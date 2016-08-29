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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 4815481648174818

Какой процент сбережений вы держите в валюте?

Валютный рынок в контексте 4.1 5 755
1. Нет сбережений в валюте
10%
79
2. до 20%
6%
44
3. от 20% до 50%
7%
55
4. от 50% до 75%
14%
102
5. более 75%
63%
475
Всього голосів : 755
Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:38

слили немножко (можно сказать "на хлебушек") по 26,12
походу на ЧР есть таки спрос
Vitalych-new
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:54

  sryvkin написав:
  Львівський БатяР написав:Сьогодні закінчився термін 1го грн. депо(для себе назвав його *відпустка*).
Курс на момент відкриття грн. депо 34.1грн-1Є. Курс на момент виходу (відкуп)32.25-1Є. +% по депо. Заробіток в євро склав 8.5% за три місяці.


Ви по 34.1 здавали ойро, чи просто така цифра на обмiнцi на продаж свiтилася ? :)

А в чем проблема?
Я сдавал Евро по 34,35 30-го января в ТАС.
Правда половину гривни выдали номиналом по 10.
Но то таке...
Гроші вони і є гроші (с)
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
vovan_prm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:13

А наличный рынок опять не спешит за межбанком, хотя и посматривает вверх.
alexander_ua
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:30

А чего нал тормозит ? )) Я думал уже под 20/30 будет а нет , не вышло )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:33

Re: Чему радуемся?

  budivelnik написав:Якщо повірити в фантазію про 42 млн в 2013 і 30 млн в 2017 - то треба радіти , бо при цих данних продуктивність праці і споживання продукції тих хто залишився-збільшилась в рази.
ВВП 2013 - 1 454 931 млн грн / 42 млн = 36 641 грн/людина
ВВП 2017 - 2 982 920 млн грн / 30 млн = 99 430 грн/людина


Больше, больше должон быть ВВП на людину у нас!
Ибо считается в гривне, а с -13 го года доллар больше чем в три раза вырос. Придя к себе домой, внимательно оглянитесь. Что из окружающего вас пороблено у нас? Думаю, пальцев одной руки хватит. Остальное куплено за баксы, и значит в гривне ого-го! Потому и торговля заняла верхнюю строчку по процентам в доли ВВП.
Продукция С\Х, химпрома, металлурги, всё на экспорт, всё за баксы. А он того, в 3 раза...
Мы либо покупаем за бугром, либо отправляем туда, и даже то, что у себя делаем для себя на половину зависит от импорта.
Так, что от 13 го года надо в гривне на три умножать, и процентов 15 на рост за 5 лет накидывать.
Либо в долларах считать.
А насчет денежной массы, так инфляция, с будущего года 10 гривен уже мелочь, железная будет.

Ры.Сы. От 13 го, это не значит от 1913, а 2013. А привыкли по старой памяти...
Эвген
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:38

Эвген а в эмиратах много смартфонов производят?
vovodabravis
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:42

  alexander_ua написав:А наличный рынок опять не спешит за межбанком, хотя и посматривает вверх.

Добрый день . Думается ,что напряженность в Мире , а также паника с рублем , немного прибавила спрос на валюту , так сказать ,для перестраховки . У кого есть зелень и гривна , вчера писали на ветке ,те спокойно наблюдают и не торопят события , определив для себя некие уровни входа и потом выхода . Рынок фактически в боковике , две недели на точке 26 с колебаниями (+-10 -15коп.)Надеюсь, ,что ближе к лету спустимся ниже 26 , я думаю будет такой период на валютном рынке .

*Відправлено з Чату
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:49

  vovodabravis написав:Эвген а в эмиратах много смартфонов производят?

Про смартфоны в Эмиратах не знаю, чё от погонщиков верблюдов требовать. Знаю, что на момент развала Союза, Украина была второй, по промышленности и квалифицированным кадрам. И где то, что оно производит? И где те? Остатки работников?
Про смартфоны не скажу, зато знаю как у них пересичный грамадянин Живёт.
И не в них дело, вопрос в тенденции, куда идём?
Эвген
 
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