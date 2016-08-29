Вечерний обзор. Кстати, вечера по-прежнему не торопятся баловать нас добротой.
Курс гривны на МЕЖБАНКОВСКОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ, повысившийся в среду относительно доллара на 4,96 коп., на торгах четверга понизился на 6,05 коп., оказавшись на уровне 25,9864 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА стартовала 12 апреля с уровней предыдущего закрытия 25,900/25,925 UAH/USD виртуально, без сделок.
Рано, около 10.05 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 25,99/26,02, а спустя 10 минут, несколько замедлив темп повышения и откатившись, доллар обосновался на цифре 25,98/26,00 UAH/USD.
К 10.50 котировки СКВ на МЕЖБАНКЕ ПОД ДАВЛЕНИЕМ ИНИЦИИРОВАННЫХ ЭКСПОРТЕРАМИ ПРОДАЖ ПОНИЗИЛИ, СОСТАВИВ 25,95/25,98 UAH/USD. Эти уровни цен оставались действующими до 11.47 Киева. Судя по всему, заметное подорожание доллара на старте торгов было связано с превентивной подготовкой к этим продажам посредством низколиквидного спроса.
Незадолго до полудня, в 11.47 цена доллара вновь приподнялась на локальных покупках СКВ до 25,97/25,99 UAH/USD. Вскоре, около 12.11 этот рост был продан, и курс доллара на МЕЖБАНКЕ ВЕРНУЛСЯ К 25,95/25,97 UAH/USD. Новые покупки около 12.30 подняли «американца» до 25,97/25,00 UAH/USD, а на обеденный перерыв в 12.50 межбанк ушел на фоне заметного отскока долларовых цен: 26,01/26,04 UAH/USD.
Эти котировки «американца» на пустеющем МЕЖБАНКЕ оставались действующими до 16.15 Киева, когда единичные продажи понизили курс СКВ до 26,00/26,03 UAH/USD.
На этой цифре (26,00/26,03 UAH/USD) финишировала сессия ВАЛЮТНОГО МЕЖБАНКА в этот четверг.
Большинство сделок на межбанке 12 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 25,9864 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на МЕЖБАНКЕ повысился на 7,41% с 28,0672 UAH/USD до 25,9854 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на МЕЖБАНКЕ снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 12 апреля overnight котировалась банками по 15,25/16,50% годовых (с 12.17 Киева - 15,25/16,50% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 12 апреля, сменив «медвежий» тренд на «бычий», вырос в цене по следующим причинам.
Во-первых, полагаю, в четверг были выкуплены курсовые низы «американца», который, напомним, пребывал в состоянии снижения с 04 апреля, понизившись по средневзвешенному курсу с уровня 26,3296 к отметке 25,9259 UAH/USD. Против такого дисконта было сложно устоять покупателям, заждавшихся этих низов.
Во-вторых, к покупкам доллара игроков подтолкнул рост геополитической напряженности на Ближнем Востоке.
В-третьих, часть вины за смену тренда лежит на экспортерах, раскачавших рынок и превентивно поднявших цены СКВ перед своими продажами 50% экспортной выручки.
Для роста курса безналичного доллара в четверг имелась «база». Несмотря на некоторое (с уровня 58 755,4 млн. грн. к отметке 57 178,3 млн. грн.) снижение, гривневый «навес» на транзитных и коррсчетах НБУ имел солидный объем, исключая в известном смысле проблемы с гривневой ликвидностью.
Обороты торгов безналичным долларом на МЕЖБАНКЕ 12 апреля заметно повысились, имея для этого следующие основания.
Во-первых, как известно, в четверг растет приток экспортной выручки, на обязательную часть которой, продающуюся на межбанке нашлись покупатели.
Во-вторых, текущие погодные условия (динамическое потепление) катализировало весенне-полевые работы, требующие больших расходов в нацвалюте, заставляя агросектор интенсивно продавать СКВ на МЕЖБАНКЕ.
