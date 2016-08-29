слили немножко (можно сказать "на хлебушек") по 26,12
походу на ЧР есть таки спрос
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:38
слили немножко (можно сказать "на хлебушек") по 26,12
походу на ЧР есть таки спрос
Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:54
А в чем проблема?
Я сдавал Евро по 34,35 30-го января в ТАС.
Правда половину гривни выдали номиналом по 10.
Но то таке...
Гроші вони і є гроші (с)
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:13
А наличный рынок опять не спешит за межбанком, хотя и посматривает вверх.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:30
А чего нал тормозит ? )) Я думал уже под 20/30 будет а нет , не вышло )
Живите своим умом!
Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:33
Re: Чему радуемся?
Больше, больше должон быть ВВП на людину у нас!
Ибо считается в гривне, а с -13 го года доллар больше чем в три раза вырос. Придя к себе домой, внимательно оглянитесь. Что из окружающего вас пороблено у нас? Думаю, пальцев одной руки хватит. Остальное куплено за баксы, и значит в гривне ого-го! Потому и торговля заняла верхнюю строчку по процентам в доли ВВП.
Продукция С\Х, химпрома, металлурги, всё на экспорт, всё за баксы. А он того, в 3 раза...
Мы либо покупаем за бугром, либо отправляем туда, и даже то, что у себя делаем для себя на половину зависит от импорта.
Так, что от 13 го года надо в гривне на три умножать, и процентов 15 на рост за 5 лет накидывать.
Либо в долларах считать.
А насчет денежной массы, так инфляция, с будущего года 10 гривен уже мелочь, железная будет.
Ры.Сы. От 13 го, это не значит от 1913, а 2013. А привыкли по старой памяти...
Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:42
Добрый день . Думается ,что напряженность в Мире , а также паника с рублем , немного прибавила спрос на валюту , так сказать ,для перестраховки . У кого есть зелень и гривна , вчера писали на ветке ,те спокойно наблюдают и не торопят события , определив для себя некие уровни входа и потом выхода . Рынок фактически в боковике , две недели на точке 26 с колебаниями (+-10 -15коп.)Надеюсь, ,что ближе к лету спустимся ниже 26 , я думаю будет такой период на валютном рынке .
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:49
Про смартфоны в Эмиратах не знаю, чё от погонщиков верблюдов требовать. Знаю, что на момент развала Союза, Украина была второй, по промышленности и квалифицированным кадрам. И где то, что оно производит? И где те? Остатки работников?
Про смартфоны не скажу, зато знаю как у них пересичный грамадянин Живёт.
И не в них дело, вопрос в тенденции, куда идём?
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