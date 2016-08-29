Додано: П'ят 13 кві, 2018 08:59

Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира и симпатичной датой!



В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,00/26,03 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда и некоторое расширение гривневой ликвидности. Об этом дали понять повысившиеся по состояние на утро пятницы остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 57 178,3 млн. грн. к отметке 59 729,6 млн. грн., увеличивая «теоретические» риски для гривни на торгах межбанка.



Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 13 апреля с уровней: доллар – 26,00/26,30 UAH/USD, евро – 33,00/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,450 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 12 апреля по спросу вырос на 10,0 коп., по предложению не изменился.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 12 апреля по спросу вырос на 100 пунктов, потеряв столько же по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,2327, поднявшись к 1,2328 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного опустившись до $1,2315 на открытии торгов в Европе.



Дата: 13 апреля 2018 г. на 09.48



Рынок Харькова, «неформальный» опт.



$ - 26,08/26,19 UAH/USD

€ – 32,20/32,45 UAH/EUR

RUB – 0,417/0,427 UAH/RUB



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