В-третьих, продавцы СКВ стали более охотно расставаться с ней по более высоким, выросшим к четвергу ценам.
Торги 12 апреля на «неформальном» наличном рынке во всех системных центрах валютообменного бизнеса (Киев, Харьков, Днепр, Запорожье, Одесса и Крыжополь) продемонстрировали схожую динамику, которая заключалась в стартовавшем с открытия ростом котировок пар доллар-гривня и евро-гривня в течение четверга.
Первоисточниками этого роста, полагаю, стали смена тренда с «медвежьего» на «бычий» на рынке безналичного доллара, впечатлившая клиентов «налички», а также закономерная реакция нашего обывателя и бизнес на обострение геополитической обстановки на Ближнем Востоке.
Заметим, что рост курса наличного доллара в течение четверга бил лишен панических настроений и в большинстве случаев сопровождался равновесием покупок и продаж. Исключение составил рынок Запорожья, где торги 12-го завершились незначительным преобладанием спроса.
Возвращаясь к затронутой выше теме деловитости торгов в этот четверг, ставшей следствием известной саморегуляции наличного рынка, не прощающей «излишество» в ценовой политике, укажем на красноречивое свидетельство этого проявления «рыночности» на примере курсовой динамики рынка Днепра, долларовый сегмент которого утром стартовал с явно завышенных уровней (26,02-04/26,10-12 UAH/USD). Достаточно рано осознав свою ошибку, наши дилеры к 11.15 отыграли назад, понизив действующие цены до 26,00/26,08 UAH/USD.
Не исключено, что нечто подобное произошло ближе к закрытию на столичном рынке наличных, дилеры которого были вынуждены дисконтировать сохранявшиеся в течение большей части сессии цены 26,03/26,10 к отметке 26,00-03/26,08-10 UAH/USD.
В остальном, в течение четверга наличный «американец» рост в цене, причем это происходило в ответ на незначительное преобладание клиентского спроса и, разумеется, в рамках мероприятий по выравниванию спроса и предложения.
Итоговое равновесие покупок и продаж, как минимум, позволило сохранить итоговую ликвидность на приличном уровне предыдущей сессии в Харькове, Одессе и в Крыжополе. Запорожью не помешало повторить успех среды незначительное преобладание спроса. Дилеры Киева и Днепра, где рынки финишировали «полноценным» балансом спрос/предложение, рапортовали о росте оборотов.
В течение четверга позиция «спрос» наличного «неформального» доллара либо не изменилась (Киев), либо выросла на 3,0-7,0 коп.
Офера наличного доллара 12-го либо не изменились (Киев), либо выросли на 3,0-5,0 коп.
По сравнению с закрытием среды биды наличного «американца» выросли на 3,0-7,0 коп., офера прибавили 3,0-8,0 коп.
Торги четверга на наличном «неформальном» рынке наконец-то продемонстрировали оживления, показав оперативную реакцию на смену тренда на рынке «зеленого» безнала, действуя при этом без паники и «бычьего фанатизма».
Последнее позволило по итогам четверга как минимум, сохранить приличные показатели в ликвидности среды и в некоторых случаях продемонстрировать прогресс на этом участке.
Впрочем, по порядку.
Торги 12 апреля в мелкооптовом и розничном сегменте «неформальной» ветки рынка наличных Днепра завершилась уровнями: доллар – 26,07/26,15 UAH/USD, евро – 32,20/32,40 UAH/EUR, рубль – 0,400/0,430 UAH/RUB.
Розничный сегмент наличного рынка Днепра начал торги четверга в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня. Это равновесие сохранялось до полудня, нуждаясь в ценовой поддержке посредством дисконтирования.
Около 12.18 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют «размылись» - 26,00-02/26,08-10 UAH/USD, евро – 32,20/32,40 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и «средних» оборотов.
После обеда на розничном рынке Днепра удалось сохранить сбалансированность спроса и оферов и это равновесие, поддерживаемые незначительным ростом цен, привело обороты к прогрессу.
