Додано: П'ят 13 кві, 2018 15:12

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, понизившийся в четверг относительно доллара на 6,05 коп., на торгах пятницы потерял 13,05 коп., оказавшись на уровне 26,1249 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка стартовала 13 апреля с уровней предыдущего закрытия 26,00/26,03 UAH/USD виртуально, без сделок.



Рано, около 10.10 начались реальные сделки, сопровождаясь ростом курса «американца» до 26,04/26,06, а спустя 17 минут, сохранив тренд, доллар обосновался на цифре 26,07/26,09 UAH/USD.



К 10.35 котировки СКВ на межбанке под давлением доминировавшего спроса выросли к 26,08/26,10, а спустя 20 минут, на 10.55 Киева цена доллара выросла до 26,10/26,12 UAH/USD.

К этому часу можно было сделать вывод о том, что на рынке наблюдается дефицит предложения СКВ на фоне достаточно «среднего» уровня спроса.



Меж тем, не дождавшись сколь-нибудь значимых оферов доллара от появившихся после 11.00 Киева на межбанке системных игроков, «американец» по состоянию на 11.32 вырос до 26,13/26,15 UAH/USD.

Эти цены оставались действующими до 13.20, когда «американец» ограничился расширением спреда до 26,13/26,16 UAH/USD.



Указанные котировки «американца» на пустеющем межбанке оставались действующими до 15.40 Киева.



На этой цифре (26,13/26,16 UAH/USD) финишировала сессия валютного межбанка в пятницу, 13-го.



Большинство сделок на межбанке 13 апреля, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 26,1249 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 6,92% с 28,0672 UAH/USD до 26,1249 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2017 год курс гривны на межбанке снизился на 3,22% с 27,1909 UAH/USD до 28,0672 UAH/USD.



На Depo рынке 13 апреля overnight котировалась банками по 15,25/16,25% годовых (с 12.10 Киева - 15,25/16,25% годовых), доллар - по 1,5/3,0%, месячные ресурсы составляют: гривна — 15,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 13 апреля, сохранив «бычий» тренд, вырос в цене по следующим причинам.



Во-первых, на рынке наблюдался дефицит предложения СКВ, связанное с одной стороны с привычным падением притока экспортной выручки из-за рубежа, с другой, с придержкой доллара экспортерами, рассчитывавшими на пролонгацию роста «зеленых» цен.



Во-вторых, импортеры продолжали выкупать сложившийся к среде минимум цен, небезосновательно опасаясь дальнейшего подорожания «американца» на ближайших торгах межбанка.



В-третьих, в преддверии выходных значительная часть бизнеса перестраховывается, входя в надежную валюту США и формируя тем самым дополнительный на нее спрос.



В-четвертых, базовой причиной для пятничного подорожания «американца» стал рост гривневой ликвидности, оказывая давление на курс СКВ. О расширении гривневого ресурса дали понять выросшие с уровня 57 178,3 млн. грн. к отметке 59 729,6 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 13 апреля несколько понизились,

имея для этого следующие основания.



Во-первых, как указано выше, на рынке была нехватка предложения СКВ.



Во-вторых, «бычий» тренд, в пятницу стал более выраженным (если накануне доллар вырос на 6,05 коп., нынче его «привес» составил 13,05 коп.), что, как известно, снижает ликвидность.



В-третьих, пятничная сессия межбанка длится на час короче.





Дата: 13 апреля 2018 г. 16.35



Рынок наличных Днепра, опт, «неформальная» ветка:



$ - 26,08/26,15 UAH/USD (с утра – 26,10/26,20 UAH/USD, к полудню - 26,10-13/26,20-22 UAH/USD)

€ – 32,20/32,40 UAH/EUR (с утра – 32,25/32,45 UAH/EUR, к полудню - 32,30/32,50 UAH/EUR)

RUB – 0,400/0,430 UAH/RUB (с утра - 0,400/0,430 UAH/RUB, к полудню - 0,400/0,430 UAH/RUB)



Рынок наличных Днепра начал торги пятницы в условиях равновесия покупок и продаж в паре доллар-гривня.

Это равновесие сохранялось до полудня, немного нуждаясь в ценовой поддержке посредством роста котировок.



