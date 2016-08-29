слили немножко (можно сказать "на хлебушек") по 26,12
походу на ЧР есть таки спрос
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:38
слили немножко (можно сказать "на хлебушек") по 26,12
походу на ЧР есть таки спрос
Додано: П'ят 13 кві, 2018 13:54
А в чем проблема?
Я сдавал Евро по 34,35 30-го января в ТАС.
Правда половину гривни выдали номиналом по 10.
Но то таке...
Гроші вони і є гроші (с)
спросить у любой "пересичной бабушки"
метод статистических исследований от kharkov_val
Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:13
А наличный рынок опять не спешит за межбанком, хотя и посматривает вверх.
Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:30
А чего нал тормозит ? )) Я думал уже под 20/30 будет а нет , не вышло )
Живите своим умом!
Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:33
Re: Чему радуемся?
Больше, больше должон быть ВВП на людину у нас!
Ибо считается в гривне, а с -13 го года доллар больше чем в три раза вырос. Придя к себе домой, внимательно оглянитесь. Что из окружающего вас пороблено у нас? Думаю, пальцев одной руки хватит. Остальное куплено за баксы, и значит в гривне ого-го! Потому и торговля заняла верхнюю строчку по процентам в доли ВВП.
Продукция С\Х, химпрома, металлурги, всё на экспорт, всё за баксы. А он того, в 3 раза...
Мы либо покупаем за бугром, либо отправляем туда, и даже то, что у себя делаем для себя на половину зависит от импорта.
Так, что от 13 го года надо в гривне на три умножать, и процентов 15 на рост за 5 лет накидывать.
Либо в долларах считать.
А насчет денежной массы, так инфляция, с будущего года 10 гривен уже мелочь, железная будет.
Ры.Сы. От 13 го, это не значит от 1913, а 2013. А привыкли по старой памяти...
Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:42
Добрый день . Думается ,что напряженность в Мире , а также паника с рублем , немного прибавила спрос на валюту , так сказать ,для перестраховки . У кого есть зелень и гривна , вчера писали на ветке ,те спокойно наблюдают и не торопят события , определив для себя некие уровни входа и потом выхода . Рынок фактически в боковике , две недели на точке 26 с колебаниями (+-10 -15коп.)Надеюсь, ,что ближе к лету спустимся ниже 26 , я думаю будет такой период на валютном рынке .
*Відправлено з Чату
Додано: П'ят 13 кві, 2018 14:49
Про смартфоны в Эмиратах не знаю, чё от погонщиков верблюдов требовать. Знаю, что на момент развала Союза, Украина была второй, по промышленности и квалифицированным кадрам. И где то, что оно производит? И где те? Остатки работников?
Про смартфоны не скажу, зато знаю как у них пересичный грамадянин Живёт.
И не в них дело, вопрос в тенденции, куда идём?
Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:03
Гениальные выводы,не знали,что всегда на рынке есть спрос,вопрос только по какой цене,а по 28.50 и выше в январе гребли так,шо шуба заворачивалась и дрантя летело
Или вы хотели сказать,что нельзя купить? думаю сейчас по 11 нальют пределах 200-300 штук у ОДНОГО киевского оптовика,если надо больше,то они скопом подсуетятся и организуют "сколько надо"...
Так что там ракетчики,когда будет курс бюджета,а то нарисован 29.3,а видно только 26 с маленьким хвостиком,и многие малословносвязывающие намекают "шо",а это что всё там же и ни гу-гу)))
Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:12
Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 6,05 коп., на торгах пятницы потерял 13,05 коп., оказавшись на уровне 26,1249 UAH/USD.
Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 13 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,00/26,03 UAH/USD виртуально, без сделок.
Рано, около 10.10 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 26,04/26,06, а спустя 17 минут, сохранив тренд, доллар обосновался на цифре 26,07/26,09 UAH/USD.
К 10.35 котировки СКВ на межбанке под давлением доминировавшего спроса выросли к 26,08/26,10, а спустя 20 минут, на 10.55 Киева цена доллара выросла до 26,10/26,12 UAH/USD.
К этому часу можно было сделать вывод о том, что на рынке наблюдается дефицит предложения СКВ на фоне достаточно «среднего» уровня спроса.
Меж тем, не дождавшись сколь-нибудь значимых оферов доллара от появившихся после 11.00 Киева на межбанке системных игроков, «американец» по состоянию на 11.32 вырос до 26,13/26,15 UAH/USD.
Эти цены оставались действующими до 13.20, когда «американец» ограничился расширением спреда до 26,13/26,16 UAH/USD.
Указанные котировки «американца» на пустеющем межбанке оставались действующими до 15.40 Киева.
На этой цифре (26,13/26,16 UAH/USD) финишировала сессия валютного межбанка в пятницу, 13-го.
Большинство сделок на межбанке 13 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1249 UAH/USD.
С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,92% с 28,0672 UAH/USD до 26,1249 UAH/USD.
Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.
На Depo рынке 13 апреля overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.10 Киева - 15,25/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.
Безналичный доллар на торгах 13 апреля, сохранив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.
Во-первых, на рынке наблюдался дефицит предложения СКВ, связанное с одной стороны с привычным падением притока экспортной выручки из-за рубежа, с другой, с придержкой доллара экспортерами, рассчитывавшими на пролонгацию роста «зеленых» цен.
