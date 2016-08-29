Додано: П'ят 13 кві, 2018 12:09

Привет из Днепра-9



В пятницу торги валютного межбанка в секторе доллара стартовали с уровней предыдущего закрытия 26,00/26,03 UAH/USD виртуально, без сделок.



Не успели толком стартовать торги «зеленым» безналом, как появились признаки смены тренда и некоторое расширение гривневой ликвидности. Об этом дали понять повысившиеся по состояние на утро пятницы остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах регулятора с уровня 57 178,3 млн. грн. к отметке 59 729,6 млн. грн., увеличивая «теоретические» риски для гривни на торгах межбанка.



Реализуя ожидания относительно рисков для гривни, довольно рано (около 10.10 Киева) выйдя в реальную сферу, котировки безналичного доллара повысились, оказавшись на отметке 26,04/26,06 UAH/USD.



Спустя 17 минут, на 10.27 цены безналичного «американца» на межбанке стали еще более высокими: 26,07/26,09 UAH/USD, сохранив спред. Более тревожно при этом выглядела оперативная сводка уже состоявшихся сделок, индицируя средневзвешенный курс на отметке 26,1305 UAH/USD.



По состоянию на 10.40 котировки безналичного «американца, снизив темп роста, растянули спред до 26,07/26,10 UAH/USD. На моменте сохранение преобладания покупок доллара.



На 10.55 цена доллара, сохранив «бычий» тренд, поднялась на межбанке до 26,10/26,12 UAH/USD. Непосредственные участники торгов констатируют дефицит предложения СКВ.



Около 11.08 на межбанковской валютной сессии без изменений – цена «американца» замерла на отметке 26,10/26,12 UAH/USD.



К 11.33 цены безналичного доллара возобновили «восхождение», оказавшись на указанный час на отметке 26,13/26,15 UAH/USD. «Держатели СКВ сидят на мешках с долларами, не появляясь на рынке», - констатировал наш гуру.



Дополуденное ралли «американца» на межбанке с дефицитом его предложения, повысившим средневзвешенный курс СКВ до 26,0987 UAH/USD, сопровождалась признаками робкого расширения гривневой ликвидности.

На это указывало снижение ставок межбанковского кредита overnight рынка Depo с уровня 15,25/16,50% к отметке 15,25/16,25% годовых. Эта динамика пребывает в относительном «согласии» с некоторым ростом гривневых остатков на транзитных и коррсчетах НБУ.



Около 11.56 котировки доллара на межбанке все еще пребывали на отметке 26,13/26,15 UAH/USD. «Рост остановился», - резюмировал гуру.



К 12.18 доллар на межбанке не покинул цифру 26,13/26,15 UAH/USD.



Наконец, около 12.56 Киева с не изменившимися ценами (26,13/26,15 UAH/USD) валютный межбанк ушел на обеденный перерыв.



На межбанке цены замерли на этой цифре, а дилеры и участники торгов направились в трапезную на обед.



Рынок наличных Днепра утром пятницы легитимная розница или «окна» касс коммбанков города, как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».



Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.



Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 13 апреля с уровней: доллар – 26,00/26,30 UAH/USD, евро – 33,00/32,50 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,450 UAH/RUB.



По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению прибавил по 10,0 коп.



Евро по сравнению с открытием 12 апреля по спросу вырос на 10,0 коп., по предложению не изменился.



Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 12 апреля по спросу вырос на 100 пунктов, потеряв столько же по предложению.



Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,2327, поднявшись к 1,2328 на закрытии азиатской сессии форекса и снова немного опустившись до $1,2315 на открытии торгов в Европе.



Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром

13 апреля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 26,10/26,20 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 6,0-8,0 коп., предложение прибавило 8,0-10,0 коп.); евро – 32,25/32,45 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 12 апреля спрос вырос на 5,0-10,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На открытии торгов 13 апреля в розничном сегменте наблюдалось низколиквидное равновесие покупок и продаж.



Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 26,10/26,20 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 6,0-8,0 коп., предложение прибавило 8,0-10,0 коп.); евро – 32,25/32,45 UAH/EU3 (по сравнению с открытием 12 апреля спрос вырос на 5,0-10,0 коп., предложение прибавило 5,0 коп.); рубль - 0,400/0,430 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос и предложение не изменились).



На старте торгов 13 апреля в оптовом сегменте рынка редкие реальные сделки проходили в балансе спрос/предложение.



На 11.56 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении прежнего настроения и преобладания клиентского спроса, в котором отсутствовал «фанатизм» в паре доллар-гривня на фоне действующих на моменте цен: 26,15/26,23 UAH/USD, евро - 32,30/32,50 UAH/EUR.



По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – утреннее преобладание оптового спроса

сменилось традиционной «полуденной паузой» в торговле. На этом фоне в городе действовали цены: 26,12/26,20 UAH/USD, евро - 32,20/32,50 UAH/EUR, рубль 0,420/0,427 UAH/RUB.



Около 12.16 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют «размылись» - 26,10-13/26,20-22 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и «средних» оборотов. Более гибким подходом нашим дилерам удалось сберечь баланс спроса и предложения.



В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.



Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 13 апреля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 26,08/26,19 UAH/USD, евро – 32,20/32,45 UAH/EUR, рубль 0,417/0,427 UAH/RUB, Киев опт 26,10/26,17 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 26,10/26,17 UAH/USD, евро (опт) 32,25-27/32,45-50 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 32,25-27/32,45-50 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,00/26,25 UAH/USD, евро – 32,00/32,40 UAH/EUR, рубль - 0,380/0,420 RUB/USD, Одесса – опт 26,10/26,20 UAH/USD, розница – 26,05/26,23 UAH/USD; Запорожье – 26,10/26,20 UAH/USD; евро – 32,20/32,45 UAH/EUR, рубль - 0,420/0,426 RUB/USD.



Позиции «зеленых быков» на пятничной сессии валютного межбанка заметно укрепились, вызвав более весомый рост курса безналичного доллара.



В этом «бычьему» тренду помогала «прижимистость» держателей СКВ, не пожелавших выйти на рынок с предложениями доллара.



Во-вторых, на стороне «быков» была пролонгация роста объема гривневого навеса на транзитных и коррсчетах НБУ.



В-третьих, как известно, в преддверии выходных значительная часть игроков и бизнеса старается максимально возможно войти в «старый надежный» доллар ради комфортного отдыха в субботу-воскресенье.



Наличный рынок, ведомый настроения клиентов, обеспокоенных ростом цен «зеленого» безнала, также демонстрировал подорожание наличной «зелени», хотя, признаться, здесь «беспредельничать» ценам мешала ликвидность, ограничивая алчность валютчиков.



На торгах 16 апреля вероятность сохранения «бычьего» тренда у «зеленого» безнала высока. Прежде всего, из-за ограниченного предложения СКВ, характерного для дебюта новой недели. В дальнейшем, рискнем предположить, рост курса безналичного «американца» должен сойти на нет.



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