Около 12.16 на «неформальном» наличном рынке Днепра цены работавшихся валют «размылись» - 26,10-13/26,20-22 UAH/USD, евро – 32,30/32,50 UAH/EUR, рубль 0,400/0,430 UAH/RUB, сопровождаясь равновесной торговлей и «средних» оборотов. Более гибким подходом нашим дилерам удалось сберечь баланс спроса и предложения.



После обеда на рынке Днепра активизировался клиентский «принос», который, в конечном счете, «перекосил» рынок в сторону предложения.

Кроме того, эти офера спровоцировали заметное обострение гривнедефицита.



Итоговый «перекос» и нехватка гривневого инструмента стали главными причинами снижения итоговой ликвидности, заслужившей в оптовом сегменте «четверку с тремя минусами», что хуже показателей предыдущей сессии.



Дата: 13 апреля 2018 г. на 16.26

Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 26,10/26,18 UAH/USD (с утра 26,10/26,17 UAH/USD, к полудню 26,15/26,23 UAH/USD)

€ 32,30/32,50 UAH/EUR (с утра 32,25-27/32,45-50 UAH/EUR, к полудню 32,30/32,50 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 13 апреля стартовали в условиях доминирования спроса на фоне скудности реальных сделок. «Клиенты затаились как тараканы», - констатировали столичные дилеры.



До полудня столичный рынок пребывал в состоянии незначительного перекоса в сторону клиентского спроса, реагируя на это ростом действующих цен.



На 11.56 столичные валютчики-оптовики рапортовали о сохранении прежнего настроения и преобладания клиентского спроса, в котором отсутствовал «фанатизм» в паре доллар-гривня на фоне действующих на моменте цен: 26,15/26,23 UAH/USD, евро - 32,30/32,50 UAH/EUR.



После обеда, на киевском рынке заметно выросли клиентские офера валюты, с одной стороны заставив местных дилеров снижать действующие цены, с другой, выровнял рынок в итоговый баланс спрос/предложение, который, впрочем, не смог уберечь ликвидность от потерь.



Обороты, заслужив от местных дилеров «тройку», констатировали ухудшение «хороших» показателей предыдущей сессии.





Дата: 13 апреля 2018 г.



16.23 рынок Запорожья, опт:



$ - 26,08/26,15 UAH/USD (с утра - 26,10/26,20 UAH/USD, к полудню - 26,12/26,20 UAH/USD)

€ – 32,20/32,45 UAH/EUR (с утра – 32,20/32,45 UAH/EUR, к полудню - 32,20/32,50 UAH/EUR)

RUB – 0,420/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,420/0,426 UAH/RUB, к полудню 0,4203/0,427 UAH/RUB).



В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях

преобладания оптового клиентского спроса в паре доллар – гривня. Местные банки интересовались рублем РФ.



В период до полудня настроение на рынке города менялось – запорожцы отмечали «ползучее» затухание торговой активности.



По состоянию на 12.00 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили о смене настроения – утреннее преобладание оптового спроса

сменилось традиционной «полуденной паузой» в торговле. На этом фоне в городе действовали цены: 26,12/26,20 UAH/USD, евро - 32,20/32,50 UAH/EUR, рубль 0,420/0,427 UAH/RUB.



После обеда на запорожском наличном рынке рынок «перевернулся» - клиентские офера вернули себе доминирование, вызвав коррекцию действующих цен.



Итоговое равновесие покупок и продаж не уберегло наличный рынок Запорожья от потерь в ликвидности, заслужившей «тройку», что заметно хуже показателей предыдущей сессии.



Дата: 13 апреля 2018 г. на 16.00

Рынок Харькова, неформальный опт



$ - 26,10/26,23 UAH/USD (с утра - 26,08/26,19 UAH/USD, к полудню - 26,15/26,25 UAH/USD)

€ – 32,24/32,50 UAH/EUR (с утра – 32,20/32,45 UAH/EUR, к полудню - 32,25/32,45 UAH/EUR)

RUB 0,417/0,428 UAH/RUB (с утра - 0,417/0,427 UAH/RUB, к полудню - 0,417/0,430 UAH/RUB)



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