Ликвидность сессии 12 апреля в мелкооптовом и розничном сегменте рынка Днепра, заслужив «четверку с плюсом», улучшила показатели предыдущей сессии.
В течение четверга биды и офера наличного «неформального» наличного розничного доллара прибавили по 3,0-5,0 коп.
Меж тем, по сравнению с закрытием среды биды наличного розничного «неформального» доллара в Днепре выросли на 7,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.
Те же слова, из-за символического отличия между мелкооптовым и оптовым рынками днепровской «неформальной» «налички» уместны и для оптового сегмента, «зеленые» торги среды в котором завершились уровнями 26,07/26,15 UAH/USD.
До полудня оптовая наличная пара доллар-гривня в Днепре работалась в балансе спроса и предложения, и это равновесие, требовало очень незначительной ценовой поддержки.
К полудню на «неформальном» оптовом наличном рынке Днепра цены работавшихся валют обрели вид: 26,00-02/26,08-10 UAH/USD, евро – 32,20/32,40 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB. На моменте равновесие покупок и продаж сохранилось, обороты «средние».
После обеда на оптовом рынке Днепра удалось сберечь равновесие спроса и предложения, ценой пролонгации роста действующих цен, и это наконец-то обеспечило рост итоговой ликвидности - по итогам дня оптовики поставили себе «твердую четверку», констатировав улучшение показателей среды.
На протяжении 12 апреля биды и офера оптового «неформального» наличного доллара в Днепре выросли на 3,0-5,0 коп.
По сравнению с закрытием 11 апреля биды наличного оптового «неформального» доллара в Днепре повысились на 7,0 коп., офера прибавили 5,0 коп.
В свою очередь оптовый наличный евро на «неформальном» наличном рынке Днепра завершил торги 12 апреля уровнями 32,20/32,40 UAH/EUR, констатировав в течение четверга стабильность обеих позиций.
По сравнению с закрытием среды биды оптового наличного евро в Днепре выросли на 10,0 коп., офера не изменились.
Со слов дилеров-«неформалов» наличных рынков большинства вышеперечисленных городов, им в течение 12 апреля, приходилось заниматься наличной парой доллар-гривня, в которой до полудня требовался минимум вмешательства посредством ценового регулирования, а после обеда пара доллар-гривня уже нуждалась в заметном повышении цен в качестве реакции на ставшие более активными клиентские покупки «американца».
При этом, как и накануне, пара евро-гривня не баловала оборотами, сводя курсовую ее информацию к индикативу. Не упуская, однако, из виду снижение пары евро-доллар на мировом валютном рынке в течение волатильной европейской сессии форекса.
Нам же для внесения окончательной ясности надо появиться на мировом валютном рынке, с тем, чтобы окончательно расставить все точки над «i» в этом вопросе и в анализе динамики пары евро-доллар снять все вопросы и окончательно прояснить ситуацию.
Как оказалось, в течение украинской части мирового валютного рынка в четверг (08.00-18.00 Киева) кросс-курс пары евро-доллар изменялся с уровня $1,2358 к отметке $1,2318, констатировав внутридневное его снижение на 40 пунктов.
Полагаю, наши дилеры наличного рынка адекватно отнеслись к этому снижению, не изменив в течение четверга обе позиции пары евро-гривня, поскольку коррекция евро «в миру» была компенсирована внутридневным ростом наличной пары доллар-гривня «в степях Украины».
Заметим, однако, что это пояснение ситуации с парой евро-доллар на мировом валютном рынке и попытки обнаружить ее связь с настроениями в паре евро-гривня в Украине не освобождает нас от комментария «по поводу». Включая остальные системные мировые валюты.
Стало быть, стартовав 12 апреля на азиатской сессии форекса с уровня $1,2366 пара евро-доллар до 06.00 Киева не покидала этот район, инициировав с указанного часа первые попытки коррекции.
