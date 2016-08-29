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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4813481448154816

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 755
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
475
Всього голосів : 755
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 07:53

  Senkiv написав:пам"ятаю, ще недавно тут розвивали тему, що Трамп висловлював бажання девальвувати $. Відповідно, якщо підтримувати падаючий попит, то і $ виросте. Чи я чогось не розумію? Чи між ФРС і Трампом, якісь тьорки?

*Відправлено з Чату


Не переживайте, Трампа многие не понимают. Думаю, Пауэлл и Помпео как-нибудь сами разберутся.

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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 08:59

Доброе утро, коллеги, привет, страна! С «неформальным» Днем банкира и симпатичной датой!

В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,00/26,03 UAH/USD виртуально, без сделок.

Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда и некоторое расширение гривневой ликвидности. Об этом дали понять повысившиеся по состояние на утро пятницы остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 57 178,3 млн. грн. к отметке 59 729,6 млн. грн., увеличивая «теоретические» риски для гривни на торгах межбанка.

Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».

Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.

Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 13 апреля с уровней: доллар – 26,00/26,30 UAH/USD, евро – 33,00/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,450 UAH/RUB.

По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.

Евро по сравнению с открытием 12 апреля по спросу вырос на 10,0 коп., по предложению не изменился.

Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 12 апреля по спросу вырос на 100 пунктов, потеряв столько же по предложению.

Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,2327, поднявшись к 1,2328 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного опустившись до $1,2315 на открытии торгов в Европе.

Дата: 13 апреля 2018 г. на 09.48

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,08/26,19 UAH/USD
€ – 32,20/32,45 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,427 UAH/RUB

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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:32

Привет из Днепра-2

Реализуя ожидания относительно рисков для гривни, довольно рано (около 10.10 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара повысились, оказавшись на отметке 26,04/26,06 UAH/USD.

Спустя 17 минут, на 10.27 цены безналичного «американца» на межбанке стали еще более высокими: 26,07/26,09 UAH/USD, сохранив спред. Более тревожно при этом выглядела оперативная сводка уже состоявшихся сделок, индицируя средневзвешенный курс на отметке 26,1305 UAH/USD.

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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:42

Привет из Днепра-3

По состоянию на 10.40 котировки безналичного «американца, снизив темп роста, растянули спред до 26,07/26,10 UAH/USD. На моменте сохранение преобладания покупок доллара.

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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 09:56

Привет из Днепра-4

На 10.55 цена доллара, сохранив «бычий» тренд, поднялась на межбанке до 26,10/26,12 UAH/USD. Непосредственные участники торгов констатируют дефицит предложения СКВ.

Дата: 13 апреля 2018 г.

Рынок наличных Киева 10.47

Мелкий опт «неформал»

$ 26,10/26,17 UAH/USD
EUR 32,25-27/32,45-50 UAH/EUR

Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 13 апреля стартовали в условиях доминирования спроса на фоне скудности реальных сделок. «Клиенты затаились как тараканы», - констатировали столичные дилеры.

Дата: 13 апреля 2018 г. на 10.50

рынок Запорожья:

Опт, «неформал»

$ 26,10/26,20 UAH/USD
€ 32,20/32,45 UAH/EUR
RUB – 0,420/0,426 UAH/RUB

В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания оптового клиентского спроса в паре доллар – гривня. Местные банки интересуются рублем….

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