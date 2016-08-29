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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:37
козак написав: budivelnik написав:
Якщо повірити в фантазію про 42 млн в 2013 і 30 млн в 2017 - то треба радіти , бо при цих данних продуктивність праці і споживання продукції тих хто залишився-збільшилась в рази.
ВВП 2013 - 1 454 931 млн грн / 42 млн = 36 641 грн/людина
ВВП 2017 - 2 982 920 млн грн / 30 млн = 99 430 грн/людинаВисновок-правильно зробили , що любителів расейського міра на вільні хліба вишвирнули.
ИМХО, это не совсем (совсем не) точное определение произошедшего.
Погоджуюсь що мій вислів не політкоректний, тому пропоную його замінити наДали можливість пожити в рАсЕйському світі
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:39
budivelnik Война (со всеми вытекающими) - это война, а не что-либо другое.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:50
vovodabravis написав:дядя Caша
значит все таки отделились или просто не время? ( по доллару вас читал,а по евру пропустил, вот и в переживании ,падения, слона не заметил)
это время
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:00
Днепр ЖД магазин валют 26.12/26.17
ДС мне друг, но истина дороже
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:04
Привет из Днепра-7
Около 11.56 котировки доллара на межбанке все еще пребывали на отметке 26,13/26,15 UAH/USD. «Рост остановился», - резюмировал гуру.
На 11.56 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении прежнего настроения и преобладания клиентского спроса, в котором отсутствовал «фанатизм» в паре доллар-гривня на фоне действующих на моменте цен: 26,15/26,23 UAH/USD, евро - 32,30/32,50 UAH/EUR.
По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – утреннее преобладание оптового спроса
сменилось традиционной «полуденной паузой» в торговле. На этом фоне в городе действовали цены: 26,12/26,20 UAH/USD, евро - 32,20/32,50 UAH/EUR, рубль 0,420/0,427 UAH/RUB.
Дата: 13 апреля 2018 г. на 11.50
Рынок Харькова, «неформальный» опт.
$ - 26,15/26,25 UAH/USD
€ – 32,25/32,45 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,430 UAH/RUB
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дядя Caша
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Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:20
Привет из Днепра-8
К 12.18 доллар на межбанке не покинул цифру 26,13/26,15 UAH/USD.
Около 12.16 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют «размылись» - 26,10-13/26,20-22 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и «средних» оборотов. Более гибким подходом нашим дилерам удалось сберечь баланс спроса и предложения.
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