Во-вторых, импортеры продолжали выкупать сложившийся к среде минимум цен, небезосновательно опасаясь дальнейшего подорожания «американца» на ближайших торгах межбанка.
В-третьих, в преддверии выходных значительная часть бизнеса перестраховывается, входя в надежную валюту США и формируя тем самым дополнительный на нее спрос.
В-четвертых, базовой причиной для пятничного подорожания «американца» стал рост гривневой ликвидности, оказывая давление на курс СКВ. О расширении гривневого ресурса дали понять выросшие с уровня 57 178,3 млн. грн. к отметке 59 729,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.
Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 13 апреля несколько понизились,
имея для этого следующие основания.
Во-первых, как указано выше, на рынке была нехватка предложения СКВ.
Во-вторых, «бычий» тренд, в пятницу стал более выраженным (если накануне доллар вырос на 6,05 коп., нынче его «привес» составил 13,05 коп.), что, как известно, снижает ликвидность.
В-третьих, пятничная сессия межбанка длится на час короче.
Дата: 13 апреля 2018 г. 16.35
Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:
$ - 26,08/26,15 UAH/USD (с утра – 26,10/26,20 UAH/USD, к полудню - 26,10-13/26,20-22 UAH/USD)
€ – 32,20/32,40 UAH/EUR (с утра – 32,25/32,45 UAH/EUR, к полудню - 32,30/32,50 UAH/EUR)
RUB – 0,400/0,430 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,430 UAH/RUB, к полудню - 0,400/0,430 UAH/RUB)
Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.
Это равновесие сохранялось до полудня, немного нуждаясь в ценовой поддержке посредством роста котировок.
Около 12.16 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют «размылись» - 26,10-13/26,20-22 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и «средних» оборотов. Более гибким подходом нашим дилерам удалось сберечь баланс спроса и предложения.
После обеда на рынке Днепра активизировался клиентский «принос», который, в конечном счете, «перекосил» рынок в сторону предложения.
Кроме того, эти офера спровоцировали заметное обострение гривнедефицита.
Итоговый «перекос» и нехватка гривневого инструмента стали главными причинами снижения итоговой ликвидности, заслужившей в оптовом сегменте «четверку с тремя минусами», что хуже показателей предыдущей сессии.
Дата: 13 апреля 2018 г. на 16.26
Рынок наличных Киева
Опт и мелкий опт («неформал»)
$ 26,10/26,18 UAH/USD (с утра 26,10/26,17 UAH/USD, к полудню 26,15/26,23 UAH/USD)
€ 32,30/32,50 UAH/EUR (с утра 32,25-27/32,45-50 UAH/EUR, к полудню 32,30/32,50 UAH/EUR)
Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 13 апреля стартовали в условиях доминирования спроса на фоне скудности реальных сделок. «Клиенты затаились как тараканы», - констатировали столичные дилеры.
До полудня столичный рынок пребывал в состоянии незначительного перекоса в сторону клиентского спроса, реагируя на это ростом действующих цен.
На 11.56 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении прежнего настроения и преобладания клиентского спроса, в котором отсутствовал «фанатизм» в паре доллар-гривня на фоне действующих на моменте цен: 26,15/26,23 UAH/USD, евро - 32,30/32,50 UAH/EUR.
После обеда, на киевском рынке заметно выросли клиентские офера валюты, с одной стороны заставив местных дилеров снижать действующие цены, с другой, выровнял рынок в итоговый баланс спрос/предложение, который, впрочем, не смог уберечь ликвидность от потерь.
Обороты, заслужив от местных дилеров «тройку», констатировали ухудшение «хороших» показателей предыдущей сессии.
Дата: 13 апреля 2018 г.
16.23 рынок Запорожья, опт:
$ - 26,08/26,15 UAH/USD (с утра - 26,10/26,20 UAH/USD, к полудню - 26,12/26,20 UAH/USD)
€ – 32,20/32,45 UAH/EUR (с утра – 32,20/32,45 UAH/EUR, к полудню - 32,20/32,50 UAH/EUR)
RUB – 0,420/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,426 UAH/RUB, к полудню 0,4203/0,427 UAH/RUB).
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях
преобладания оптового клиентского спроса в паре доллар – гривня. Местные банки интересовались рублем РФ.
В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы отмечали «ползучее» затухание торговой активности.
По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – утреннее преобладание оптового спроса
сменилось традиционной «полуденной паузой» в торговле. На этом фоне в городе действовали цены: 26,12/26,20 UAH/USD, евро - 32,20/32,50 UAH/EUR, рубль 0,420/0,427 UAH/RUB.
После обеда на запорожском наличном рынке рынок «перевернулся» - клиентские офера вернули себе доминирование, вызвав коррекцию действующих цен.
Итоговое равновесие покупок и продаж не уберегло наличный рынок Запорожья от потерь в ликвидности, заслужившей «тройку», что заметно хуже показателей предыдущей сессии.
Дата: 13 апреля 2018 г. на 16.00
Рынок Харькова, неформальный опт
$ - 26,10/26,23 UAH/USD (с утра - 26,08/26,19 UAH/USD, к полудню - 26,15/26,25 UAH/USD)
€ – 32,24/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,20/32,45 UAH/EUR, к полудню - 32,25/32,45 UAH/EUR)
RUB 0,417/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,427 UAH/RUB, к полудню - 0,417/0,430 UAH/RUB)
US
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