 931 млн грн / 42 млн = 36 641 грн/людина
ВВП 2017 - 2 982 920 млн грн / 30 млн = 99 430 грн/людина

Висновок-правильно зробили , що любителів расейського міра на вільні хліба вишвирнули.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 17:43

  дядя Caша написав:Дерево, как и известная субстанция, в большинстве случаев не тонет. Почему бы не избрать альтернативный вариант "буксировщика"? Например, пояснить нынешнее подорожание доллара на межбанке ростом "американца" в миру"? [@image@] US

і ростом євро "в миру" також, бо в них євро па 80 і ростом фунта і ростом.... Одним словом, рубл стабільний, відносно ? гондурасської валюти!

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Senkiv
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 17:49

  ALEF написав:Як оте скоро трапиться - рубчик підскочить (впаде до долара) тоті і треба бтрати. В мене чуйка така що наразі він не повернеться до рівня нинулого тижня. Хіба що дуууже згодом.

він дешевий, тому якщо брати на більш менш суму, ну наприклад в еквіваленті 10т.$, то там і 1-2 копійки нормально.

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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 18:05

  Zebra написав:Кто не успел купить доллар, как вариант может успеть купить биткоин.
На украинских биржах цены на него на 10% ниже мировых.


Теперь сам посуди, каково при хорошем совете другим людям, получать звание загонялы.Поэтому не торопись во многих случаях и сам.А совет очень правильный, жаль многие не поймут, поймут те кто с калькулятором дружит и посчитает прибыль за короткий срок в сравнении с депозитом.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
Vitl
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 18:08

  Vitl написав:
  Zebra написав:Кто не успел купить доллар, как вариант может успеть купить биткоин.
На украинских биржах цены на него на 10% ниже мировых.


Теперь сам посуди, каково при хорошем совете другим людям, получать звание загонялы.Поэтому не торопись во многих случаях и сам.А совет очень правильный, жаль многие не поймут, поймут те кто с калькулятором дружит и посчитает прибыль за короткий срок в сравнении с депозитом.

Я никого не загоняю, но кто хочет инвестировать в биткоин, но отлаживал, неплохая возможность. При неудачном раскладе есть запас до 10% чтоб закрыться в безубыток.

Купили на украинских биржах - тут же продали на международных и ждите пока цены выравняются - тоже вариант валютного заработка.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 18:20

  дядя Caша написав:Почему бы не избрать альтернативный вариант "буксировщика"? Например, пояснить нынешнее подорожание доллара на межбанке ростом "американца" в миру"?


Украинский валютный рынок как показывает практика мало чувствителен к индексу доллара. Больше к фактору - бабок на скамейке под подъездом.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 12 кві, 2018 19:09

Добра всем.
Харьковские заканчивают предпятничный вечер легким возвратом: $ 26.08/26.15.
Смерть рашистским оккупантам и их лугандоно-крысчанским прихвостням!
UAH 20%/USD 60%/EUR 16%/XAG 3%/XAU 1%
slot
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