Более серьезное снижение главной валютной пары началось около полудня. Она «для начала» упала к $1.2335, не покидая эту отметку в течение трех часов. Новое снижение около 14.30 Киева спровоцировал выход неважной европейской статистики. Пара к 15.00 упала до $1,2320 а спустя полтора часа отметилась на $1,2305. Внутридневной минимум ($1,2302) был достигнут парой евро-доллар около 17.30 Киева. На этом «эпохальную» коррекцию евро можно было считать завершившейся. С внутридневного минимума стартовало «реабилитационное» ралли, вознесшее пару к 19.50 Киева до $1,2332. С этого момента пара евро-доллар избегала заметной курсовой динамики…
Впрочем, это уже другая история, к которой мы еще вернемся, а нам предстоит привычная работа: попытаться по возможности правдоподобно пояснить эту динамику мирового форекса с помощью профильных гуру.
Курс евро по состоянию на 14.30 оказался под давлением после выхода данных, свидетельствующих о снижении уровня промышленного производства в еврозоне в феврале.
Курс пары евро-доллар опустился с уровня $1,2367 до $1,2326.
Пара евро-фунт упала с отметки £0,8726 до £0,8680.
Курс пары доллар-иена вырос до отметки ¥107,18, что на 50 пунктов выше минимума четверга. Поддержку курсу доллара оказало заявление президента США Трампа о том, что он не говорил о том, что удар по Сирии будет иметь место. Это заявление способствовало также росту котировок на фондовых рынках.
Вероятность повышения уровня основных процентных ставок в США в июне, оцениваемая участниками рынка, превышает 80%. Это также является положительным фактором для курса доллара.
Курс доллара США в четверг демонстрирует подъем после снижения по итогам четырех предыдущих торговых сессий. Геополитические факторы остаются в центре внимания инвесторов, помимо этого они оценивают протокол мартовского заседания FOMC Федрезерва США, опубликованный в среду. Евро по состоянию на 16.15 Киева торгуется в районе $1,2315 против $1,2367 на закрытие прошлой сессии.
Курс евро находится в районе ¥131,99 по сравнению со ¥132,07 в предыдущий день.
Курс доллара составляет ¥107,19 против ¥106,79 в среду.
Индекс USDX, показывающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, повысился на 0,35%.
Индикатор WSJ Dollar, отслеживающий динамику курса доллара относительно 16 основных мировых валют, увеличился на 0,23%.
Протокол заседания показал, что руководители Федрезерва обсуждали возможность ускорения темпов повышения базовой процентной ставки, отмечая уверенность в усилении экономического роста и инфляции в США. Более того, впервые со времен финансового кризиса члены FOMC говорили о том, что кредитно-денежная политика, курс которой долгое время является стимулирующим, со временем станет фактором, сдерживающим экономический рост. Негативное давление на евро оказала слабая статистика. Объем промышленного производства в еврозоне неожиданно упал в феврале на 0,8% относительно предыдущего месяца при ожидавшемся аналитиками слабом росте. При этом снижение показателя было зафиксировано по итогам третьего месяца подряд.
Итак, пара евро-доллар в четверг предприняла попытку снижение, хотя и весьма ограниченным темпом.
12 апреля новый локальный минимум поставлен на отметке $1,2302. Тем самым пара снова приблизилась к нижней границе диапазона $1,2150-1,2550.
Как и предполагалось, район $1,2300/1,2305 можно рассматривать покупки пары, поскольку отметку $1,2250 цена может и не достичь.
В последние недели цена не доходит до важных уровней, или, при пробитии уровней, наоборот, ограничивается лишь легким заходом за уровень, как было в последний раз при пробитии отметки $1,2450.
Мы предполагаем, что падение доллара уже назрело. Казначейство США заканчивает свой цикл агрессивных размещений, который начало в феврале. В частности, во вторник на этой неделе 4-недельных векселей размещалось на 55 млрд. долл. против $65 млрд. неделей ранее. Плюс, по опыту конца 2017 года мы видели, что как только цикл размещений заканчивается, начинается новый раунд падения курса доллара. Нелишне отметить также, что запасы Казначейства США на счете ФРС (операционный кэш, Operating Cash), достигли $300 млрд., максимальный уровень с начала февраля 2017 года (см. HTTPS://WWW.FMS.TREAS.GOV/FMSWEB/VIEWDT ... 040300.PDF).
