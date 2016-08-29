Металлургические предприятия Украины восстановили объемы производства продукции до уровня, зафиксированного до захвата пророссийскими боевиками контроля над предприятиями на Донбассе.Об этом свидетельствуют данные объединения предприятий "Укрметаллургпром", передает БизнесЦензор.В частности, производствопоказателя за первый квартал прошлого года с учетом работы в январе-феврале 2017 года предприятий на неподконтрольной территории. Без учета захваченных боевиками предприятий производство чугуна выросло на 20%.Производствои 105% соответственно),и 108% соответственно).Трубной продукции за первых три месяца 2018 года произведено 269 тыс. тонн (на 11% больше), железорудного концентрата – 15,2 млн тонн (100% относительно аналогичного периода 2017 года); агломерата – 7,96 млн тонн (+8%.); окатышей – 5,3 млн тонн (+7%); кокса – 2,7 млн тонн (+5%).При этом, в марте 2018 года металлургическими предприятиями произведено 1,68 млн тонн чугуна (+3% относительно февраля 2018 года), 1,71 млн тонн стали (+6%) и 1,51 млн тонн проката (+7%)."Увеличение производства чугуна в первом квартале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года произошло благодаря стабилизации обеспечения предприятий железорудным сырьем и коксом (мариупольские металлургические комбинаты и "Днепровский металлургический комбинат), а также введению в эксплуатацию доменной печи № 3 на МК "Запорожсталь" после реконструкции", – отмечают в объединении."Некоторое снижение общего уровня выпуска стали и проката за первый квартал 2018 года является следствием потери части мощностей на неподконтрольной территории. В то же время, сравнительный анализ результатов деятельности металлургических предприятий на подконтрольной территории в первом квартале 2017 и 2018 годов свидетельствует об увеличении объемов производства основных видов продукции", – указывают в Укрметаллургпроме".По состоянию на 10 апреля, из основных мощностей в эксплуатации находятся: 19 из 21 доменных печей, 7 из 9 мартеновский печей, 12 из 16 конвертеров, 7 из 15 электропечей и 14 из 14 машин непрерывного литья заготовки.Как сообщалось,до 5,6 млн тонн. Это минимальный уровень с марта 2015 года.При этомдо 4,91 млн тонн.Металлургический холдинг "Метинвест" Рината Ахметова прогнозировал падение производства стали в Украине по итогам 2017 года на 2-4 млн тонн из-за потери контроля над предприятиями на оккупированном Донбассе.В 2016 году выпуск стали в Украине возрос на 6% по сравнению с 2015 годом – до 24,2 млн тонн, чугуна – на 8%, до 23,6 млн тонн, общего проката – на 6%, до 21,4 млн тонн.Выпуск труб за этот период сократился на 1% – до 849 тыс. тонн, но возрос кокса – на 10% – до 12,72 млн тонн. Источник: