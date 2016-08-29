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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 08:59
Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира и симпатичной датой!
В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,00/26,03 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда и некоторое расширение гривневой ликвидности. Об этом дали понять повысившиеся по состояние на утро пятницы остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 57 178,3 млн. грн. к отметке 59 729,6 млн. грн., увеличивая «теоретические» риски для гривни на торгах межбанка.
Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 13 апреля с уровней: доллар – 26,00/26,30 UAH/USD, евро – 33,00/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,450 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.
Евро по сравнению с открытием 12 апреля по спросу вырос на 10,0 коп., по предложению не изменился.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 12 апреля по спросу вырос на 100 пунктов, потеряв столько же по предложению.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,2327, поднявшись к 1,2328 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного опустившись до $1,2315 на открытии торгов в Европе.
Дата: 13 апреля 2018 г. на 09.48
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,08/26,19 UAH/USD
€ – 32,20/32,45 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,427 UAH/RUB
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:32
Привет из Днепра-2
Реализуя ожидания относительно рисков для гривни, довольно рано (около 10.10 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара повысились, оказавшись на отметке 26,04/26,06 UAH/USD.
Спустя 17 минут, на 10.27 цены безналичного «американца» на межбанке стали еще более высокими: 26,07/26,09 UAH/USD, сохранив спред. Более тревожно при этом выглядела оперативная сводка уже состоявшихся сделок, индицируя средневзвешенный курс на отметке 26,1305 UAH/USD.
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:42
Привет из Днепра-3
По состоянию на 10.40 котировки безналичного «американца, снизив темп роста, растянули спред до 26,07/26,10 UAH/USD. На моменте сохранение преобладания покупок доллара.
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:56
Привет из Днепра-4
На 10.55 цена доллара, сохранив «бычий» тренд, поднялась на межбанке до 26,10/26,12 UAH/USD. Непосредственные участники торгов констатируют дефицит предложения СКВ.
Дата: 13 апреля 2018 г.
Рынок наличных Киева 10.47
Мелкий опт «неформал»
$ 26,10/26,17 UAH/USD
EUR 32,25-27/32,45-50 UAH/EUR
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 13 апреля стартовали в условиях доминирования спроса на фоне скудности реальных сделок. «Клиенты затаились как тараканы», - констатировали столичные дилеры.
Дата: 13 апреля 2018 г. на 10.50
рынок Запорожья:
Опт, «неформал»
$ 26,10/26,20 UAH/USD
€ 32,20/32,45 UAH/EUR
RUB – 0,420/0,426 UAH/RUB
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания оптового клиентского спроса в паре доллар – гривня. Местные банки интересуются рублем….
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дядя Caша
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