Теперь у Казначейства есть запас, который оно может расходовать, возвращая деньги в экономику и повышая долларовую ликвидность на рынке.
Нелишне учесть, что апрель в США является традиционно профицитным для бюджета месяцем, т.к. в это время наблюдается пик налоговых поступлений в году.
Активность привлечения долга с рынка в подобных условиях будет по этой причине низкой.
Иначе говоря, США не нужен в ближайшие месяцы крепкий доллар, демонстрирующий устойчивую динамику (для обеспечения устойчивого спроса на американские облигации). Следовательно, системные игроки вполне могут начать игру на снижение курса доллара, как это было после завершения цикла агрессивного размещения долга в сентябре-октябре 2017 года.
Отметим, что за последние 20 лет, начиная с 1998 года, в апреле пара евро-доллар показывала рост (по итогам месяца) 12 месяцев из 20 (соотношение 60% на 40%). Причем последние 5 лет, начиная с 2013 года, пара демонстрировала рост все 5 лет подряд именно в апреле. У нас видимых причин ожидать смены тенденции в апреле 2018 года.
Здесь главное, чтобы риск торговой войны между США и Китаем не реализовался, и не ударил по аппетитам к риску. Вопрос в том, насколько масштабным будет взаимный обмен пошлинами (пока пошлины против Китая не вступили в силу, и по этой причине главный экономический советник Трампа заявил, что США и Китай не находятся в состоянии торговой войны). Возможно, что, выторговав определенные уступки от Китая угрозами масштабных действий, США не пойдут на действительно значимые торговые ограничения. Судя по опыту с введением тарифов на импорт стали и алюминия, цель США – именно получение уступок.
В контексте обострения на Ближнем Востоке заметим, что кроме обмена колкостями в соцсетях Интернета, дело до реальных действий пока не дошло.
Меж тем, укажем на оправдание нашего предположения из предыдущего обзора(Валютный рынок в контексте), где рекомендовалось следить за развитием ситуации вокруг американской валюты. Особенно в контексте уже европейских проблем, о которых сигнализирует индекс экономических сюрпризов Citi European Surprise Index.
Таким был информационный фон для внутридневной динамики пары евро-доллар и остальных системных валют на мировом форексе.
Мы довольно подробно попытались пояснить поведение пары евро-доллар на мировом валютном рынке, на которое довольно спокойной и сообразной курсовой динамикой (точнее, ее отсутствием) «отвечали» «неформальные» дилеры оптового сегмента рынка наличных Днепра. Во всяком случае, в пределах украинской сессии форекса.
Уточним, что, не дождавшись окончательной определенности в ситуации в паре евро-доллар на мировом форексе, дилеры розничного и мелкооптового сегмента «неформального» наличного рынка Днепра завершили торги четверга уровнями 32,20/32,40 UAH/EUR, констатировав при этом внутридневную стабильность бидов и оферов этой СКВ.
Двигающийся обычно с евро «параллельными» курсами оптовый российский рубль на сей раз вел себя «консервативно», не изменившись в течение 12 апреля ни по спросу, ни по предложению.
Торги рублем в четверг в оптовом сегменте «неформального» наличного рынка Днепра завершились уровнями 0,400/0,430 UAH/RUB.
По сравнению с закрытием среды биды и офера оптового рубля прибавили по 50 пунктов.
Со слов дилеров днепровского опта, ликвидность в секторе рубля 12 апреля, как и ранее, была по сути нулевой. Ненадежные и являющиеся заложниками нефтецен «деревянные» деньги враждебной Украине и остальному миру страны у нас не пользуются популярностью.
