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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4814481548164817

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 755
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
475
Всього голосів : 755
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:37

  козак написав:
  budivelnik написав:Якщо повірити в фантазію про 42 млн в 2013 і 30 млн в 2017 - то треба радіти , бо при цих данних продуктивність праці і споживання продукції тих хто залишився-збільшилась в рази.
ВВП 2013 - 1 454 931 млн грн / 42 млн = 36 641 грн/людина
ВВП 2017 - 2 982 920 млн грн / 30 млн = 99 430 грн/людина

Висновок-правильно зробили , що любителів расейського міра на вільні хліба вишвирнули.
ИМХО, это не совсем (совсем не) точное определение произошедшего. :roll:
Погоджуюсь що мій вислів не політкоректний, тому пропоную його замінити на
Дали можливість пожити в рАсЕйському світі
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:39

budivelnik Война (со всеми вытекающими) - это война, а не что-либо другое.
"на свой счет надо принимать только деньги, остальное - спам"
козак
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:48

Re: Валютный рынок в контексте

2615/2625 мы работаем :|
Пиво отпускается только членам профсоюза.
http://kurs.kharkov.com/
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 10:50

  vovodabravis написав:дядя Caша значит все таки отделились или просто не время? ( по доллару вас читал,а по евру пропустил, вот и в переживании ,падения, слона не заметил)
это время
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:00

Днепр ЖД магазин валют 26.12/26.17
ДС мне друг, но истина дороже
ребе Нок
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:04

Привет из Днепра-7

Около 11.56 котировки доллара на межбанке все еще пребывали на отметке 26,13/26,15 UAH/USD. «Рост остановился», - резюмировал гуру.

На 11.56 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении прежнего настроения и преобладания клиентского спроса, в котором отсутствовал «фанатизм» в паре доллар-гривня на фоне действующих на моменте цен: 26,15/26,23 UAH/USD, евро - 32,30/32,50 UAH/EUR.

По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – утреннее преобладание оптового спроса
сменилось традиционной «полуденной паузой» в торговле. На этом фоне в городе действовали цены: 26,12/26,20 UAH/USD, евро - 32,20/32,50 UAH/EUR, рубль 0,420/0,427 UAH/RUB.

Дата: 13 апреля 2018 г. на 11.50

Рынок Харькова, «неформальный» опт.

$ - 26,15/26,25 UAH/USD
€ – 32,25/32,45 UAH/EUR
RUB – 0,417/0,430 UAH/RUB

US
дядя Caша
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 11:20

Привет из Днепра-8

К 12.18 доллар на межбанке не покинул цифру 26,13/26,15 UAH/USD.

Около 12.16 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют «размылись» - 26,10-13/26,20-22 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и «средних» оборотов. Более гибким подходом нашим дилерам удалось сберечь баланс спроса и предложения.

US
дядя Caша
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