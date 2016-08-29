Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:33

budivelnik написав: Якщо повірити в фантазію про 42 млн в 2013 і 30 млн в 2017 - то треба радіти , бо при цих данних продуктивність праці і споживання продукції тих хто залишився-збільшилась в рази.

ВВП 2013 - 1 454 931 млн грн / 42 млн = 36 641 грн/людина

ВВП 2017 - 2 982 920 млн грн / 30 млн = 99 430 грн/людина Якщо повірити в фантазію про 42 млн в 2013 і 30 млн в 2017 - то треба радіти , бо при цих данних продуктивність праці і споживання продукції тих хто залишився-збільшилась в рази.ВВП 2013 - 1 454 931 млн грн / 42 млн = 36 641 грн/людинаВВП 2017 - 2 982 920 млн грн / 30 млн = 99 430 грн/людина

Больше, больше должон быть ВВП на людину у нас!Ибо считается в гривне, а с -13 го года доллар больше чем в три раза вырос. Придя к себе домой, внимательно оглянитесь. Что из окружающего вас пороблено у нас? Думаю, пальцев одной руки хватит. Остальное куплено за баксы, и значит в гривне ого-го! Потому и торговля заняла верхнюю строчку по процентам в доли ВВП.Продукция С\Х, химпрома, металлурги, всё на экспорт, всё за баксы. А он того, в 3 раза...Мы либо покупаем за бугром, либо отправляем туда, и даже то, что у себя делаем для себя на половину зависит от импорта.Так, что от 13 го года надо в гривне на три умножать, и процентов 15 на рост за 5 лет накидывать.Либо в долларах считать.А насчет денежной массы, так инфляция, с будущего года 10 гривен уже мелочь, железная будет.Ры.Сы. От 13 го, это не значит от 1913, а 2013. А привыкли по старой памяти...