Резюмируя вышеизложенное, отметим: в целом же, общая ликвидность оптового сегмента «неформальной» ветки рынка наличных Днепра в четверг, заслужив «твердую четверку», улучшила показатели предыдущей сессии.
Наличный евро в розничном и мелкооптовом сегменте «неформальной» ветки рынка Днепра к вечеру четверга пытались работать по выросшему на 10,0 коп. с закрытия среды спросу и не изменившемуся же предложению
Котировки российской валюты (розница) к финишу торгов 12 апреля по спросу и по предложению прибавили по 50 пунктов.
Вопреки нашим ожиданиям, предполагавшим сохранение на торгах четверга «медвежьего» тренда в безналичной паре доллар-гривня на отечественном валютном межбанке, там появились «зеленые быки», спровоцировав более раннюю смену тренда.
Полагаю, катализировало процесс очевидное обострение противостояния на Ближнем Востоке.
Кроме того, уже на старте сессии рост курса доллара спровоцировал превентивный подъем действующих цен низколотовым спросом со стороны экспортеров, инициировавшими после достижения американцем» локальных курсовых максимумов продажу обязательной части экспортной выручки. «Быков» валютного межбанка поддержала произошедшая накануне вечером смена относительной стабильности ростом курса наличного «американца».
Меж тем, возвращаясь на межбанк, заметим: не исключено, что образовавшиеся локальные низы были оперативно выкуплены «встревоженными» сирийским обострением игроками, вернув цену «американца» наверх и вводя рынок безналичного доллара в состояние «американских горок»
Полагаю, экспортеры в полной мере воспользовались возможностью «слиться» по хорошей цене, причем их офера были выкуплены остальной половиной игроков, удерживая цену доллара в приподнятом состоянии. То, что предложение СКВ моментально на межбанке находило свой спрос, обеспечило рост торговой активности и, судя по текущей ликвидности состоявшихся сделок, обороты торгов валютного межбанка 12-го превзойдут скромную ликвидность предыдущей сессии.
На пятничной сессии валютного межбанка в силу изменившихся обстоятельств и более раннего возобновления роста курса «зеленого» безнала, рискнем предположить сохранение присутствия «зеленых быков» на торгах межбанка 13 апреля. Хотя, думаю, энтузиазма у них будет поменьше.
В нынешних условиях это означает, что эффект от повышения учетной ставки оказался не таким ярко выраженным, как ожидалось. И НБУ хочет все-таки добиться плавного снижения курса доллара при отсутствии плохих новостей на рынке или его стабилизации или небольшого роста при возникновении неожиданных перекосах на рынках.
buratinyo написав:
equinox написав:Сейчас, не будет мирового кризиса. Бакса напечатали много, стоимость активов будет расти еще лет пять точно. Плюс появился "двигатель развития" - это противостояние с РФ. Будут всем миром мочить в сортире, и ускорять свои экономики за счет России.
Украина напрямую зависит от градуса на востоке. Если ничего страшного не будет, то гривна будет стабильна +/-, потому что мировой бакс дешевеет, и будет дешеветь, дорожать ему не дадут.
Умничка, трезвые мысли по поводу бакса. Он в мире не останавливаясь дешевеет. Баксодержатели это поняли и пытаются раскачать лодку с целью избавится от него за гривну и подороже. Для этой цели они могут легко увеличить денежную массу в Украине под гаслами, что экономике денег стало не хватать.
Если продолжить эту тему, то возможно ФРС с помощью всяких там финтов захочет поддержать глобально падающий спрос на доллар за рубежом. Это можно сделать организацией роста мировых цен на нефть, вывода инвесторами капиталов из России, Китая, Украины в конце концов. Думаю, что многие новостные события будут вписываться в этот сценарий. Ведь доллар согласно традиционной своей цикличности сейчас находится в фазе падения, которая будет продолжаться еще около 5-7 лет, по скромным предположениям.
Смотрите сами.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Замглавы НБУ Олег Чурий заявил, что новые санкции США против российских компаний, олигархов и должностных лиц не окажут прямого влияния на экономику Украины и ситуацию на финансовом рынке в краткосрочном периоде. Мы еще не совсем понимаем, насколько серьезное это влияние - возможно, краткосрочное, возможно – нет. Пока что рынки оценивают, что происходит", - сказал он журналистам в четверг.
Сьогодні закінчився термін 1го грн. депо(для себе назвав його *відпустка*). Курс на момент відкриття грн. депо 34.1грн-1Є. Курс на момент виходу (відкуп)32.25-1Є. +% по депо. Заробіток в євро склав 8.5% за три місяці.
Це був мій перший експеремент такого плану і скажу відверто він відбувся завдяки цьому форуму і цій гілці! До цього я про таке навіть не задумувався!
Тому хочу подякувати форумчанам за ваші бесіди, які дали можливість мені трохи заробити !
П.с все рахував в євро оскільки відпустку планую провести в європі.
Металлургические предприятия Украины восстановили объемы производства продукции до уровня, зафиксированного до захвата пророссийскими боевиками контроля над предприятиями на Донбассе. Об этом свидетельствуют данные объединения предприятий "Укрметаллургпром", передает БизнесЦензор.
В частности, производство чугуна в первом квартале составило 5,25 млн тонн, что на 8% больше показателя за первый квартал прошлого года с учетом работы в январе-феврале 2017 года предприятий на неподконтрольной территории. Без учета захваченных боевиками предприятий производство чугуна выросло на 20%.
Производство стали за учетный период составило 5,23 млн тонн (97% и 105% соответственно), проката – 4,59 млн тонн (98% и 108% соответственно).
Трубной продукции за первых три месяца 2018 года произведено 269 тыс. тонн (на 11% больше), железорудного концентрата – 15,2 млн тонн (100% относительно аналогичного периода 2017 года); агломерата – 7,96 млн тонн (+8%.); окатышей – 5,3 млн тонн (+7%); кокса – 2,7 млн тонн (+5%).
При этом, в марте 2018 года металлургическими предприятиями произведено 1,68 млн тонн чугуна (+3% относительно февраля 2018 года), 1,71 млн тонн стали (+6%) и 1,51 млн тонн проката (+7%).
"Увеличение производства чугуна в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года произошло благодаря стабилизации обеспечения предприятий железорудным сырьем и коксом (мариупольские металлургические комбинаты и "Днепровский металлургический комбинат), а также введению в эксплуатацию доменной печи № 3 на МК "Запорожсталь" после реконструкции", – отмечают в объединении.
"Некоторое снижение общего уровня выпуска стали и проката за первый квартал 2018 года является следствием потери части мощностей на неподконтрольной территории. В то же время, сравнительный анализ результатов деятельности металлургических предприятий на подконтрольной территории в первом квартале 2017 и 2018 годов свидетельствует об увеличении объемов производства основных видов продукции", – указывают в Укрметаллургпроме".
По состоянию на 10 апреля, из основных мощностей в эксплуатации находятся: 19 из 21 доменных печей, 7 из 9 мартеновский печей, 12 из 16 конвертеров, 7 из 15 электропечей и 14 из 14 машин непрерывного литья заготовки.
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Как сообщалось, в первом квартале 2017 года украинские металлургические предприятия сократили выплавку углеродистой стали по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 7,9%, до 5,6 млн тонн. Это минимальный уровень с марта 2015 года.
При этом производство чугуна в Украине сократилось в годовом исчислении на 13,6%, до 5,05 млн тонн, общего проката – на 8,1%, до 4,91 млн тонн.
Металлургический холдинг "Метинвест" Рината Ахметова прогнозировал падение производства стали в Украине по итогам 2017 года на 2-4 млн тонн из-за потери контроля над предприятиями на оккупированном Донбассе.
В 2016 году выпуск стали в Украине возрос на 6% по сравнению с 2015 годом – до 24,2 млн тонн, чугуна – на 8%, до 23,6 млн тонн, общего проката – на 6%, до 21,4 млн тонн.